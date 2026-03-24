Arabia Saudită analizează posibilitatea de a se implica direct în conflictul împotriva Iranului, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și al atacurilor recente asupra teritoriului său. Decizia finală ar aparține prințului moștenitor Mohammed bin Salman, care, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal, se află în pragul unei hotărâri decisive privind participarea la operațiunile militare conduse de Statele Unite.

Potrivit acelorași informații, implicarea regatului ar putea deveni inevitabilă, fiind descrisă de una dintre surse drept „doar o chestiune de timp”. În faza inițială a conflictului, autoritățile saudite au încercat să evite implicarea directă și au refuzat solicitarea armatei americane de a utiliza bazele și spațiul aerian pentru bombardarea Iranului.

Strategia de neutralitate nu a rezistat însă, după ce Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective energetice esențiale și chiar asupra capitalei Riad.

Schimbarea de poziție a fost urmată de o deschidere limitată către cooperarea militară cu SUA. Sursele indică faptul că Arabia Saudită a permis ulterior utilizarea unei baze aeriene strategice din vestul Peninsulei Arabice. În acest context tensionat, mesajele oficiale de la Riad au devenit mai ferme. „Răbdarea nu este nelimitată”, a avertizat ministrul de externe, prințul Faisal ibn Farhan Al Saud. „Orice convingere că țările din Golful Persic nu sunt capabile să riposteze este o greșeală”, a subliniat acesta.

În paralel, Emiratele Arabe Unite, afectate la rândul lor de atacuri, au început să aplice măsuri economice împotriva Iranului, inclusiv închiderea unor instituții legate de Teheran în Dubai și analizarea înghețării unor active de miliarde de dolari. În același timp, autoritățile emirateze discută inclusiv opțiunea unei implicări militare și susțin continuarea presiunii asupra Iranului, fără acceptarea unui armistițiu prematur.

Aceste evoluții indică o implicare tot mai accentuată a statelor din Golf în conflictul regional, în pofida temerilor legate de consecințele pe termen lung. Potrivit evaluărilor, liderii din regiune sunt conștienți că o intervenție militară directă împotriva Iranului i-ar putea transforma în adversari permanenți ai Teheranului, mai ales în scenariul unei eventuale retrageri a SUA din zonă.

În acest context, tensiunile diplomatice cresc și la nivel regional, după ce miniștrii de externe ai 12 state arabe și islamice au cerut Iranului să înceteze atacurile asupra țărilor vecine, avertizând asupra unor consecințe grave pentru securitatea întregului Orient Mijlociu.

Iranul a înaintat un set de cereri considerate esențiale pentru oprirea războiului, în cadrul discuțiilor indirecte aflate în pregătire. Potrivit informațiilor apărute, autoritățile de la Teheran solicită garanții clare și verificabile că ostilitățile nu vor fi reluate, ceea ce reflectă lipsa de încredere în stabilitatea unor eventuale acorduri temporare.

În centrul acestor solicitări se află și un nou acord privind Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Iranul urmărește, conform raportului, un control efectiv asupra acestei zone strategice, ceea ce ar schimba semnificativ echilibrul geopolitic din regiune.

Pe lângă aceste aspecte, Iranul cere în mod explicit închiderea bazelor militare americane din regiune, considerând prezența acestora o sursă majoră de instabilitate. De asemenea, oficialii iranieni solicită compensații financiare pentru pagubele produse în timpul conflictului, subliniind impactul economic și infrastructural al războiului asupra țării.

Aceste cereri conturează o poziție de negociere fermă, care indică faptul că Iranul nu este dispus să accepte compromisuri majore fără concesii semnificative din partea adversarilor săi.

În paralel cu poziția oficială dură, apar indicii că Iranul ar transmite, pe canale diplomatice, o deschidere limitată către compromis. Potrivit unor evaluări, Teheranul ar putea lua în calcul suspendarea programului său de rachete balistice pentru o perioadă de cinci ani, o concesie importantă în contextul tensiunilor regionale.

De asemenea, Iranul ar fi dispus să reducă nivelul de îmbogățire a uraniului și să intre în discuții privind gestionarea stocurilor de uraniu îmbogățit la 60%, un punct sensibil în relațiile internaționale. Aceste posibile măsuri ar putea reprezenta baza unui acord mai amplu privind programul nuclear iranian.

Un alt element semnificativ este disponibilitatea de a permite inspecții internaționale asupra centrifugelor rămase, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Această măsură ar putea crește transparența și ar reduce temerile privind dezvoltarea unor capacități nucleare militare.

În același timp, Iranul ar putea accepta să înceteze sprijinul financiar pentru grupările regionale aliate, inclusiv Hezbollah, Hamas și milițiile irakiene, ceea ce ar marca o schimbare majoră în politica sa externă și de securitate.

Pe fondul escaladării conflictului, liderii internaționali intensifică apelurile pentru o soluție diplomatică.

„Este timpul să negociem şi să punem capăt ostilităţilor din Iran”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, unde oficialul european a subliniat impactul global al conflictului asupra piețelor energetice.

„Situaţia este critică pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial. Cu toţii resimţim efectele în lanţ asupra preţurilor la gaz şi petrol, asupra afacerilor şi societăţilor noastre”, a declarat Ursula von der Leyen.

Aceasta a insistat asupra necesității unei soluții negociate rapide, evidențiind riscurile extinderii conflictului în Orientul Mijlociu.

„Este extrem de important să ajungem la o soluţie negociată, care să pună capăt ostilităţilor din Orientul Mijlociu”, a spus ea, calificând atacurile Iranului asupra infrastructurii civile şi a navelor din Golf drept „inacceptabile”.

În timp ce discuțiile despre negocieri continuă, conflictul militar rămâne intens. Iranul a lansat un nou val de rachete către Israel, potrivit informațiilor oficiale difuzate de televiziunea de stat.

„Iranul lansează un nou val de rachete asupra teritoriilor ocupate”, a postat pe Telegram postul de stat Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

La scurt timp, aceeași sursă a susținut că „rachetele iraniene au trecut prin mai multe sisteme de apărare antiaeriană israeliene”.

Armata israeliană a confirmat impacturi în nordul țării, iar echipele de intervenție au fost mobilizate rapid.

„Forțele de căutare și salvare răspund la rapoartele privind un impact în nordul Israelului”, a anunțat armata.

Serviciile de urgență au raportat răni minore în urma atacurilor, fără victime confirmate în acel moment. Ulterior, o nouă serie de explozii a fost auzită în Ierusalim, indicând continuarea atacurilor.

„Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a contracara amenințarea ”, a declarat armata.

Impactul direct al atacurilor iraniene s-a resimțit și asupra activității instituționale din Israel. Parlamentul israelian a fost nevoit să își întrerupă temporar lucrările, în urma alertelor de securitate generate de lansările de rachete.

Decizia a fost luată după activarea sistemelor de avertizare ale Comandamentului Frontului Intern, care au indicat riscul iminent al unor lovituri asupra capitalei. Ședința a fost reluată după aproximativ 15 minute, odată cu diminuarea pericolului imediat.

Autoritățile au precizat că nu există rapoarte privind victime în Ierusalim în urma acestor atacuri, însă situația rămâne volatilă, iar riscurile persistă pe fondul escaladării militare continue dintre Iran și Israel.