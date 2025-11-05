Conform informațiilor obținute de jurnaliști, planul ar fi vizat o companie de consultanță financiară din Austria, deținută de Hanț Constantin Dănuț, la care Călin Georgescu ar fi fost angajat în mod fictiv. În acte, el apărea ca persoana responsabilă de activitatea firmei, care urma să ofere servicii în România și Austria.

„La data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar”, se menționează în referatul procurorilor, citat de Antena 3.

Hanț Constantin Dănuț, stabilit în Austria, și Silviu Ularu Pîrvu, cetățean român, figurează ca acționari ai firmei Profesional Consulting Q24 SRL, înregistrată în România. Potrivit anchetatorilor, colaborarea dintre cei doi ar fi depășit zona de business.

„Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”, se precizează în același document.

Tot miercuri, DNA a anunțat o serie de 23 de percheziții efectuate în mai multe județe — printre care Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timișoara și în Capitală — într-un dosar de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Surse judiciare susțin că în centrul anchetei se află Fănel Bogoș, om de afaceri din Vaslui, care ar fi încercat să obțină sprijin prin intermediul unor grupări de rezerviști și foști funcționari din armată, SRI, SIE și chiar foști procurori anticorupție.

Pe fondul acestor anchete, numele lui Călin Georgescu apare din nou în atenția publică. El și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pe 16 septembrie pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, Parchetul General vorbind despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”.

Este a doua oară în 2025 când Georgescu este trimis în instanță. Prima dată s-a întâmplat în iulie, pentru promovarea fostului conducător al statului Ion Antonescu și a liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, în timp ce se afla deja sub control judiciar.