Măsurile fac parte dintr-un pachet mai larg care include ajutoare pentru sectoarele economice cele mai vulnerabile la criză, iar nivelul ridicat al producției de energie regenerabilă din Spania atenuează expunerea economiei la creșterile bruște ale prețului petrolului. Guvernul a prezentat oficial planul de măsuri într-o conferință de presă programată vineri, 20 martie.

Reducerea accizelor și TVA-ului din Spania se înscrie într-un context mai larg european de control al prețurilor la carburanți, potrivit Reuters. Italia a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro pentru a reduce accizele la benzină și motorină până pe 7 aprilie, scăzând taxa de la 672,9 euro la 472,9 euro pentru 1.000 de litri, iar costul reducerii va fi acoperit prin tăieri de cheltuieli. De asemenea, Austria a anunțat reducerea temporară a taxelor pe carburanți și limitarea câștigurilor comercianților cu amănuntul, cum este OMV, pentru a proteja consumatorii de creșterea prețurilor petrolului.

Obiectivul guvernelor europene este de a controla inflația, de a stabiliza prețurile combustibililor și de a menține competitivitatea economică. În Austria, consumatorii vor beneficia de o restituire a veniturilor fiscale suplimentare prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de 5 cenți pe litru. Legislația necesară aprobării acestor măsuri va fi supusă votului parlamentului până la 1 aprilie, iar aplicarea lor va fi valabilă până la sfârșitul anului.

Criza prețurilor a afectat și Marea Britanie. Țara se confruntă cu o criză a carburanților care atinge un nivel critic, iar autoritățile iau în considerare măsuri de urgență pentru a controla consumul și a asigura aprovizionarea, conform Express. Guvernul analizează raționalizarea benzinei, prioritizarea serviciilor esențiale și reducerea vitezei pe drumurile publice la 50 mph (aproximativ 80 km/h) ca răspuns la creșterea semnificativă a prețurilor la carburanți. În prezent, benzina se vinde cu aproximativ 1,66 euro pe litru, iar motorina cu 1,88 euro pe litru, apropiindu-se de valorile din alte state europene.

Planurile sunt incluse în „Planul Național de Urgență pentru Combustibil”, elaborat de Departamentul pentru Securitate Energetică și Zero Emisii (DESNZ), și detaliază cum ar putea fi aplicate aceste măsuri în practică. Guvernul poate interveni pentru a menține livrările, iar în situații severe poate utiliza puterile de urgență prevăzute de Energy Act 1976 pentru a controla oferta și cererea de produse petroliere. Intervențiile pregătite includ distribuirea controlată a carburanților, prioritizarea alimentării pentru serviciile esențiale și transportul public, plafonarea cantităților cumpărate și limitarea vitezei pentru reducerea consumului.

„Majoritatea potențialelor perturbări ale aprovizionării cu combustibil pot fi abordate prin măsuri care ajută industria să mențină livrările; acestea ar fi implementate de DESNZ în coordonare cu industria și alte departamente guvernamentale. Totuși, guvernul dispune de puteri de urgență în temeiul Energy Act 1976, pe care le poate utiliza pentru a controla oferta și cererea de produse petroliere. Trebuie menționat că utilizarea acestor puteri este rezervată celor mai severe situații de perturbare”, precizează Planul Național de Urgență pentru Combustibil.

Specialiștii avertizează că rezervele de petrol și gaze ar putea deveni insuficiente în doar câteva săptămâni dacă situația se agravează, ceea ce justifică pregătirea acestor măsuri. Guvernul dispune de instrumente legale extinse pentru a interveni direct pe piața produselor petroliere, însă deciziile de raționalizare și alte restricții vor fi luate doar dacă aprovizionarea națională va fi grav afectată.