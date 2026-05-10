Noile măsuri pregătite la nivel european urmăresc să reducă fraudele de pe piața mașinilor second-hand, în special manipularea kilometrajului, una dintre cele mai frecvente practici semnalate în tranzacțiile auto din Europa. În acest context, autoritățile europene propun introducerea unor sisteme digitale integrate care vor înregistra automat distanța parcursă de vehicule.

Potrivit informațiilor publicate de presa de specialitate, tehnologia va combina date provenite din senzori electronici și sisteme de navigație prin satelit. Informațiile vor fi stocate într-un cip integrat în vehicul și vor putea fi verificate ulterior atât în timpul inspecțiilor tehnice periodice, cât și prin platforme online dedicate.

Sistemul ar urma să fie instalat direct din fabrică pe toate vehiculele noi comercializate în Uniunea Europeană. Istoricul de utilizare va rămâne asociat mașinii inclusiv după schimbarea proprietarului, ceea ce ar permite urmărirea mai clară a kilometrilor reali și a datelor tehnice importante.

Oficialii europeni consideră că această măsură ar putea aduce mai multă transparență pe piața auto și ar reduce semnificativ numărul tranzacțiilor în care kilometrajul este modificat artificial pentru creșterea valorii de vânzare a vehiculelor.

În paralel cu introducerea sistemelor digitale de monitorizare, autoritățile europene pregătesc și extinderea accesului cumpărătorilor la istoricul tehnic al mașinilor. Datele vor putea fi consultate prin baze de date și platforme specializate, folosind informații precum codul VIN sau istoricul inspecțiilor tehnice periodice.

Noile certificate de înmatriculare vor include informații standardizate la nivel european, ceea ce ar putea simplifica verificările în cazul tranzacțiilor transfrontaliere și al controalelor efectuate de autorități în diferite state membre.

În plus, documente precum certificatul „Car Pass” ar putea deveni instrumente suplimentare pentru confirmarea kilometrajului real și pentru verificarea istoricului vehiculelor înainte de cumpărare.

Autoritățile europene susțin că digitalizarea documentelor și centralizarea datelor ar putea reduce semnificativ riscurile pentru cumpărători, mai ales în cazul pieței second-hand, unde fraudele privind kilometrajul generează anual pierderi importante pentru consumatori.

Comisia pentru transport și turism din cadrul Parlamentului European a aprobat la începutul lunii aprilie 2026 propunerea privind introducerea certificatelor de înmatriculare în format digital, măsură care face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a documentelor auto în Uniunea Europeană.

Conform proiectului legislativ, statele membre vor avea la dispoziție aproximativ trei ani pentru implementarea noilor sisteme după adoptarea oficială a legislației europene. În această perioadă, documentele digitale vor deveni standardul principal utilizat de autorități și proprietarii de vehicule.

Versiunile tipărite ale documentelor nu vor dispărea complet, însă nu vor mai fi obligatorii. Proprietarii vor putea solicita în continuare documente fizice, însă accentul va fi mutat pe utilizarea formatelor digitale.

În același timp, certificatele de înmatriculare pe hârtie vor fi modernizate și vor include coduri QR care vor permite validarea rapidă a informațiilor și verificarea autenticității documentelor în timp real.

Propunerea legislativă urmează să fie analizată de statele membre ale Uniunii Europene înainte de votul final din plenul Parlamentului European, programat pentru finalul lunii aprilie 2026.

