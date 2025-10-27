Europa se confruntă cu un val tot mai mare de vehicule electrice produse în China, iar ritmul importurilor a devenit „agresiv” pe anumite piețe, potrivit declarațiilor făcute de comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis.

Acesta a precizat că Uniunea Europeană derulează deja o investigație privind sectorul auto electric provenit din China.

Oficialul european a transmis că autoritățile de la Bruxelles au observat o creștere accelerată a producției de mașini electrice chinezești și o tendință evidentă de acaparare rapidă a pieței europene.

„China și-a mărit substanțial producția de mașini electrice. Noi avem în derulare o investigație cu privire la acest sector auto, am impus tarife la importurile de vehicule electrice din China, pentru că am observat această tendință rapidă de a acapara cât mai mult din piață. În mod evident, avem nevoie să monitorizăm cu atenție situația și în continuare. Dar o serie de tarife cu privire la mașinile electrice chinezești și tarife care să descurajeze intrarea agresivă pe piață sunt în curs”, a precizat Valdis Dombrovskis pentru Digi24.

În acest context, el a arătat că UE a introdus tarife la importurile din această categorie, pentru a limita intrarea masivă și în condiții considerate inechitabile a acestor vehicule pe teritoriul european. Dombrovskis a subliniat că situația este atent monitorizată și că vor urma, cel mai probabil, măsuri suplimentare.

Comisarul european a explicat că fenomenul nu este unul apărut brusc, ci se manifestă de aproximativ doi ani, perioadă în care specialiștii au sesizat creșteri constante chiar și atunci când volumele erau încă reduse.

Valdis Dombrovskis a mai afirmat că investigațiile au identificat forme de finanțare publică în industria auto din China care contravin regulilor europene, motiv pentru care Bruxelles-ul a decis impunerea unor tarife de tip antitrust împotriva acestor importuri.

„Nu aș spune că este ceva ce se întâmplă brusc. Se întâmplă de doi ani încoace. Am prevăzut acest fenomen și am lansat această investigație de ceva vreme deja, pentru că am observat creșterea rapidă de importuri a mașinilor electrice produse în China, chiar de pe vremea când vorbeam de cifre mici. Dar am prevăzut creșterea rapidă. (…) Am găsit finanțare care contravine regulilor europene în industria auto, drept urmare, am introdus tarife antitrust împotriva acestor importuri”, a mai indicat comisarul european.

Potrivit unui comunicat din decembrie 2024 al Comisiei Europene, producătorii-exportatori chinezi sunt supuși următoarelor taxe compensatorii pentru o perioadă de cinci ani:

Grupul BYD: 17,0%.

Grupul Geely: 18,8%.

Grupul SAIC: 35,3%.

Tesla (Shanghai) Co., Ltd.: 7,8% (la cererea de examinare individuală)

Toate celelalte societăți cooperante: 20,7%.

Toate celelalte societăți care nu au cooperat: 35,3%.

Comisia Europeană a adoptat, la acel moment, taxele compensatorii definitive la importurile de vehicule electrice pe bază de baterii (BEV) din China. Ancheta efectuată la nivel european a concluzionat atunci că lanțul valoric al BEV din China beneficiază de subvenții guvernamentale neloiale care cauzează un pericol de prejudiciu economic producătorilor de BEV din UE.