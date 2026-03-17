Bogdan Chirițoiu subliniază că există diferențe de preț între benzinării, iar consumatorii pot economisi dacă folosesc instrumente de comparare disponibile online. Oficialul explică pentru Antena 3 faptul că instituția pe care o conduce monitorizează constant evoluția tarifelor și transmite zilnic date către autorități.

„Știți că avem monitorul prețurilor și ne-a cerut ministerul în fiecare zi să-i dăm o informare pe baza datelor monitorului prețurilor. Vedem între prețul minim și maxim, pe motorină sau pe benzină, e o diferență de vreo 5%. Nu e imens, dar totuși 5% contează”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedinte Consiliul Concurenţei.

Acesta explică faptul că, deși diferențele nu sunt foarte mari, ele pot avea un impact relevant asupra bugetului, mai ales în contextul actual al scumpirilor. Recomandarea sa este ca șoferii să utilizeze aplicațiile disponibile pentru a identifica cele mai avantajoase oferte.

„Dacă căutăm în jurul nostru, poate folosim monitorul prețurilor, poate folosim o altă aplicație, poate găsim o benzinărie care are un preț un pic mai mic decât alta… Putem face o mică economie. Oamenii să folosească instrumentele astea de comparare a prețurilor. Fie că e al nostru monitorul prețurilor, fie că sunt alte aplicații”, a adăugat acesta.

În același context, Bogdan Chirițoiu a vorbit și despre impactul personal al acestor majorări, precizând că, în cazul său, costurile nu sunt resimțite direct, deoarece nu el este cel care alimentează mașina familiei.

„Soția alimentează, ca să fiu sincer. Eu nu am mașină, cu a soției mergem”, a spus acesta.

Oficialul a detaliat și modul în care familia sa utilizează autoturismul, subliniind că deplasările sunt limitate, ceea ce reduce impactul scumpirilor asupra bugetului.

„Prețurile sunt mari, dar la cât de mult mergem noi, că folosim mașina doar din când în când în București, nu pot să spun că e un impact în bugetul nostru. Sunt multe alte lucruri care ne costă mult mai mult, cum ar fi încălzirea, că pe aia o plătesc eu. Factura ca căldură e infinit mai mare decât costul benzinei pentru mașina soției”.

Bogdan Chirițoiu afirmă că instituția pe care o conduce nu a identificat până în prezent înțelegeri între companiile din domeniu, în ciuda creșterii accelerate a prețurilor la pompă. Potrivit acestuia, evoluțiile sunt influențate în principal de factori externi.

„Nu am depistat înțelegeri între companii. Scumpirile vin din criza internațională”, a declarat acesta, marți, la Digi24.

Șeful Consiliului Concurenței precizează că piața este monitorizată constant și că orice suspiciune de comportament anticoncurențial ar fi investigată prompt. Până în acest moment, însă, nu există indicii în acest sens.

„Nu am depistat înțelegeri sau comportamente coordonate între companiile din România, dar monitorizăm situația și, dacă apar indicii în acest sens, vom interveni”, a afirmat acesta.

În analiza sa, Bogdan Chirițoiu arată că unele companii sunt avantajate de faptul că dispun de propriile resurse de petrol, ceea ce le permite să atenueze impactul creșterilor internaționale asupra prețurilor finale.

„Faptul că au petrolul lor i-a ajutat pe cei care comercializează carburant să suporte creșterea sau să nu transmită integral cotațiile în prețul final. Prețurile au crescut, este foarte rău, dar au crescut din cauza crizei internaționale. Nu au crescut mai mult decât în alte țări din Uniunea Europeană, din contră, au crescut mai puțin”, a precizat Chirițoiu.

În același timp, oficialul avertizează asupra unui posibil risc legat de diferențele de preț dintre România și alte state europene. Dacă prețurile ar deveni semnificativ mai mici pe plan intern, ar putea apărea probleme de aprovizionare.

„Singurul risc de a rămâne fără produse este dacă avem prețuri mai mici decât țările din jur. Dacă diferența ar fi foarte mare, de exemplu față de Germania, toată lumea ar vinde acolo și am rămâne fără combustibil”, a explicat șeful Consiliului Concurenței.

În acest context, marți, prețurile la carburanți au crescut din nou în majoritatea stațiilor din România, unde benzina și motorina au depășit pragul de 9 lei pe litru. În paralel, autoritățile analizează măsuri pentru a răspunde evoluțiilor din piață, în condițiile în care presiunea asupra consumatorilor continuă să crească.