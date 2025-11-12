Ochii copiilor resimt efectele digitalizării mai mult ca niciodată. Rareș Ciubotaru, Director Executiv al Spitalului de Oftalmologie Infosan, ne explică de ce tot mai mulți tineri ajung la consultații, ce semne ar trebui să îi alerteze pe părinți și cum prevenția poate proteja vederea pe termen lung.

Descoperă cum programele inovatoare de screening și educație oftalmologică transformă sănătatea oculară a copiilor și cum fiecare dintre noi poate preveni problemele vizuale înainte să apară.

Rareș Ciubotaru, Director Excutiv al Spitalului de Oftalmologie Infosan: În ultimii ani, am observat o schimbare semnificativă în profilul pacienților care ajung la noi. Dacă înainte majoritatea consultațiilor erau solicitate de adulți cu afecțiuni oculare cronice sau de vârstă înaintată, astăzi vedem o creștere accentuată a numărului de tineri și copii care se confruntă cu probleme de vedere. Factorii principali sunt stilul de viață digitalizat, expunerea îndelungată la ecrane și scăderea timpului petrecut în aer liber.

În același timp vedem și o schimbare care ne bucură – pacienții sunt astăzi mai informați, mai interesați de prevenție și mai deschiși la tehnologii moderne de diagnostic și tratament. Este mai exact o creștere a gradului de conștientizare în privința sănătății oculare și o orientare spre soluții personalizate și de calitate.

Rareș Ciubotaru, Director Excutiv al Spitalului de Oftalmologie Infosan: În ultimii ani, problemele de vedere au crescut parțial din cauza utilizării timpurii a dispozitivelor mobile, dar și a lipsei activităților în aer liber, la lumina naturală, ceea ce afectează și dezvoltarea normală a vederii la copii.

Procentul ridicat al copiilor și adolescenților care ajung la consultație este direct proporțional cu impactul profund al digitalizării asupra tinerei generații. Copiii petrec zilnic ore întregi în fața ecranelor — la școală, acasă sau în timpul liber — iar acest lucru duce la apariția sau agravarea viciilor de refracție, în special miopia.

Părinții ar trebui să fie atenți la semne aparent minore: copilul se apropie prea mult de ecran sau de carte, se plânge de dureri de cap, își freacă des ochii, evită activitățile care necesită concentrare vizuală la distanță sau obosește rapid la citit.

Recomandarea noastră este ca fiecare copil să meargă cel puțin o dată pe an la o consultație oftalmologică, chiar și în absența simptomelor evidente. Multe probleme pot fi corectate complet dacă sunt depistate la timp, mai ales în perioada de creștere.

Rareș Ciubotaru, Director Excutiv al Spitalului de Oftalmologie Infosan: Expunerea prelungită la ecrane are efecte multiple asupra sănătății oculare. În primul rând, determină oboseală vizuală digitală – caracterizată prin uscăciune oculară, vedere încețoșată, dureri de cap și senzația de arsură la nivelul ochilor. De asemenea, favorizează instalarea precoce a miopiei, mai ales la copii și adolescenți, din cauza focalizării continue la distanțe mici.

La nivel fiziologic, clipim de aproape două ori mai rar atunci când privim un ecran, ceea ce reduce lubrifierea naturală a ochiului. Pe termen lung, pot apărea modificări structurale ale globului ocular.

Rareș Ciubotaru, Director Excutiv al Spitalului de Oftalmologie Infosan: Pentru părinți, cel mai important este controlul timpului petrecut în fața ecranelor și introducerea unor activități alternative în aer liber, care stimulează vederea la distanță și reduc riscul de miopie. De asemenea, verificarea periodică a vederii copiilor, chiar și în lipsa simptomelor, ar trebui să devină o rutină anuală, la fel ca vizita la dentist sau pediatru.

Pentru adulții activi, care petrec ore întregi la birou sau lucrând de pe dispozitive digitale, recomandăm pauze vizuale frecvente, o postură corectă, iluminare adecvată și, acolo unde este necesar, ochelari de protecție pentru ecrane.

Recomandăm totodată respectarea regulii 20-20-20 (la fiecare 20 de minute, o pauză de 20 de secunde privind un obiect aflat la 20 de metri distanță), alternarea activităților în interior cu timp petrecut afară, hidratarea corespunzătoare și controale oftalmologice regulate.

Este important ca minim 2 ore pe zi să fie petrecute în aer liber pentru o dezvoltare normală a vederii, mai ales în rândul copiilor. În plus, esențială este și purtarea de ochelari cu protecție UV dacă soarele este puternic – la mare, vara sau iarna când este zăpadă.

Sănătatea oculară este strâns legată de calitatea vieții și de performanța profesională, iar prevenția este întotdeauna mai eficientă decât tratamentul.

Rareș Ciubotaru, Director Excutiv al Spitalului de Oftalmologie Infosan: Programele de prevenție reprezintă una dintre direcțiile strategice ale Infosan. Am lansat campanii de screening oftalmologic gratuit în grădinițe și școli primare, cu scopul de a depista precoce problemele de vedere la copii, într-o etapă în care pot fi corectate complet.

În perioada septembrie 2024 – iunie 2025, Infosan a examinat aproximativ 3000 de copii, cu vârste între 3-6 ani, din grădinițele din București. În urma acestui proces, 372 de copii au fost depistați cu afecțiuni de vedere care necesitau consult și intervenție de urgență.

Prin aceste programe, reușim nu doar să identificăm probleme, ci și să aducem în atenția părinților, cadrelor didactice și comunităților locale importanța evaluării oftalmologice timpurii.

Rareș Ciubotaru, Director Excutiv al Spitalului de Oftalmologie Infosan: Ne dorim ca Infosan să fie un promotor activ al sănătății oculare în România, nu doar prin tratamente, ci mai ales prin prevenție și educație.

În următorii ani, ne-am propus să extindem programele de screening pentru copii, cu scopul de a examina anual un număr de aproximativ 10.000, pentru a identifica din timp problemele vizuale și a interveni eficient, înainte ca acestea să se agraveze.

În paralel, ne dorim să dezvoltăm un parteneriat solid cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel încât și mai mulți pacienți asigurați să aibă acces mai facil la servicii oftalmologice de top.

Totodată, ne propunem să ajungem mai aproape de pacienți prin colaborări cu centre medicale locale din întreaga țară, pentru ca expertiza și know-how-ul nostru să fie disponibile nu doar în marile orașe, ci oriunde este nevoie.

În spatele acestor obiective stă angajamentul nostru de a investi continuu în tehnologie de ultimă generație și în pregătirea echipei medicale, astfel încât fiecare pacient să beneficieze de cele mai bune soluții și de o experiență medicală completă. Scopul nostru este să transformăm prevenția și educația în instrumente reale de protecție a sănătății oculare, pentru toate vârstele.

Infosan este în prezent singurul spital privat de oftalmopediatrie din România. Compania a fost înființată în anul 2002 de doi medici sub forma unui cabinet, în anul 2006 devine clinică, iar din anul 2015 capătă statutul de spital.

Infosan are un număr de 35 cadre medicale și o capacitate de tratament de 3000 de pacienți pe lună în ambulatoriu și 300 de pacienți pe lună în spitalizare de zi. Oferă servicii de diagnostic, tratament și îngrijire pentru o gamă largă de afecțiuni oftalmologice la copii, precum managementul miopiei, ambliopie, strabism, cataracta congenitală, retinopatie de prematuritate, dar și la adulți – cataractă, strabism, afecițuni retiniene, glaucom, etc.

În cei 22 de ani de activitate peste 75.000 de pacienți unici au trecut pragul. Infosan a încheiat 2023 cu o cifră de afaceri de 4,5 milioane de euro.