Duminică, Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a făcut public faptul că Statele Unite și China au ajuns la un acord privind predarea versiunii americane a aplicației către noii deținători.

Într-o intervenție la CBS, Bessent a declarat că s-a ajuns la un acord, precizând că „toate detaliile sunt puse la punct de astăzi” și că cei doi lideri urmează să încheie oficial tranzacția într-o întâlnire planificată săptămâna viitoare în Coreea de Sud.

Bessent nu a intrat în amănunte despre acord, subliniind însă că acesta se încadrează într-un context mai larg, stabilit de ambele părți, și face parte dintr-un posibil acord comercial ce va fi abordat în discuțiile dintre Trump și Xi Jinping programate în zilele următoare.

Valoarea estimată a tranzacției pentru versiunea americană a TikTok se ridică la 14 miliarde de dolari, iar ByteDance împreună cu investitorii săi chinezi vor păstra sub 20% din capitalul companiei.

Fiul lui Trump, Barron Trump, în vârstă de 19 ani, a fost propus de fostul producător de social media al președintelui, Jack Advent, ca posibil membru al consiliului de administrație. Trump a menționat că noii investitori americani includ proprietarii de media conservatori Rupert Murdoch și Larry Ellison.

În 2020, în timpul primului său mandat, Trump a amenințat că va interzice TikTok ca represalii pentru modul în care China a gestionat pandemia de Covid-19.

Congresul a aprobat interzicerea aplicației, iar legea a fost semnată în aprilie 2024 de Joe Biden, care era președinte între cele două mandate ale lui Trump. Interdicția urma să intre în vigoare pe 20 ianuarie 2025, dar a fost amânată de patru ori de Trump, în timp ce administrația sa încerca să finalizeze un acord pentru transferul proprietății.

Ordinul executiv semnat de Trump transferă supravegherea algoritmului aplicației către noii investitori, inclusiv șase din cele șapte locuri din consiliul de administrație.

Duminică, Trump a ajuns în Malaezia pentru un summit al Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei, parte a unui turneu de cinci zile pe continent, fiind preconizată o întâlnire față în față între Trump și Xi joi.

Cei doi urmează să discute despre achizițiile de soia și produse agricole de la fermierii americani, balanța comercială și criza fentanylului din SUA, invocată ca motiv pentru tarifele de 20% impuse de Trump importurilor chineze.