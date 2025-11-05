Conform Codul Rutier, articolul 102, alineatul 1(27) stabileşte că „transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor” constituie contravenţie. Astfel, animalele nu pot fi transportate pe scaunul pasagerului din faţă, motivul fiind atât protejarea animalului (aproape de airbag‑uri, scaun instabil), cât şi evitarea distragerii şoferului.

Sancţiunile pentru nerespectare sunt substanţiale: o contravenţie din clasa a IV‑a de sancţiuni atrage între 9 şi 20 de puncte‑amendă. În 2025, un punct‑amendă valorează 202,5 lei, ceea ce poate conduce la o amendă maximă de 4.050 lei. Pe lângă amenda propriu‑zisă, faptul că animalul este plasat într‑o zonă nesigură a maşinii poate avea consecinţe grave în caz de accident.

„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice (…) transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor”, arată articolul 102, Alin. 1(27), din Codul Rutier.

Pe lângă această prevedere explicită, legislaţia referitoare la bunăstarea animalelor prevede, în special când vorbim de transport comercial al animalelor, cerinţe de ventilaţie, spaţiu adecvat, hrană şi apă, vehicul autorizat şi altele.

În cazul transportului de animale de companie, regula esenţială rămâne fixarea animalului într‑o manieră sigură. În practică, animalul trebuie să stea pe bancheta din spate, într‑o cuşcă sau cu ham/centură specială, care să prevină deplasarea liberă în maşină.

Preţurile pentru hamuri şi centuri de siguranţă destinate animalelor variază în funcţie de mărime, marcă şi material. De exemplu, un model de calitate mai înaltă, destinat câinilor de talie medie sau mare costă aproximativ 335 de lei.

Există și opțiuni mai accesibile. Un ham și o centură auto pentru animalele de companie mari costă aproximativ 150 de lei, potrivit prețurilor de pe site-urile de profil. Pentru modelele de bază, o centură simplă de siguranţă pentru câini poate fi găsită chiar la preţuri de peste 40 lei.

Alegerea între versiunea „buget” şi cea „premium” depinde de câteva criterii esenţiale: greutatea şi talia animalului, cât de des este transportat, ce fel de vehicul se foloseşte şi ce nivel de siguranţă se doreşte. În cazul în care câinele călătoreşte frecvent cu maşina, un ham robust testat la impact (care costă mai mult) poate fi justificat pentru a reduce riscurile în cazul frânării bruște sau al unui accident.

Totodată, un model mai scump oferă adesea curele reglabile, materiale întărite și prinderi compatibile cu centura de siguranţă a maşinii. În schimb, pentru utilizare ocazională sau pentru câini foarte mici, o variantă simplă, mai ieftină, poate fi suficientă.