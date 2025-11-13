Programul Erasmus+ va beneficia în 2026 de un buget impresionant, depășind 5 miliarde de euro, pentru susținerea mobilităților, formării și proiectelor educaționale în întreaga Uniune Europeană. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care a subliniat că fondurile vor fi dedicate dezvoltării competențelor, incluziunii, tranziției digitale și verzi, precum și sprijinirii elevilor și profesorilor ucraineni.

”Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunţat astăzi la Bruxelles că programul Erasmus+ va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro pentru mobilităţi, formare şi proiecte educaţionale în întreaga Europă. Fondurile vor sprijini dezvoltarea competenţelor, incluziunea, tranziţia digitală şi verde, dar şi elevii şi profesorii ucraineni”, informează Comisia Europeană.

Anunțul a coincis cu organizarea Summitului European pentru Educație și Competențe, găzduit de Mînzatu la Bruxelles, un eveniment ce reunește peste 500 de miniștri ai educației și muncii din statele membre, alături de reprezentanți ai organizațiilor educaționale și ai sectorului privat.

Erasmus+ 2026 va oferi oportunități de mobilitate pentru mai mult de un milion de participanți și va implica peste 100.000 de organizații din Europa. Instituțiile și organizațiile interesate să dezvolte proiecte pot aplica prin agențiile naționale Erasmus+.

Această finanțare amplă vine să întărească rolul programului Erasmus+ în consolidarea educației europene, promovarea incluziunii și sprijinirea tranzițiilor tehnologice și ecologice.

Programul își propune să modernizeze și să internaționalizeze sistemele de educație și formare, să dezvolte competențele (cunoștințe, abilități, atitudini) și să stimuleze participarea democratică și incluziunea socială.

Erasmus+ acoperă o gamă largă de sectoare:

Învățământ superior (studenți, doctoranzi, personal academic)

Educație și formare profesională (VET)

Educație școlară (elevi și personal didactic)

Educația adulților

Tineret (schimburi de tineri, Serviciul European de Voluntariat, lucrători de tineret)

Sport (inițiative de bază)

Principalele tipuri de proiecte sunt împărțite în general în două acțiuni:

Proiecte de mobilitate: Acestea permit persoanelor să studieze, să se formeze, să predea sau să facă stagii (plasamente) în străinătate, pentru o perioadă cuprinsă, de obicei, între 3 și 12 luni pentru studenți.

Proiecte de cooperare: Acestea sprijină parteneriatele între organizații din diferite țări pentru a dezvolta practici inovatoare, a face schimb de experiență și a promova colaborarea transnațională.

Participarea se realizează, de obicei, prin intermediul instituției de învățământ sau al organizației din care faci parte (școală, universitate, ONG, club sportiv etc.). Acestea depun cereri de finanțare la Agențiile Naționale (în România, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP).