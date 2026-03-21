Carburanții înregistrează o nouă serie de majorări, fiind deja a cincea zi consecutivă în care prețurile cresc în lanț pe piața din Capitală, pe fondul deciziilor comerciale ale marilor companii petroliere. Liderul pieței, OMV Petrom, a operat în cursul nopții o scumpire de 15 bani pe litru pentru motorină și de 10 bani pe litru pentru benzină, atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV, scriu cei de la profit.ro.

Aceste ajustări vin după o săptămână de creșteri constante, în care motorina s-a scumpit cumulativ cu aproximativ 80 de bani pe litru, iar benzina cu 58 de bani pe litru. Evoluția accelerată a prețurilor a dus la depășirea unor praguri psihologice importante pentru consumatori.

În urma acestor majorări, motorina standard a ajuns să coste între 9,72 și 9,75 lei/l în stațiile Petrom și aproximativ 9,88 lei/l în rețeaua OMV. În același timp, benzina standard se vinde cu 9,04–9,06 lei/l în stațiile Petrom și cu circa 9,17 lei/l în cele OMV.

Creșterile succesive din ultimele zile arată o tendință clară de scumpire accelerată, care afectează direct bugetele șoferilor și costurile de transport, cu impact în lanț asupra economiei.

Deși carburanții s-au scumpit în majoritatea rețelelor, există în continuare diferențe de preț între distribuitori, însă acestea sunt tot mai reduse. În prezent, benzina standard mai poate fi achiziționată sub pragul de 9 lei/l doar în stațiile Socar din București, care oferă momentan cele mai mici prețuri din piață.

După acestea, cele mai accesibile prețuri sunt întâlnite în stațiile Petrom, în timp ce alte rețele importante precum Lukoil, MOL sau Rompetrol au depășit deja acest prag. Astfel, diferențele dintre operatori nu mai sunt suficiente pentru a compensa tendința generală de scumpire.

Un caz relevant este cel al stațiilor Lukoil, care în mod tradițional aveau printre cele mai mici prețuri, dar care au aplicat recent o majorare semnificativă. Joi seară, compania a crescut prețul motorinei cu 35 de bani și pe cel al benzinei cu 14 bani, depășind astfel nivelurile practicate de Petrom.

De asemenea, strategia Lukoil din ultimele zile a fost de a aplica scumpirile cu câteva ore înaintea liderului pieței, care operează de regulă modificările la miezul nopții, ceea ce indică o competiție intensă și o reacție rapidă la evoluțiile pieței.

Carburanții au cunoscut o creștere accentuată nu doar în ultimele zile, ci și pe termen mai lung, în contextul tensiunilor internaționale din sectorul energetic. De la începutul conflictului din Iran, prețurile au crescut semnificativ în România.

Motorina standard s-a scumpit cu aproximativ 1,48 lei pe litru în stațiile Petrom, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 18%. În stațiile premium OMV, majorarea este similară, de aproximativ 1,50 lei/l, respectiv tot în jur de 18%.

Această evoluție reflectă influența directă a pieței globale asupra prețurilor locale, în condițiile în care România este conectată la fluctuațiile internaționale ale petrolului și produselor rafinate.

Creșterea continuă a prețurilor la carburanți pune presiune pe consumatori și companii deopotrivă, iar ritmul accelerat al scumpirilor sugerează că piața rămâne volatilă și sensibilă la evenimentele externe.