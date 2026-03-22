Ciprian Ciucu și echipa sa, pe teren alături de primarul George Tuță. Edilul general cere ordine și curățenie în Sectorul 1
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ieșit pe străzile Sectorului 1 împreună cu directorii din Primăria Municipiului București și echipa edilului George Tuță pentru un tur de forță de peste 7 km, pornind de la intersecția Bd. Magheru cu Str. Pictor Arthur Verona.
Potrivit postării de pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, scopul vizitei a fost identificarea și semnalarea problemelor vizibile care afectează viața bucureștenilor, astfel încât echipele de intervenție să acționeze punctual și coordonat.
Primarul Ciprian Ciucu a subliniat necesitatea colaborării între polițiile locale, Administrația Străzilor, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement și ADP Sector 1, pentru a evita suprapunerea eforturilor și a eficientiza intervențiile, menționând că o bună coordonare poate aduce rezultate vizibile și rapide pentru locuitori.
Traseul turului a inclus zone precum Piața Lahovari, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. Gheorghe Manu, Calea Victoriei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Luigi Cazzavillan, Sala Radio și Piața Amzei, parcurgând peste 10.000 de pași.
Pe parcurs, echipa a identificat probleme precum mașini parcate ilegal pe trotuare și spații verzi, ziduri acoperite de graffiti și afișe, garduri ruginite, stâlpi de iluminat nefuncționali, trotuare degradate, mizerie pe străzi, clădiri părăsite și terenuri neîngrijite.
S-au găsit așadar atât deficiențe estetice, cât și probleme de siguranță și accesibilitate pentru cetățeni.
Reparațiile vor începe cu lucruri aparent mici, iar proiectele mari pentru București vor veni și ele, în timp, promite Ciucu
Primarul general Ciprian Ciucu a subliniat că intervențiile trebuie să înceapă cu lucrurile aparent mici, care implică reparații și amenajări urbane, urmând ca pe termen lung să fie gândite și proiecte mari pentru locuitorii Bucureștiului.
El a încurajat echipele să facă ordine și curățenie, afirmând că orașul resimte lipsa autorității publice. Pe tot parcursul turului, colegii din direcții și-au notat fiecare gard, stâlp sau zonă ce necesită intervenție, iar primarul general va urmări ca toate sarcinile trasate să fie monitorizate și finalizate cu rigurozitate.
Primarul Sectorului 1, George Tuță, a apreciat inițiativa, considerând că este prima dată după un an și jumătate de mandat când simte sprijin concret la nivelul Capitalei.
Mesajul de la finalul postării a fost unul care lasă de înțeles că primarul general își dorește o colaborare cât mai strânsă cu edilii de sector: „Împreună facem treabă pentru București”.
Postarea integrală despre acțiunea de sâmbătă din Sectorul 1
„7 km tur de forță. Start de la Magheru & Arthur Verona.
Primarul general Ciprian Ciucu a ieșit pe străzi, în Sectorul 1, cu directorii din PMB, dar și cu echipa edilului George Cristian Tuță.
💬 „Am văzut foarte multe probleme, mici și mărunte, dar vizibile, care ne afectează viața tuturor.
Nu e ceva ce noi nu știam! Scopul a fost acela de a defini niște probleme generale, a le semnala echipelor și a le trasa direcția pentru a interveni singure. Încurajez polițiile locale să facă echipe mixte, Administrația Străzilor și Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti să se coordoneze cu ADP Sector 1, să vedem cine ce face, să colaborăm și să nu ne dublăm.
📌 Au pornit de la intersecția Bd. Magheru & Str. Pictor Arthur Verona și au străbătut un traseu de peste 7 km, pe la Piața Lahovari – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Str. Gheorghe Manu – Calea Victoriei – Str. Mircea Vulcănescu – Str. Luigi Cazzavillan – Sala Radio – Piața Amzei. ▶️ 10.000 de pași, peste 7 km.
Ce au văzut❓
✔️Mașini parcate pe trotuare sau pe spațiul verde;
✔️Ziduri pline de graffiti și spații acoperite de afișe;
✔️Garduri ruginite, uitate de vreme;
✔️Stâlpi de iluminat scoși din funcțiune de zeci de ani;
✔️Trotuare degradate;
✔️Foarte multă mizerie;
✔️Clădiri în paragină și terenuri neîngrijite.
PRIMARUL GENERAL CIPRIAN CIUCU: „Haideți să facem ordine și #curățenie în acest oraș!”
💬„Haideți să începem cu lucrurile aparent mici, ce implică reparații, amenajări urbane. Iar în timp, vom gândi și proiecte mari pentru bucureșteni. Dar hai să începem să facem curat măcar, să începem să facem ordine, pentru că acest oraș simte lipsa autorității publice!”, a spus primarul #CiprianCiucu.
Pe tot parcursul acestui tur, colegii din direcții și-au notat fiecare gard, fiecare stâlp, fiecare zonă unde au de intervenit.
Iar primarul general va urmări, ca de obicei, ca sarcinile trasate să fie duse la bun sfârșit.
💬„După un an și jumătate de mandat, este prima dată când simt că avem un sprijin la Capitală. Cred că așa ar trebui să se lucreze”, a concluzionat și primarul Sectorului 1.
#împreună facem treabă #PentruBucurești”, este mesajul integral postat pe pagina Primăriei Municipiului București.
