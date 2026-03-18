Carburanții au atins prețuri istorice în România după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Miercuri dimineață, la o stație Petrom situată pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei, benzina standard era vândută cu 8,690 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunsese la 9,25 lei pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru, iar motorina cu 15 bani pe litru. Aceasta este a zecea majorare de preț din luna martie.

De la începutul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, benzina s-a scumpit cu 64 de bani pe litru, iar motorina cu 1,01 lei pe litru, evoluțiile fiind resimțite în toate benzinăriile din țară.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că instituția nu a identificat dovezi privind existența unor înțelegeri între companiile petroliere, în ciuda creșterilor constante ale prețurilor. Potrivit acestuia, majorările sunt determinate de contextul global și nu de practici anticoncurențiale pe piața locală.

„Nu am depistat înțelegeri sau comportamente coordonate între companiile din România. Monitorizăm permanent piața și, dacă apar indicii, vom interveni”, a declarat Chirițoiu pentru Digi24.

Șeful autorității de concurență a explicat că o parte dintre companiile care activează pe piața din România dețin propriile resurse de petrol, ceea ce a contribuit la limitarea scumpirilor. Astfel, nu toate creșterile de pe piețele internaționale au fost transferate integral în prețurile finale de la pompă. Chiar și în aceste condiții, prețurile au crescut semnificativ, însă ritmul a fost, în unele cazuri, mai redus decât în alte state europene.

„Faptul că au petrolul lor i-a ajutat să nu transfere integral majorările internaționale în prețul final. Prețurile au crescut, este adevărat, dar au crescut din cauza crizei internaționale. În alte state europene creșterile au fost chiar mai mari”, a mai spus Bogdan Chirițoiu.

În același timp, oficialul a avertizat asupra unui posibil risc regional. Dacă România ar practica prețuri mult mai mici decât țările vecine, ar putea apărea un fenomen de export masiv de carburanți, ceea ce ar genera un deficit pe piața internă. Diferențele mari de preț față de state precum Germania ar putea determina comercianții să vândă combustibilul în afara țării, afectând disponibilitatea acestuia pentru consumul intern.