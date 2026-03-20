Cea mai recentă modificare de preț la carburanți a fost aplicată vineri, 20 martie 2026, când benzina standard s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina standard cu 19 bani pe litru. Aceasta este a 11-a majorare operată de la începutul conflictului din Iran.

Cu o zi înainte, joi 19 martie 2026, Petrom aplicase deja o altă creștere, de 10 bani pe litru pentru benzină și 15 bani pe litru pentru motorină. Majorări similare au fost înregistrate și în zilele de 17 și 18 martie, ceea ce indică o tendință constantă de creștere a prețurilor într-un interval foarte scurt.

În stațiile Petrom din București, prețurile afișate vineri, 20 martie 2026, se situează între 8,94 lei și 8,96 lei pentru un litru de benzină standard. În același timp, motorina standard este vândută la prețuri cuprinse între 9,57 lei și 9,60 lei pe litru.

La stația Petrom Vitan, monitorizată de economedia.ro, prețurile afișate sunt de 8,94 lei pentru benzina standard și 9,59 lei pentru motorina standard, valori care confirmă tendința generală din piață.

După cele 11 scumpiri aplicate doar în luna martie, motorina standard a ajuns să fie mai scumpă cu 1,32 lei pe litru, iar benzina standard cu 98 de bani pe litru. Ritmul acestor creșteri este corelat cu evoluțiile recente din piața energetică.

Raportat la începutul anului, impactul este și mai vizibil. După majorarea accizelor și scumpirile succesive, un litru de benzină standard este mai scump cu 1,70 lei, iar unul de motorină standard cu 2,13 lei.

Comparativ cu prețurile de referință de la 31 decembrie 2025, când benzina costa 7,24 lei pe litru, iar motorina 7,46 lei pe litru, creșterile procentuale sunt semnificative. Benzina standard înregistrează un avans de 23,48%, iar motorina standard de 28,55%.

În ceea ce privește perioada din luna martie, evoluția este accelerată. În doar 20 de zile, benzina a crescut de la 7,96 lei la 8,94 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de 12,31%. În același interval, motorina a urcat de la 8,27 lei la 9,59 lei pe litru, respectiv o creștere de 15,96%.