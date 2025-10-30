Ordonanța de urgență nr. 93/2022, emisă la data de 29 iunie 2022, reglementează restituirea sumelor plătite sub formă de taxe auto care au fost ulterior declarate incompatibile cu legislația europeană. Printre acestea se numără taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu.

Conform prevederilor ordonanței, persoanele fizice și juridice care au achitat aceste taxe, dar nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a actului, pot depune cereri pentru recuperarea sumelor, indiferent de momentul plății inițiale. Această măsură permite tuturor contribuabililor care au fost afectați de vechile reglementări să recupereze integral sumele datorate.

Cererile de restituire pot fi depuse în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a ordonanței. Fondurile vor fi rambursate din bugetul de stat sau din bugetul Fondului pentru Mediu, în funcție de tipul de taxă achitată. Autoritățile fiscale vor analiza fiecare solicitare în baza documentelor depuse și vor efectua plățile în termenele prevăzute de lege.

Pentru a simplifica procesul administrativ, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un formular standard de cerere care poate fi descărcat și completat de contribuabili. Cererea trebuie însoțită de documentele care dovedesc plata taxei și, după caz, de cele care confirmă deținerea vehiculului la momentul achitării.

Normele metodologice de aplicare ale OUG 93/2022, aprobate ulterior, stabilesc în detaliu procedura de restituire, modul de calcul al sumelor și termenele de soluționare. Prin aceste norme, autoritățile își propun să uniformizeze procesul și să reducă perioada de așteptare pentru persoanele care solicită rambursarea.

Această reglementare vine după ani în care contribuabilii au fost nevoiți să obțină restituirea sumelor doar prin acțiuni în instanță, în urma deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. Noul cadru legal oferă acum o cale administrativă directă și clară pentru toți cei care au plătit taxele auto.

Emiterea ordonanței a fost determinată de o procedură de infringement inițiată de Comisia Europeană împotriva României, cunoscută sub denumirea de Cauza C-677/19 „Valoris”. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că unele dintre taxele auto impuse în România contraveneau principiilor europene privind libera circulație a mărfurilor.

Pentru a corecta aceste neconcordanțe, Guvernul a decis abrogarea Ordonanței de urgență nr. 52/2017, care reglementa anterior procedura de restituire a sumelor similare. Astfel, OUG 93/2022 devine cadrul unic și actualizat pentru toate cererile de restituire a taxelor auto, simplificând procesul legislativ și administrativ.

