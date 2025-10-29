Examenul pentru obținerea permisului va include acum evaluarea cunoștințelor privind riscurile din trafic, precum unghiurile moarte, sistemele de asistență și distragerile cauzate de telefon.

În urma solicitărilor deputaților europeni, instruirea și testarea vor acorda o atenție sporită conștientizării riscurilor pentru pietoni, copii, bicicliști și alți participanți vulnerabili la trafic. Aceste măsuri urmăresc reducerea accidentelor prin pregătirea șoferilor să reacționeze adecvat în situații de risc.

Evaluarea va include atât cunoștințe teoretice, cât și elemente practice privind identificarea și prevenirea pericolelor în trafic, ceea ce va contribui la formarea unor șoferi mai responsabili și mai atenți la ceilalți participanți la trafic.

Permisele de conducere pentru autoturisme și motociclete vor fi valabile 15 ani, iar statele membre pot reduce acest termen la 10 ani dacă permisul este folosit și ca act de identitate național. Permisele pentru camioane și autobuze vor fi valabile cinci ani.

Pentru șoferii de peste 65 de ani, valabilitatea poate fi redusă pentru a permite controale medicale mai frecvente sau cursuri de reîmprospătare a cunoștințelor.

Înainte de obținerea primului permis sau la reînnoire, șoferii vor trebui să treacă un control medical, inclusiv teste pentru vedere și starea cardiovasculară. Statele membre pot opta pentru înlocuirea controalelor medicale cu autoevaluări sau alte metode de evaluare stabilite la nivel național.

Regulile europene stabilesc pentru prima dată o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători. Aceștia vor fi supuși unor reguli mai stricte și sancțiuni mai severe pentru conducerea sub influența alcoolului și pentru nefolosirea centurilor de siguranță sau a sistemelor de siguranță pentru copii.

În plus, tinerii de 17 ani vor putea obține permis de categoria B, însă vor trebui să conducă însoțiți de un șofer cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a contracara deficitul de șoferi profesioniști, noile reguli permit obținerea permisului de categoria C la 18 ani și a permisului de categoria D la 21 de ani, cu condiția deținerii unui certificat de competență profesională. În lipsa acestuia, vârstele standard de 21 și 24 de ani se aplică pentru aceste categorii.

Noile reguli introduc permisul digital, accesibil prin telefon mobil, care va deveni treptat formatul principal în UE. Totuși, deputații europeni au asigurat dreptul șoferilor de a solicita un permis fizic, care trebuie emis fără întârzieri nejustificate și, în general, în termen de trei săptămâni.

Acest format digital urmărește facilitarea accesului la permis și reducerea riscului de pierdere sau furt, menținând totodată opțiunea tradițională pentru cei care preferă documentul fizic.

Pentru a reduce condusul riscant în străinătate, suspendarea sau retragerea permisului va fi comunicată autorităților din țara emitentă, asigurând aplicarea sancțiunilor și peste granițe.

Autoritățile naționale trebuie să se informeze reciproc fără întârzieri nejustificate cu privire la deciziile privind suspendarea permisului pentru infracțiuni grave: conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, implicare în accidente cu victime sau depășiri excesive ale vitezei legale.

Raportorul Parlamentului European pentru permisul de conducere, Jutta Paulus (Verzi, DE), a declarat:

„Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisul de conducere va introduce un permis digital, oferind cetățenilor libertatea completă de a alege între o aplicație și un card fizic. Educația pentru conducere va include mai multe elemente pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor. Voluntarii, cum ar fi pompierii și lucrătorii de intervenție, vor putea conduce mai ușor vehiculele de urgență, iar noile reguli privind instruirea și recunoașterea competențelor vor face profesiile din transport mai atractive și mai accesibile. Cetățenii din întreaga Europă vor beneficia direct de aceste îmbunătățiri concrete”.

Raportorul Parlamentului European pentru suspendarea permisului, Matteo Ricci (S&D, IT), a subliniat și el:

„Astăzi este un pas important înainte pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Prin introducerea unor criterii mai clare și mai rapide pentru suspendarea dreptului de a conduce în cazurile de încălcări grave, se protejează nu doar șoferii responsabili, ci întreaga comunitate. Un sistem mai puternic și mai eficient de monitorizare și aplicare va ajuta la prevenirea accidentelor și va salva vieți”.

Noile reguli vor intra în vigoare în a 20-a zi după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre au la dispoziție trei ani pentru transpunerea în legislația națională și un an suplimentar pentru pregătirea implementării.

Modificările fac parte din pachetul pentru siguranța rutieră prezentat de Comisie în martie 2023, care vizează creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic și atingerea obiectivului de zero victime în transportul rutier până în 2050 (“Vision Zero”).