Potrivit ASF, asigurările generale au continuat să dețină cea mai mare pondere în piață – 79% din totalul primelor brute subscrise – înregistrând o creștere de 6% față de anul precedent.

Segmentul auto, format din RCA și CASCO, rămâne principalul motor al industriei, cu un volum total de aproximativ 7 miliarde de lei. Doar polițele RCA au generat 5,2 miliarde de lei, în urcare cu 10% comparativ cu 2024.

Prima medie anualizată la nivelul pieței RCA a ajuns la aproximativ 1.300 de lei, o creștere de 2% față de anul anterior. Pe lângă asigurările auto, și polițele de sănătate au continuat să crească, depășind pragul de 680 de milioane de lei în prima jumătate a anului.

ASF notează că societățile autorizate au consemnat o majorare de 10% a primelor brute subscrise, consolidând poziția pieței într-un context economic complex.

Segmentul asigurărilor de viață a înregistrat cea mai mare creștere, avansând cu 21% față de primul semestru din 2024. ASF arată că acest avans a fost impulsionat de produsele Unit-Linked, ale căror subscrieri au crescut cu 41% și reprezintă acum o treime din totalul polițelor de viață.

Și produsele tradiționale au avut o evoluție pozitivă, cu o creștere de aproape 19%, confirmând interesul tot mai ridicat al clienților pentru asigurările pe termen lung.

În total, în primele șase luni ale anului, piața a plătit indemnizații brute de 5,8 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Asigurările generale au generat cea mai mare parte a acestor plăți, în special clasa RCA, care a reprezentat peste jumătate din total (55%).

ASF precizează că rata cerinței de capital de solvabilitate (SCR) era, la 30 iunie 2025, de 164%, semnificativ peste pragul minim impus de reglementări, ceea ce arată o capitalizare solidă a pieței.

Rezervele tehnice au ajuns la 24 de miliarde de lei, în creștere cu 17%, iar investițiile asigurătorilor au atins 34,6 miliarde de lei, direcționate în principal către obligațiuni guvernamentale.

Rezultatul tehnic brut la nivelul pieței a fost de 809 milioane de lei, susținut în special de segmentul CASCO. Profitul net total s-a ridicat la 866 de milioane de lei, doar cu 3% sub recordul din 2024, dar semnificativ peste nivelurile anilor anteriori.

Canalele de distribuție au avut un rol esențial în dinamica pieței. Brokerii de asigurare au intermediat 68% din totalul primelor brute subscrise. Gradul de intermediere s-a menținut ridicat pentru asigurările generale, la 82%, în timp ce pentru asigurările de viață a fost de 13%.

ASF concluzionează că primele șase luni ale anului 2025 confirmă soliditatea și echilibrul pieței, cu o contribuție semnificativă din partea tuturor segmentelor majore. Diversificarea portofoliului și menținerea interesului pentru produsele de viață și sănătate susțin perspectivele pozitive pentru a doua jumătate a anului, indicând o evoluție sustenabilă a sectorului asigurărilor din România.