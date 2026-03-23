Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a spus că România se concentrează pe protejarea zonelor cu populație care ar putea fi afectate de dronele implicate în conflictul din Ucraina, dar că nu poate garanta că niciuna nu va intra în țară. El a precizat că până acum nu a fost niciun incident în zonele populate și că militarii și sistemele de supraveghere își fac treaba.

La o conferință de presă, Radu Miruţă a explicat că nu există un zid invizibil care să oprească tot ce vine dinspre Ucraina și că tehnologia avansează atât la noi, cât și la cealaltă parte. Armata română are capacități în zona Dobrogei pentru a proteja populația în orice situație.

Ministrul Apărării a reiterat că nu se poate garanta că o dronă nu va pătrunde pe teritoriul României, dar că protecția zonelor populate este tratată cu mare responsabilitate. Până acum nu s-a înregistrat niciun incident în aceste zone.

El a mai spus că zona de nord a județului Tulcea este cea mai afectată de alertele aeriene privind drone, iar locuitorii sunt adesea sfătuiți să se adăpostească din cauza pericolului obiectelor care ar putea cădea din aer.

„Nu există un zid care este tras cu mouse-ul într-un sistem software şi care spune că din stânga nu mai poate să treacă nimic prin acest zid. Tehnologia evoluează, Armata română are nişte capacităţi în zona Dobrogei, tocmai pentru a ne apăra, pentru a proteja într-un orice fel de caz. Tehnologia avansează şi de partea cealaltă. Nu avem o capacitate, şi o spun foarte deschis, de a garanta că oprim prin orice centimetru pătrunderea unei potenţiale drone. Ne ocupăm în mod extraordinar de responsabil de a proteja zona populată. Deocamdată asupra zonei populate nu a existat vreun incident”, a precizat Miruță.

Miruţă a explicat că gradul de alertă de la Deveselu a crescut și a scăzut în ultima perioadă, în funcție de evenimentele internaționale. El a precizat că înainte de conflictul din Iran gradul era 3, iar după debutul războiului a urcat la 2. Ministrul a subliniat că aceste modificări sunt legate de evenimentele externe și nu doar de ideea unui conflict din Iran.

El a explicat că gradul de alertă de la Deveselu, unde România are scutul antirachetă, crește și scade în funcție de evoluția evenimentelor și că acest lucru se întâmpla și înainte de situația din Iran. Modificările se aplică pentru toate bazele militare din țară, gradul fiind de la 1 la 5, unde 1 este cel mai grav.

Radu Miruţă a amintit că situația din Iran a început pe 28 februarie, când SUA și Israel au lansat atacuri și a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.