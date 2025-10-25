Tinerii care doresc să obțină permisul trebuie să demonstreze că știu să utilizeze sistemele moderne de asistență la condus și să evite riscurile legate de unghiul mort. Aceștia urmează să facă școala pe mașini moderne, pentru că mulți învață în prezent pe automobile vechi și nu cunosc dotările noilor vehicule.

Conform noii legislații europene, adolescenții pot obține permisul la 17 ani, însă vor fi obligați să conducă alături de un adult cu experiență până împlinesc 18 ani. După examen, aceștia vor intra într-o perioadă de probă de 24 de luni, în care vor fi sancționați mai sever decât ceilalți șoferi dacă încalcă regulile de circulație.

Anul trecut, 322 de șoferi începători au fost implicați în accidente grave, soldate cu 97 de decese. Noile prevederi votate de Parlamentul European trebuie implementate până cel târziu în 2028.

În ceea ce privește șoferii cu probleme de sănătate, Ministerul de Interne (MAI) propune reguli noi pentru reînnoirea permisului. Persoanele cu afecțiuni cardiace sau de vedere vor putea avea permisul valabil doar șase luni sau un an și vor trebui să prezinte dovezi medicale că sunt apte să conducă pentru a-l reînnoi. Scopul măsurii este de a preveni riscul ca persoane cu probleme de sănătate să circule pe drumurile publice fără reevaluare medicală.

„Scopul acestei măsuri este reprezentată de eliminarea riscului ca o persoană să poată conduce pe drumurile publice după data la care era obligată să efectueze o reevaluare medicală”, a declarat Loredana Pisica, purtător de cuvânt al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Anul trecut, în evidențele autorităților figurau 4.300 de șoferi cu afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de conducere. Noile reguli vor crește disciplina și siguranța rutieră, iar tinerii vor fi supravegheați timp de doi ani, cu sancțiuni mai dure pentru eventualele abateri.

Astfel, examenul auto ar putea deveni mai complex, iar reînnoirea permisului va impune o atenție sporită la starea de sănătate a șoferilor.