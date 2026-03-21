Amenda de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți este una dintre cele mai frecvente sancțiuni aplicate în Capitală, în special pentru ocuparea ilegală a spațiilor verzi. Chiar dacă mulți șoferi consideră că o oprire „parțială” nu produce consecințe, autoritățile tratează situația ca pe o abatere clară.

Mulți conducători auto pornesc de la ideea că dacă ating doar marginal o zonă verde nu comit o faptă sancționabilă. În realitate, orice ocupare a acestor suprafețe este interzisă și sancționată, indiferent de intenție sau durată.

Regula este stabilită prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, în special prin HCGMB 120/2010, care reglementează normele de salubritate și igienizare. Aceste prevederi interzic explicit parcarea pe spații verzi și permit sancționarea imediată a celor care nu respectă regula.

Poliția Locală aplică frecvent aceste amenzi, iar în ultimii ani, numărul sancțiunilor a crescut considerabil. Autoritățile subliniază că protejarea spațiilor verzi este o prioritate, iar toleranța față de astfel de abateri este aproape inexistentă.

Un aspect esențial, care generează frecvent confuzii, este definiția spațiului verde în București. Mulți șoferi cred că doar zonele acoperite cu iarbă intră în această categorie, însă legislația este mult mai strictă.

În evidențele primăriei, spațiul verde include orice teren desemnat oficial cu această destinație, indiferent de starea sa actuală. Astfel, chiar dacă zona este acoperită de pământ, noroi sau este deja deteriorată de alte mașini, sancțiunea se aplică fără excepții.

Autoritățile nu țin cont de aspectul fizic al terenului, ci de încadrarea lui administrativă. În momentul în care un șofer parchează pe un astfel de spațiu, amenda poate fi aplicată imediat.

Valoarea sancțiunilor diferă în funcție de statutul proprietarului vehiculului. Pentru persoane fizice, amenda este cuprinsă, de regulă, între 1.000 și 1.500 de lei. În cazul firmelor, sancțiunea este mai severă și poate ajunge la 2.500 de lei sau chiar mai mult, în funcție de sector.

În 2026, controalele au fost intensificate semnificativ, mai ales în zonele unde au fost realizate amenajări recente. Sectoarele 3, 4 și 6 sunt considerate printre cele mai active în aplicarea acestor măsuri, cu echipe care verifică frecvent respectarea regulilor.

Autoritățile transmit că scopul acestor sancțiuni nu este doar punitiv, ci și preventiv, urmărind descurajarea comportamentelor care afectează spațiile verzi urbane.

Legea privind spațiile verzi din România stabilește clar ce înseamnă aceste suprafețe și cum trebuie protejate, iar prevederile sunt aplicate strict, mai ales în marile orașe. Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilan, sunt considerate spații verzi nu doar parcurile sau grădinile publice, ci și scuarurile, aliniamentele stradale, terenurile dintre blocuri și orice suprafață prevăzută în documentațiile urbanistice cu această destinație.

Un aspect important, care creează frecvent confuzii, este că legea nu condiționează existența spațiului verde de prezența ierbii sau a vegetației vizibile. Astfel, chiar dacă un teren este degradat, acoperit cu pământ sau noroi ori deja afectat de parcări repetate, acesta rămâne spațiu verde dacă este înregistrat ca atare în evidențele autorităților locale.

Actele normative interzic în mod explicit parcarea sau circulația autovehiculelor pe aceste suprafețe, precum și orice formă de distrugere a vegetației sau de ocupare abuzivă. De asemenea, este interzisă depozitarea deșeurilor sau schimbarea destinației terenurilor fără aprobări legale. Chiar și opririle de scurtă durată sunt considerate contravenții și pot fi sancționate imediat.

În ceea ce privește sancțiunile, acestea sunt stabilite atât prin legislația națională, cât și prin hotărâri ale autorităților locale. În București, de exemplu, amenzile pentru persoane fizice sunt, de regulă, cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice pot depăși 2.500 de lei. În unele cazuri, pe lângă amendă, contravenientul poate fi obligat să suporte costurile pentru refacerea spațiului verde afectat.

Legea impune și responsabilități clare atât pentru autorități, cât și pentru cetățeni. Administrațiile locale sunt obligate să protejeze și să extindă suprafețele verzi, în timp ce locuitorii trebuie să evite orice acțiune care le-ar putea degrada. Aceste măsuri au ca scop menținerea unui echilibru urban și protejarea mediului, în condițiile în care spațiile verzi sunt considerate esențiale pentru calitatea vieții.