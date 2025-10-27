Un nou proiect de lege propune modificarea regulilor de circulație pentru a le permite șoferilor să își facă plăcuțe de înmatriculare personalizate, diferite de cele standard. Astfel, numărul de înmatriculare ar putea conține o combinație de litere și cifre de până la cinci caractere, după abrevierea județului. Totul trebuie însă să respecte reguli clare de citire și de conținut.

Această măsură există deja în multe țări din Europa și America de Nord, unde plăcuțele personalizate se pot obține contra cost și în anumite condiții. De exemplu, în Germania, șoferii pot alege combinația dorită dintre cele disponibile, iar în Marea Britanie sau SUA, numerele se pot cumpăra la licitație și pot fi vândute sau transferate separat de mașină.

Șoferii vor putea cere plăcuțe de înmatriculare personalizate, adică diferite de cele obișnuite. Numărul de pe plăcuță va fi o combinație de 1 până la 5 litere sau cifre, scrise cu majuscule, cu sau fără spațiu între ele, precedate de abrevierea județului.

Această combinație trebuie să fie unică în acel județ și să respecte reguli clare: să poată fi citită ușor și să nu conțină cuvinte sau simboluri obscene, jignitoare, politice, religioase, rasiste, discriminatorii sau care pot fi confundate cu numele unor instituții publice. Formatul, fontul și dimensiunile plăcuței vor fi stabilite printr-un ordin al ministrului de interne, astfel încât să poată fi recunoscută și de camerele de supraveghere.

Atribuirea acestor numere personalizate se va face prima dată printr-o licitație publică organizată de Ministerul Afacerilor Interne. După aceea, dreptul de a folosi combinația aleasă poate fi vândut sau transferat separat de mașină, printr-o cerere comună a vânzătorului și cumpărătorului.

Taxele pentru participarea la licitație și pentru emiterea plăcuțelor personalizate vor fi stabilite tot de Ministerul Afacerilor Interne și vor fi mai mari decât cele pentru plăcuțele standard.

