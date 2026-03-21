Reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB) au anunțat că, începând de sâmbătă, 21 martie, mai multe linii de transport public vor fi afectate din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai. Patru linii de tramvai și troleibuz – 14, 17, 36 și 70 – vor fi suspendate, în timp ce alte patru linii – 69, 85, 101 și N120 – vor circula pe trasee modificate. Totodată, va fi înființată o linie navetă de autobuz cu indicativul 685.

Modificările au fost făcute de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI ca urmare a lucrărilor de modernizare pe Bd. Ferdinand I, tronsonul cuprins între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian, precum și pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor.

Reprezentanții PMB au precizat că linia 69 va funcționa între terminalele „Bd. Basarabia” și „Valea Argeșului” pe un traseu modificat, iar linia 85 va circula între stația „Aura Buzescu” și „Gara de Nord” pe un alt traseu modificat. Călătorii afectați de suspendarea troleibuzelor 69 și 85 vor fi preluați de linia navetă de autobuz 685, care va circula pe traseul „Baicului” – Bd. Gării Obor – Bd. Ferdinand I – Șos. Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – stația „Traian” și retur.

Linia 101 va circula în ambele sensuri pe Str. Ziduri Moși și Șos. Colentina, iar linia N120 va funcționa pe traseul de bază între „Piața Unirii 2” și Piața Pache Protopopescu, urmând un traseu modificat pe Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu și Bd. Ferdinand I înainte de a reveni pe traseul de bază.

📌 Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor. Iată, mai jos, toate modificările 👇 ➡️ Liniile de #tramvai 14, 17, 36 și linia de troleibuz 70 vor fi suspendate. ➡️ Linia 69 va funcționa pe un traseu modificat, între terminalele „Bd. Basarabia” și „Valea Argeșului”, astfel: „Bd. Basarabia”, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budilă, Str. Țepeș Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Eroii Sanitari, Str. Doctor Carol Davila, Bd. Eroilor, Str. Bagdasar Dumitru, Șos. Panduri, Bd. Geniului, Str. Răzoare, Drumul Taberei, Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Valea Argeșului, „Valea Argeșului”, cu întoarcere pe Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Str. Răzoare, Șos. Panduri, Str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, terminal „Bd. Basarabia”. ➡️ Linia 85 va funcționa pe un traseu modificat, între stația „Aura Buzescu” și capătul de linie „Gara de Nord”, astfel: stația „Aura Buzescu”, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, „Gara de Nord”, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, stația „Aura Buzescu”. ➡️ Călătorii din zonele unde nu vor mai circula troleibuzele liniilor 69 și 85 vor fi preluați de linia navetă de autobuz 685, care va intra în funcțiune tot de sâmbătă, 21 martie, pe traseul: „Baicului”, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, stația „Traian” și retur, cu ȋntoarcere ȋn rondul Piața Pache Protopopescu. ➡️ Linia 101 va funcționa în ambele sensuri pe Str. Ziduri Moși și Șos. Colentina, astfel: „Faur”, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarul, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Piața Obor (întoarcere în rond), Șos. Colentina, „Bucur Obor” și retur. ➡️ Linia N120 va funcționa pe traseul de bază între „Piața Unirii 2” și Piața Pache Protopopescu, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand I, apoi traseul de bază.”

Reprezentanții PMB au informat, pe 15 martie, că vor începe lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos. Petricani – Bd. Lacul Tei – Str. Lizeanu, un tronson de aproape 6 km care intră în reabilitare. Amplasamentul urma să fie predat constructorului a doua zi, iar în cursul săptămânii următoare să fie organizat șantierul. Autoritățile au precizat că traficul rutier nu va fi afectat, Poliția Locală având grijă să elimine mașinile parcate pe carosabil, trotuare sau pe șina de tramvai.

Totodată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI a anunțat că va face modificări ale circulației mijloacelor de transport în comun, urmând ca detalii despre autobuzele suplimentare și rutele acestora să fie comunicate ulterior.

PMB a precizat că, începând cu 20 martie, vor fi date în lucru și alte tronsoane, totalizând aproximativ 3 km: porțiunea dintre Bd. Pache Protopopescu și Str. Traian (1,9 km), Bd. Ferdinand între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian (700 metri) și Str. Dristorului între Bd. Camil Ressu și Str. Baba Novac (220 metri). Astfel, în total, 9 km de șină vor fi reabilitați. Lucrările la infrastructură sunt estimate să dureze un an, iar cele la rețeaua de apă-canal subteran vor continua încă un an.

Reprezentanții PMB au mai adăugat că, în primăvara acestui an, vor fi deschise șantiere pe 7,6 km de șină, iar în vara aceasta alți 3,6 km vor intra în reabilitare.