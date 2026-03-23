Problema semnalată de Ciprian Ciucu este vizibilă în București, unde îndepărtarea graffiti-ului de pe clădiri este îngreunată de obligația obținerii unor avize, autorizații și proiecte de intervenție chiar și pentru lucrări minore.

În prezent, autoritățile locale au inițiat un regulament pentru eliminarea sistematică a graffiti, acesta urmând să fie dezbătut luni, de la ora 11.00, în cadrul unei întâlniri la care participă ministrul Culturii, Andras Istvan, primarii de sector, parlamentari și asociații implicate în protejarea patrimoniului construit.

Primarul Capitalei susține că procedura actuală este excesivă și face comparație cu alte state unde intervențiile sunt mult mai rapide.

„Va participa Ministrul Culturii, dl. Andras Isvan, am invitat primarii Sectoarelor, parlamentari din comisiile de cultură şi, mai ales, asociaţiile de profil, cele care luptă pentru prezervarea patrimoniului nostru construit. Am iniţiat un regulament prin care Primăria Capitalei să poată începe îndepărtarea sistematică a graffiti/tagging de pe cădiri, dar, vai, procedura este extrem de greoaie, are nevoie de avize, autorizaţii şi proiecte de intervenţie semnate de arhitecţi. În alte ţări se intervine în 24/48 de ore pentru descurajare şi zădărnicire”, a declarat edilul Capitalei.

Acesta atrage atenția că legislația actuală creează blocaje și descurajează inclusiv proprietarii privați să își curețe imobilele, în condițiile în care riscă sancțiuni dacă nu respectă toate procedurile.

În acest context, administrația locală încearcă să găsească soluții pentru simplificarea procedurilor, astfel încât intervențiile să poată fi realizate rapid și eficient.

„De exemplu, dacă am vrea să curăţăm un gard al unei clădiri oarecare din zona protejată, şi nu avem proiect, avize şi autorizaţii, poliţia îţi face dosar penal. Că eşti persoană fizică sau primar, nu contrează! Este absurd! Persoanele private sunt descurajate să îşi cureţe propriile clădiri. Legiuitorul şi dat seama la un moment dat că vandalismul ne costă milioane şi milioane de lei”, a declarat Ciprian Ciucu.

Problema graffiti-ului, reclamată de Ciprian Ciucu, afectează imaginea orașului și contribuie la percepția de spațiu degradat, ceea ce îndepărtează investițiile și afectează dezvoltarea economică a zonelor vizate.

Fenomenul este asociat cu costuri ridicate pentru igienizare și reparații, estimate la milioane de lei, în condițiile în care sancțiunile pentru vandalism sunt rare sau inexistente în practică.

Primarul Capitalei susține că există o contradicție între scopul legii și efectele produse în realitate, acuzând lipsa de consecințe pentru cei care vandalizează clădirile.

„Exact acele legi care ar trebui să ne protejeze patrimonioul construit sunt cele care au dus la dezastrul vizual cu care ne confruntăm astăzi”, a declarat el.

Acesta subliniază că, deși vandalismul este încadrat în zona penală, cazurile nu sunt sancționate, iar fenomenul continuă să se extindă.

„Igenizarea, reparaţiile costă mult. Problema este cât se poate de serioasă. Şi a încadrat vandalismul în zona penală. Dar degeaba, 99% dacă nu chiar 100% dintre cazurile de vandalism sunt tolerate de către judecători şi nimeni nu păţeşte absolut nimic. Nu există nicio consecinţă”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Edilul explică și efectele directe ale graffitiului asupra mediului urban și economic, arătând că zonele afectate devin mai puțin atractive pentru investiții.

„Graffiti/tagging-ul dau senzaţia de spaţiu public degradat, abadonat. Acesta atrage mizerie şi sărăcie. O zonă degradată nu mai atrage afaceri”, a mai spus el.

În acest context, primarul solicită implicarea autorităților centrale pentru modificarea cadrului legislativ și pentru adoptarea unor măsuri care să permită intervenții rapide și eficiente.