Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care călătoresc sau doar tranzitează Bulgaria că autoritățile de la sud de Dunăre au introdus modificări importante în legislația privind circulația rutieră. Potrivit noilor prevederi, amenzile primite în trafic trebuie achitate imediat, la fața locului, fără posibilitatea amânării sau a plății ulterioare.

Noile reguli se aplică tuturor conducătorilor auto care nu au reședința pe teritoriul Bulgariei, inclusiv românilor aflați temporar în această țară. Contravențiile vor putea fi achitate doar prin card bancar, folosind terminalele POS instalate în autospecialele Poliției. În situațiile în care nu este disponibil un astfel de aparat, șoferul va fi însoțit de echipajul rutier la cel mai apropiat automat de plată.

Refuzul de plată aduce sancțiuni severe. În cazul în care conducătorul auto refuză să achite amenda pe loc, poliția bulgară poate dispune reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculului. Măsura se aplică în baza unui ordin emis de agentul constatator și are o valabilitate de până la trei luni. Ordinul poate fi anulat mai devreme, dacă amenda este achitată în acest interval.

Românii care se confruntă cu probleme în Bulgaria pot cere sprijin Ambasadei României la Sofia, apelând numerele de telefon +359 2 971 28 58 sau +359 2 973 35 10. Apelurile sunt preluate în regim permanent prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Pentru situații urgente, MAE pune la dispoziție numărul de urgență al misiunii diplomatice: +359 879 440 758.

Ministerul Afacerilor Externe îi încurajează pe români să se informeze înainte de a pleca în Bulgaria, consultând site-urile sofia.mae.ro și www.mae.ro, unde sunt publicate avertizări și alerte actualizate privind condițiile de călătorie.

Sistemul automat de monitorizare a greutății camioanelor a fost pus în funcțiune în Bulgaria, permițând autorităților să depisteze în timp real vehiculele care depășesc masa maximă admisă de 3,5 tone. Noul mecanism folosește senzori instalați direct în carosabil, integrați în sistemul național de taxare.

Ministrul Dezvoltării Regionale, Ivan Ivanov, a anunțat că „peste 200 de încălcări au fost depistate deja”, subliniind că măsura urmărește în principal protejarea infrastructurii rutiere și crearea unor condiții corecte pentru transportatori.

Potrivit oficialului, împreună cu șeful Administrației Naționale de Taxare, Oleg Asenov, au fost verificate toate pregătirile necesare pentru operarea completă a sistemului. Ivanov a precizat că una dintre principalele cauze ale degradării rapide a drumurilor din Bulgaria este suprasarcina vehiculelor grele.

„Pe baza senzorilor, începând cu 15 octombrie, vehiculele vor fi fotografiate în timp real. Contravenienților li se vor trimite imagini și o invitație de a plăti o taxă compensatorie. Dacă aceasta nu este achitată, vor fi aplicate sancțiuni mai mari”, a declarat ministrul.

Noul sistem este deja activ în zece puncte de monitorizare și urmează să fie extins treptat pe principalele rute de transport ale țării, pentru a reduce daunele provocate de vehiculele supraîncărcate și a eficientiza colectarea taxelor rutiere.