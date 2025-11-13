Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Educaţiei, programul se adresează tinerilor născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007, iar rezultatele selecţiei vor fi comunicate în data de 7 ianuarie 2026.

Acţiunea DiscoverEU marchează aniversarea a 40 de ani de existenţă a Spaţiului Schengen, prilej cu care Comisia Europeană a lansat un nou apel la candidaturi pentru tinerii care îşi doresc să descopere Europa. În cadrul acestei ediţii, vor fi oferite 40.000 de permise de călătorie gratuite, destinate tinerilor care îndeplinesc condiţiile de participare.

Persoanele selectate vor primi un permis de călătorie valabil pe teritoriul Europei, care le va permite să călătorească timp de una până la treizeci de zile, începând cu data de 1 martie 2026. În plus, participanţii vor beneficia de un card DiscoverEU, prin care vor avea acces la reduceri pentru cazare, activităţi culturale şi sportive, transport local şi alte servicii.

„În contextul aniversării a 40 de ani de existenţă a Spaţiului Schengen, Comisia Europeană lansează, prin acţiunea DiscoverEU din cadrul programului Erasmus+, un nou apel la candidaturi pentru tinerii care îşi doresc să exploreze Europa – cu 40.000 de permise de călătorie gratuite”, a transmis Ministerul Educaţiei într-un comunicat.

Ministerul Educaţiei a explicat că eligibilitatea pentru înscriere include tinerii născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007, care sunt cetăţeni sau rezidenţi ai unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unei ţări asociate programului Erasmus+, precum Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia şi Turcia.

Participanţii selectaţi vor deveni ambasadori DiscoverEU, fiind încurajaţi să împărtăşească experienţele lor de călătorie în mediul online, în şcoli sau în comunităţile locale. Ministerul Educaţiei a subliniat că tinerii cu dizabilităţi sau cu probleme de sănătate vor beneficia de sprijin personalizat, astfel încât să se poată bucura în siguranţă de această oportunitate unică de a explora diversitatea culturală europeană.