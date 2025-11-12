Conform Codului civil și Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, primăria este instituția responsabilă pentru întreținerea arborilor situați pe domeniul public, fie că este vorba despre parcuri, scuaruri sau aliniamente stradale.

Dacă un copac se prăbușește peste o mașină, răspunderea revine autorității care administrează zona respectivă. Articolele 1349–1357 din Codul civil prevăd că orice persoană, inclusiv o instituție publică, este obligată să repare prejudiciul cauzat prin neglijență.

În acest context, neglijența poate însemna lipsa toaletării arborilor, ignorarea semnelor de degradare sau neintervenția după avertismente privind pericolul de prăbușire.

Prin urmare, atunci când un copac aflat în gestiunea primăriei cade peste un vehicul, aceasta poate fi trasă la răspundere civilă, dacă se dovedește că nu și-a îndeplinit obligațiile de întreținere. Situațiile în care arborii sunt afectați de fenomene cu adevărat imprevizibile, cum ar fi furtuni extreme, pot fi considerate excepții, dar acestea trebuie dovedite prin acte și rapoarte meteo oficiale.

Primul pas este anunțarea imediată a poliției sau a poliției locale, care trebuie să constate evenimentul și să întocmească un proces-verbal. Acest document este esențial, pentru că dovedește locul producerii incidentului și faptul că arborele provenea de pe domeniul public.

Este important ca șoferul să fotografieze mașina avariată, copacul căzut, numărul străzii și eventualele semne care arată starea precară a arborilor. Dacă există martori, pot fi notate datele lor de contact. În cazul în care incidentul implică persoane rănite, trebuie chemate și echipajele ISU și poliția rutieră.

După constatare, proprietarul autoturismului trebuie să solicite o evaluare a pagubei, fie de la compania de asigurări (dacă are poliță CASCO), fie de la un expert tehnic independent. Toate aceste documente vor fi necesare ulterior în cererea de despăgubire.

Dacă vehiculul este asigurat printr-o poliță CASCO, reparațiile vor fi acoperite de compania de asigurări, iar aceasta va recupera ulterior suma de la instituția responsabilă (prin drept de regres).

În lipsa unei asigurări CASCO, proprietarul are dreptul să ceară despăgubiri direct primăriei. Cererea trebuie să conțină procesul-verbal al poliției, fotografii cu pagubele, o evaluare a daunelor și dovada proprietății asupra vehiculului. Dacă există dovezi clare de neglijență, primăria este obligată să analizeze cazul și să ofere o compensație.

Conform Codului civil, instituția publică poate răspunde pentru fapta proprie, dar și pentru fapta contractorilor săi. Asta înseamnă că dacă o firmă de întreținere a spațiilor verzi era responsabilă de zona respectivă, primăria poate recupera despăgubirea de la aceasta, dar răspunderea față de cetățean rămâne a autorității locale.

Procedura este relativ simplă, dar trebuie respectată în detaliu. Cererea se depune la registratura primăriei sau se transmite prin e-mail oficial, cu număr de înregistrare. Proprietarul trebuie să anexeze toate dovezile: procesul-verbal de la poliție, fotografiile, evaluarea pagubelor, copia actului de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Este recomandat ca în cerere să fie menționată suma estimată pentru despăgubire și contul bancar în care aceasta poate fi virată. Conform Legii 233/2002 privind soluționarea petițiilor, primăria este obligată să răspundă în termen de 30 de zile.

Dacă instituția nu oferă un răspuns satisfăcător sau respinge cererea, proprietarul poate deschide o acțiune civilă pentru daune materiale, în temeiul articolelor 1381–1382 din Codul civil. În unele cazuri, litigiul poate fi soluționat și în baza Legii contenciosului administrativ (554/2004), dacă fapta este legată de o neglijență administrativă.

Dacă arborele se afla pe marginea unui drum național, responsabilitatea revine Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În cazul spațiilor verzi administrate de companii municipale, cererea de despăgubire se depune la operatorul respectiv, cu informarea primăriei.

Dacă arborele provine dintr-un teren privat, răspunderea aparține proprietarului acelui teren. Articolul 1376 din Codul civil stabilește răspunderea pentru lucruri aflate în pază juridică, iar copacii se încadrează în această categorie. Proprietarul este astfel obligat să întrețină arborii și să prevină riscurile pentru vecini sau trecători.