O construcție este considerată ilegală dacă este ridicată fără autorizație de construire sau dacă nu respectă parametrii autorizației eliberate (înălțime, volum, amplasament, destinație).

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, aceste fapte sunt contravenții grave și pot duce la amenzi consistente ori chiar la obligarea proprietarului să demoleze imobilul.

În practică, situațiile cele mai frecvente sunt extinderile de clădiri fără aprobare, modificarea mansardei sau construirea unui gard, garaj ori anexe fără documentația necesară.

Dacă aceste lucrări te afectează direct, de exemplu, îți umbresc curtea, încalcă distanțele legale dintre proprietăți sau pun în pericol structura altor clădiri, atunci poți depune o sesizare oficială.

Primul demers trebuie făcut la primăria de care aparține imobilul. În majoritatea cazurilor, compartimentul de urbanism este cel care verifică existența autorizației și poate dispune oprirea lucrărilor.

Sesizarea se face în scris și trebuie să conțină adresa exactă a construcției, descrierea situației, eventuale fotografii și datele tale de contact. Este important să soliciți număr de înregistrare, pentru a putea urmări stadiul plângerii.

Primăria are obligația să trimită un inspector pe teren, care să constate situația și, dacă este cazul, să aplice sancțiuni. Dacă proprietarul este găsit fără autorizație, se poate dispune oprirea imediată a lucrărilor și se stabilește un termen pentru intrarea în legalitate.

Dacă ești într-o astfel de situație, păstrează toate dovezile, precum fotografii, filmări, răspunsuri de la primărie și numărul de înregistrare al sesizării. Poți solicita ulterior informații suplimentare în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, pentru a verifica dacă autoritățile au întreprins măsurile legale.

Poți formula și o acțiune în instanță pentru a cere oprirea lucrărilor sau desființarea construcției. Instanțele au pronunțat numeroase hotărâri de demolare în baza Legii nr. 50/1991, la solicitarea vecinilor afectați.

Dacă în ciuda sesizării tale lucrările continuă, te poți adresa Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC). Această instituție are competența de a controla modul în care primăriile aplică legea și poate dispune măsuri suplimentare.

Inspectorii ISC pot verifica documentația urbanistică, pot amenda beneficiarul și chiar pot sesiza instanța pentru desființarea construcției. Amenda pentru lucrări fără autorizație poate varia de la 1.000 la 100.000 de lei, în funcție de amploarea construcției și de zona în care se află.

În paralel, dacă șantierul provoacă disconfort major sau pune în pericol siguranța publică, poți solicita sprijinul poliției locale sau al Gărzii de Mediu, mai ales în cazul în care sunt afectate spații verzi sau a terenuri agricole.

Dacă proprietarul nu obține autorizația în termenul stabilit sau refuză să oprească lucrările, primăria poate cere desființarea construcției pe cale administrativă. În unele cazuri, autoritatea locală sesizează instanța, iar demolarea se dispune prin hotărâre judecătorească.

Costurile acestor lucrări sunt suportate de proprietar, iar dacă refuză plata, se pot recupera prin executare silită. Procedura poate dura câteva luni, dar rezultatul final depinde de colaborarea autorităților și de gravitatea abaterii.