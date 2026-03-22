Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ieșit pe străzile Sectorului 1 împreună cu directorii din Primăria Municipiului București și echipa edilului George Tuță pentru un tur de forță de peste 7 km, pornind de la intersecția Bd. Magheru cu Str. Pictor Arthur Verona.

Potrivit postării de pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, scopul vizitei a fost identificarea și semnalarea problemelor vizibile care afectează viața bucureștenilor, astfel încât echipele de intervenție să acționeze punctual și coordonat.

Primarul Ciprian Ciucu a subliniat necesitatea colaborării între polițiile locale, Administrația Străzilor, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement și ADP Sector 1, pentru a evita suprapunerea eforturilor și a eficientiza intervențiile, menționând că o bună coordonare poate aduce rezultate vizibile și rapide pentru locuitori.

Traseul turului a inclus zone precum Piața Lahovari, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. Gheorghe Manu, Calea Victoriei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Luigi Cazzavillan, Sala Radio și Piața Amzei, parcurgând peste 10.000 de pași.

Pe parcurs, echipa a identificat probleme precum mașini parcate ilegal pe trotuare și spații verzi, ziduri acoperite de graffiti și afișe, garduri ruginite, stâlpi de iluminat nefuncționali, trotuare degradate, mizerie pe străzi, clădiri părăsite și terenuri neîngrijite.

S-au găsit așadar atât deficiențe estetice, cât și probleme de siguranță și accesibilitate pentru cetățeni.

Primarul general Ciprian Ciucu a subliniat că intervențiile trebuie să înceapă cu lucrurile aparent mici, care implică reparații și amenajări urbane, urmând ca pe termen lung să fie gândite și proiecte mari pentru locuitorii Bucureștiului.

El a încurajat echipele să facă ordine și curățenie, afirmând că orașul resimte lipsa autorității publice. Pe tot parcursul turului, colegii din direcții și-au notat fiecare gard, stâlp sau zonă ce necesită intervenție, iar primarul general va urmări ca toate sarcinile trasate să fie monitorizate și finalizate cu rigurozitate.

Primarul Sectorului 1, George Tuță, a apreciat inițiativa, considerând că este prima dată după un an și jumătate de mandat când simte sprijin concret la nivelul Capitalei.

Mesajul de la finalul postării a fost unul care lasă de înțeles că primarul general își dorește o colaborare cât mai strânsă cu edilii de sector: „Împreună facem treabă pentru București”.