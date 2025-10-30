În urma şedinţei Comitetului de Avizare, AFM a anunţat joi că a aprobat 425 de ecotichete, în valoare totală de 6.510.000 de lei, depuse de persoane fizice în cadrul Programului Rabla. Potrivit instituţiei, după publicarea listei, statusul solicitantului este actualizat automat în aplicaţie, fiind marcat ca „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a declarat că această nouă rundă de aprobări reprezintă o continuare a angajamentului instituţiei pentru un transport mai sigur şi mai puţin poluant.

„Prin aprobarea celor peste 420 de ecotichete, reconfirmăm sprijinul nostru pentru înnoirea parcului auto şi reducerea poluării. Programul Rabla 2025 înseamnă mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient”, a spus Florin Bănică.

Programul Rabla, aflat într-o nouă etapă de implementare, are ca obiectiv principal înlocuirea vehiculelor vechi şi poluante cu altele moderne şi eficiente energetic. Prin acest demers, AFM urmăreşte nu doar reducerea emisiilor, ci şi creşterea siguranţei în trafic.

Preşedintele AFM a explicat că redirecţionarea unei părţi din buget către maşinile cu motorizare clasică şi hibridă a fost determinată de cererea crescută pentru aceste categorii de vehicule.

„Cererea (n.red. pentru aceste tipuri de maşini) este evident mai mare, dar păstrăm sprijinul şi pentru autovehiculele electrice. AFM rămâne consecventă în a oferi soluţii echilibrate şi responsabile pentru mobilitatea viitorului, în beneficiul oamenilor şi al mediului”, a adăugat Florin Bănică.

Conform datelor publicate, instituţia a decis să realoce 45 de milioane de lei din bugetul dedicat achiziţiilor de autovehicule electrice către categoria maşinilor termice, hibride şi motocicletelor. Decizia vine ca urmare a interesului tot mai mare manifestat de persoanele fizice pentru aceste tipuri de autovehicule.

Prin această ajustare, AFM îşi propune să asigure o utilizare eficientă a fondurilor şi să răspundă cererii reale de pe piaţă, menţinând totodată sprijinul pentru tehnologiile nepoluante.

Persoanele fizice care primesc statutul de „beneficiar aprobat pentru finanţare” trebuie, în termen de 60 de zile, să caseze şi să radieze din circulaţie vehiculul uzat. Ulterior, acestea trebuie să încarce în aplicaţia informatică documentele care confirmă distrugerea şi radierea maşinii, precum şi data exactă la care procesul a fost finalizat.

AFM precizează că procedura are scopul de a asigura respectarea condiţiilor programului şi eliminarea efectivă a autovehiculelor vechi din circulaţie. Măsura contribuie la reducerea emisiilor şi la crearea unui mediu mai curat pentru comunităţi.

În ceea ce priveşte calendarul înscrierilor, Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că persoanele fizice se pot înregistra în aplicaţia online începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, până la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

De asemenea, programul pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice rămâne deschis, însă în limita noului buget alocat.

Pentru transparenţă şi informare publică, AFM a publicat lista completă a dosarelor aprobate pe site-ul instituţiei, www.afm.ro, la secţiunea dedicată Programului Rabla Auto pentru persoane fizice. Lista conţine informaţii privind numărul ecotichetelor aprobate, valoarea finanţărilor şi statusul actualizat al fiecărui solicitant.

Prin continuarea acestui program, Administraţia Fondului pentru Mediu îşi propune să menţină ritmul înnoirii parcului auto naţional şi să susţină tranziţia graduală către soluţii de mobilitate mai curate şi mai eficiente din punct de vedere energetic.