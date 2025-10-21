Cătălin Predoiu a subliniat că vizita are o importanță deosebită, marcând un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul afacerilor interne și în alte sectoare conexe. În cadrul discuțiilor, au fost abordate teme precum cooperarea în combaterea traficului de droguri, a terorismului, a migrației ilegale și a criminalității organizate transfrontaliere.

De asemenea, părțile au analizat modalități de valorificare a digitalizării și a inteligenței artificiale în domeniile siguranței publice, ordinii interne și serviciilor civile. În plus, a fost discutată extinderea colaborării privind integrarea capacităților de apărare civilă și gestionarea situațiilor de urgență.

În urma convorbirilor oficiale cu Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de Interne al Regatului Arabiei Saudite, partea saudită a agreat deblocarea procesului de finalizare a acordurilor de cooperare în domeniile menționate, proiecte aflate în faza finală a negocierilor tehnice între echipele celor două ministere.

Discuțiile au vizat și aspecte strategice și investiționale, în contextul global actual, în care investițiile directe nu mai au doar o dimensiune economică — esențială pentru dezvoltarea României —, ci și una cu implicații evidente asupra securității. Dialogul purtat a fost substanțial și a evidențiat interesul manifestat de partea saudită pentru intensificarea cooperării cu România pe diverse planuri. Totodată, s-a convenit inițierea unui mecanism de consultări bilaterale la nivel înalt între ministerele de interne ale celor două state.

Întâlnirea dintre viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne al României, Cătălin Predoiu, și Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de Interne al Regatului Arabiei Saudite, a subliniat angajamentul ambelor părți pentru consolidarea unei relații strategice durabile, bazate pe dialog constant, schimb de cunoștințe și implementarea de proiecte comune în beneficiul cetățenilor și al securității regionale.

Domnul Predoiu a evidențiat caracterul multidimensional al relațiilor bilaterale dintre România și Arabia Saudită, construite pe interese economice comune și cooperare în domenii-cheie precum gestionarea frontierelor, combaterea criminalității organizate, protecția civilă și securitatea internă. În acest context, a subliniat poziția geostrategică a României, aflată la granița estică a Uniunii Europene, precum și rolul stabilizator și influent al Arabiei Saudite în Orientul Mijlociu, recunoscută ca un mediator credibil în plan internațional.

Dialogul oficial a inclus și un schimb de opinii privind evoluțiile de securitate din Ucraina și Orientul Mijlociu, precum și direcțiile de cooperare în fața provocărilor globale.

Ministrul român a reiterat importanța dezvoltării unui parteneriat strategic pe termen lung, axat pe cooperare instituțională, schimb de expertiză și transfer de bune practici. Printre priorități se numără integrarea tehnologiilor emergente și a inteligenței artificiale în activitatea structurilor de ordine publică, consolidarea securității cibernetice, combaterea criminalității transnaționale și dezvoltarea capacităților în domeniul protecției civile și al gestionării situațiilor de urgență – inclusiv prin valorificarea experienței sistemului RO-Alert.

Demnitarul român a apreciat proiectele inovatoare implementate de Ministerul de Interne al Arabiei Saudite, precum integrarea vehiculului inteligent Lucid Air în flota de poliție, dezvoltarea centrelor virtuale de poliție, a proiectului „Porți inteligente”, precum și digitalizarea completă a aeroporturilor internaționale prin platformele Absher și Estishraf, care optimizează serviciile guvernamentale și sprijină procesul decizional prin analiză predictivă.

În contextul strategiei Vision 2030 a Regatului Arabiei Saudite, ministrul Predoiu a subliniat complementaritatea obiectivelor acesteia cu expertiza României în domenii precum IT, infrastructură, logistică și agricultură, evidențiind potențialul semnificativ de atragere a investițiilor și dezvoltare a parteneriatelor bazate pe tehnologie și inovație.

Cei doi miniștri au convenit asupra necesității extinderii cadrului de cooperare prin accelerarea procesului de finalizare a documentelor tehnice aflate în lucru de mai mulți ani, urmând ca acestea să fie semnate în perioada imediat următoare.

Această vizită istorică marchează consolidarea relațiilor dintre Ministerul Afacerilor Interne al României și Ministerul de Interne al Regatului Arabiei Saudite, confirmând angajamentul ambelor părți pentru o cooperare strategică, sustenabilă și orientată spre inovație.