Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că au fost luate măsuri de urgență pentru piața carburanților. El a explicat că, la mai mult de două săptămâni după ce a venit cu soluții pentru a împiedica creșterea prețului gazelor, a avut o discuție practică la guvern. Măsurile au fost propuse după consultări cu specialiști și cu piața și, deși nu sunt perfecte, vor ajuta la încetinirea creșterii prețurilor.

Printre măsuri se numără declararea stării de criză pentru combustibili, limitarea exporturilor de diesel, plafonarea adaosului comercial la 50% din media anului 2025, crearea unui mecanism care să împiedice specula cu prețurile și eliminarea obligativității de a avea cel puțin 8% combustibil bio.

„Am avut o discuție extrem de practică la sediul guvernului la mai mult de două săptămâni după ce am venit cu soluții ca prețul gazelor să nu crească. Sunt măsuri pe care le-am propus după discuții cu specialiștii în domeniu și piața. Este evident că nu sunt măsuri perfecte, dar ele vor tempera creșterea. Se prevede declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel, limitarea adaosului la 50% din media anului 2025, creearea unui mecanism prin care este imposibilă specula privind creșterea prețului și eliminarea obligației privind minim 8% combustibil bio. Evit să spun cuantumuri precise pentru că nu am…Dacă aș avea un glob de cristal în care să pot prevedea viitorul, în care să pot prevedea modul în care arată conflictul din Orientul Mijlociu, cât va dura, cine pe cine va ataca, ce stație de petrol, gaze ar putea fi atacată, aș putea să vă fac aceste lucruri. Și cum eu nu am acest glob de cristal, nu cred că îl are nimeni altcineva. În momentul de față nu poți să spui cu cât va crește prețul la pompă. Aceste măsuri sunt destinate limitării impactului negativ. Este evident că vom continua să luăm măsuri, de la limitarea transporturilor, la redeschiderea rafinăriei Petrotel. O baghetă magică care să spună că de mâine se duce prețul la o anumită valoare nu există. Și un element extrem de important care trebuie obligatoriu să facă parte din agenda discuțiilor și a deciziilor Guvernului în etapa următoare, îl reprezintă faptul că în această perioadă, odată cu creșterea prețurilor la combustibil, automat și bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor, fiecare ban care ajunge suplimentar în bugetul de stat trebuie întors înapoi la firmele românești și la populație. Iar acest lucru este evident, poate să fie stabilit printr-o schemă adoptată ulterior de reducere fie a anumitor taxe, fie a contribuției pe care o plătim fiecare la litru de carburant", a precizat Ivan.

Guvernul Bolojan urmează să adopte marți o ordonanță de urgență prin care va fi declarată stare de criză pe piața petrolului și vor fi stabilite măsuri pentru protejarea populației. Decizia a fost luată în urma discuțiilor convocate de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, în cadrul cărora Executivul a hotărât să instituie situația de criză pentru o perioadă inițială de șase luni, cu posibilitatea prelungirii în tranșe de câte trei luni, dacă vor persista circumstanțele care au determinat această măsură.

Pe durata crizei, Executivul va adopta măsuri menite să protejeze economia și populația. Printre acestea se numără limitarea adaosului comercial pe întregul lanț de activitate economică pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate la producerea acestora, precum și controlul exporturilor și livrărilor intracomunitare, care vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei. Totodată, se va reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru a scădea prețul final.

Monitorizarea permanentă a pieței va fi asigurată de ministerele Finanțelor, Economiei și Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, care vor evalua și alte măsuri suplimentare care se impun. La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Economiei Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.