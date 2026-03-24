Vicepremierul Miruță a precizat că, la nivelul Ministerului Apărării și al altor instituții, nu a fost stabilit încă modul în care România ar putea contribui la menținerea stabilității în zona traversată de petrolierele care transportă țiței din Orientul Mijlociu, subliniind totodată că nu se ia în calcul trimiterea de militari.

„România are niște opțiuni limitate, raportat la capacitățile sale. România are ceva experiență dobândită pe deminare, România are ofițeri de Stat Major care pot contribui cu informații și cu analize, România are scafandri care sunt destul de performanți și au dovedit acest profesionalism la mare adâncime, România are acces la o serie de informații, de intelligence, care puse cap la cap pot să creeze o imagine mai clară asupra situațiilor în discuție. România este conectată și la nivel de Minister la Apărării, probabil și la nivel de celelalte servicii secrete, cu parteneri internaționali, în baza unor memorandumuri, schimbă tot felul de informații. Există o serie de lucruri pe care România, ipotetic, le-ar putea face. Că va face una, că va face două, că nu va face niciuna, că va fi nevoie de aceste lucruri pe care le poate face România, se va decide în urma discuțiilor la care și România va lua parte”, a declarat Radu Miruţă luni seară, la postul B1 TV. „Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz. Suntem în situația în care președintele României a spus că România este dispusă să stea la masă cu țările care consideră că există preocupare pentru ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz. Și e bine că România nu este o țară izolată, e bine că România stă și intră în camera celor care iau decizii; cum va arăta această decizie, va trebui întâi să vedem care este analiza. Nu suntem în situația astăzi în care din acea cameră a reieșit o analiză pentru că această analiză să fie input pentru o decizie”, a mai adăugat ministrul.

Vicepremierul a avertizat că există persoane care și-ar dori ca România să fie izolată, însă a subliniat că această perioadă a trecut. El a arătat că România participă activ la dialog internațional, își susține pozițiile prin argumente și își asumă responsabilități, fără a evita implicarea. Totodată, a precizat că nu există nicio discuție privind trimiterea de militari români în Strâmtoarea Ormuz, ci doar faptul că România urmărește atent evoluțiile internaționale și este implicată în identificarea unor soluții alături de partenerii globali.

În același context, ministrul USR al Apărării a menționat că România ar putea contribui cu personal militar pentru operațiuni de deminare în zona Strâmtorii Ormuz, însă a subliniat că nu a fost luată încă o decizie, aceasta urmând să fie corelată cu pozițiile celorlalți aliați.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dat asigurări că aeronavele militare americane prezente la bazele de la Otopeni și Mihail Kogălniceanu, utilizate pentru alimentare, nu părăsesc teritoriul României având la bord încărcătură explozivă.

„Să ştiţi că înainte de a fi discuţia în CSAT – şi acum vă spun o chestie oarecum internă din Ministerul Apărării – înainte de a se ajunge în faţa Parlamentului, în baza adresei pe care noi am primit-o de la Statele Unite ale Americii, am revenit cu nişte clarificări. Şi rezoluţia pe care am pus eu pe acele clarificări şi am primit răspuns a fost: vă rog să ne spuneţi dacă există vreun scenariu în care ce vă punem noi la dispoziţie va fi utilizat pentru a se pleca cu explozibil, cu încărcătură armată cu aceste aeronave. Şi s-a răspuns cu subiect şi predicat: Nu. Deci aeronavele pe care Parlamentul României le-a autorizat să vină la Baza 90 de la Otopeni sau să vină la baza de la Mihail Kogălniceanu, prin decizie pe care noi o dăm, nu au voie să plece cu încărcătură explozivă. Aceste aeronave sunt folosite de Statele Unite ale Americii acolo unde ele consideră. Nu este o aprobare pe care o dă ministrul Apărării sau Ministerul Apărării despre unde să plece aceste aeronave. Parlamentul a autorizat, dacă vreţi între ghilimele, să poată fi parcate acolo”, a afirmat Radu Miruţă.

Vicepremierul a precizat că autoritățile române nu dețin informații privind destinațiile acestor aeronave atunci când decolează de pe teritoriul României, menționând că astfel de detalii pot fi urmărite pe site-urile de specialitate, în cazul în care transponderele sunt active.

„Însă nu decidem noi şi nici nu pot să vă confim, că am primit multe întrebări: este adevărat că au alimentat în aer deasupra Ciprului? Nu, că nu am această informaţie. Nu ne întreabă nimeni pe noi. Vedem că au plecat, vedem că au zburat, vedem că s-au întors. Ce ştim noi sigur este că nu au voie să plece de acolo încărcate cu explozibil”, a adăugat Miruţă.

Acesta a precizat că Armata Română dispune de mecanisme prin care verifică respectarea înțelegerilor stabilite cu partea americană în legătură cu aceste aeronave, subliniind că, în aceste condiții, România nu poate fi acuzată de acțiuni ofensive împotriva Iranului.