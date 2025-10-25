Un proiect de lege aflat în prezent în dezbatere publică propune modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin introducerea unei noutăți majore pentru șoferi: posibilitatea obținerii plăcuțelor de înmatriculare personalizate.

Potrivit inițiatorilor, măsura urmărește alinierea României la practicile existente în alte state europene și nord-americane, unde proprietarii pot solicita plăcuțe speciale cu combinații de litere și cifre la alegere, contra cost.

În Germania, de exemplu, combinațiile pot fi rezervate în funcție de disponibilitate, iar în Marea Britanie și Statele Unite numerele pot fi chiar licitate și revândute ulterior, separat de vehicul.

Legea va extinde practic posibilitatea alegerii unui număr preferențial, care există în prezent, însă plăcuțele trebuie să respecte un format standard. Pe viitor, am putea vedea pe șosele și mașini cu numere precum „B 1” sau „PH A”.

Conform proiectului, noile prevederi vor fi introduse prin două alineate noi, numerotate (2¹) și (2²), după articolul 12 alineatul (2) din OUG 195/2002. Textul prevede că plăcuțele personalizate vor putea fi emise la cererea proprietarului vehiculului, având o combinație alfanumerică unică la nivelul județului, compusă din unul până la cinci caractere, cu sau fără spațiu între ele, scrise cu majuscule și precedate de abrevierea județului.

Pentru a fi acceptată, combinația trebuie să respecte criterii stricte de lizibilitate și conținut. Nu vor fi permise expresii sau simboluri obscene, instigatoare, ofensatoare, politice, religioase extremiste, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, se interzice utilizarea unor termeni care ar putea fi confundați cu denumirile autorităților publice.

Formatul grafic, fontul, spațierea caracterelor și dimensiunile plăcuțelor vor fi reglementate prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, astfel încât să nu fie afectată lizibilitatea și identificarea automată de către camerele de supraveghere sau sistemele informatice ale Poliției Rutiere, potrivit Legal Badger.

„Plăcuţele de înmatriculare emise de autoritatea competentă pot fi personalizate, la cererea proprietarului vehiculului, iar formatul standard va fi înlocuit de o combinaţie alfanumerică unică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, între 1 şi 5 caractere, cu sau fără spaţiu între ele, scrisă cu majuscule, precedată de abrevierea judeţului. Combinaţia aleasă trebuie să respecte normele de lizibilitate, să nu conţină limbaj obscen, instigator, ofensator, simboluri sau termeni cu caracter politic, religios extremist, rasist ori discriminatoriu, sau care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorităţi publice. Formatul grafic, fontul, spaţierea caracterelor şi dimensiunile trebuie să respecte standardele tehnice aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, astfel încât lizibilitatea şi identificarea vizuală automată să nu fie afectate”, este continutul alineatului (2¹).

Atribuirea combinațiilor alfanumerice personalizate se va face, pentru prima dată, prin licitație publică, organizată în baza unui ordin emis de Ministrul Afacerilor Interne. Astfel, șoferii interesați vor putea participa la procedura de selecție pentru obținerea combinației dorite, în condițiile stabilite de regulamentul care va însoți actul normativ.

După atribuirea prin licitație, dreptul de utilizare al combinației alfanumerice va deveni transferabil. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de plăcuțele standard, combinația personalizată va putea fi vândută sau cedată unei alte persoane, printr-o cerere comună semnată de vânzător și cumpărător.

Practic, combinația devine un activ distinct, individualizabil, ce poate fi valorificat separat de dreptul de proprietate asupra vehiculului.

Proiectul prevede că taxele aferente participării la licitație, atribuirii și emiterii plăcuțelor personalizate vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne.

Aceste costuri vor fi mai ridicate decât cele percepute pentru plăcuțele standard, ținând cont de caracterul opțional și exclusiv al serviciului.

Autoritățile susțin că noua reglementare ar putea genera venituri suplimentare la bugetul statului, în timp ce șoferii vor beneficia de o modalitate modernă și personalizată de identificare a vehiculului.

Proiectul urmează să fie supus dezbaterii și votului în Parlament, după care va intra în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial.