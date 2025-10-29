Conform noilor propuneri, motocicliștii ar urma să aibă dreptul de a circula pe benzile destinate transportului public și de a se strecura printre mașinile oprite la semafor, la trecerile de pietoni sau la calea ferată.

În prezent, aceste manevre sunt interzise și sancționate cu amendă de până la 800 de lei, la care se adaugă reținerea permisului de conducere pentru 30 de zile. Dacă noua lege va intra în vigoare, motocicliștii vor putea evita blocajele din trafic fără teama de a fi amendați, măsură care, potrivit inițiatorilor, ar duce la scăderea riscului de accidente și la fluidizarea circulației.

O altă modificare importantă prevăzută în proiect este amenajarea unor zone speciale pentru motociclete, de aproximativ trei metri, în fața intersecțiilor. Aceste spații vor fi rezervate exclusiv motocicletelor și mopedelor, permițându-le să plece primele la semafor, fără a fi nevoite să se strecoare printre mașini. În plus, motocicliștii ar urma să beneficieze și de locuri gratuite de parcare în parcările publice.

Inițiatorul proiectului, Răzvan Pavel, spune că măsurile propuse vor contribui la reducerea timpilor de deplasare și la creșterea mobilității urbane, subliniind totodată că trecerea unei părți a șoferilor la utilizarea scuterelor sau motocicletelor ar putea fluidiza traficul general.

Totuși, nu toți participanții la trafic privesc cu încredere aceste schimbări. Unii șoferi consideră că noile reguli ar putea provoca haos pe șosele, din cauza comportamentului imprevizibil al unor motocicliști care circulă cu viteză și se strecoară printre mașini. Există temeri că aceste manevre pot deveni periculoase atât pentru motocicliști, cât și pentru conducătorii auto.

„Ar reduce foarte mult timpii de deplasare şi, cumva, toată acţiunea este făcută în ideea de a ajuta mobilitatea urbană. E important şi pentru șoferi să înțeleagă că odată ce cineva a trecut la un scuter, cumva îi ajută și pe ei sa circule mai repede”, a explicat Răzvan Pavel, iniţiatorul proiectului.

Expertul în conducere defensivă Sorin Ene atrage atenția că apariția bruscă a motocicliștilor în jurul autoturismelor poate fi periculoasă și că mulți dintre aceștia nu conștientizează riscurile reale, folosind performanțele motocicletelor în mod nepotrivit, transformând strada într-un „circuit”.

În România sunt înmatriculate în prezent peste 225.000 de motociclete și peste 6.600 de mopede. Conform datelor oficiale, anul trecut au fost înregistrate 353 de accidente grave în care au fost implicate motociclete, iar 87 de persoane și-au pierdut viața în aceste evenimente rutiere. Amintim că proiectul de lege urmează să fie analizat și de Camera Deputaților, care are rolul decizional în acest caz.