Problema combustibilului vândut la prețuri mai mici în Slovacia a devenit un subiect sensibil pentru autorități, care caută soluții pentru a reduce presiunea asupra pieței interne. Premierul Robert Fico a declarat că Executivul ia în calcul introducerea unor reguli care să permită fie creșterea prețurilor pentru șoferii din alte țări, fie limitarea cantităților pe care aceștia le pot cumpăra.

Această inițiativă apare în contextul în care diferențele de preț la combustibil dintre Slovacia și statele vecine, în special Polonia, au generat un flux crescut de șoferi străini care alimentează peste graniță. Fenomenul, cunoscut drept „turism pentru combustibili”, a dus la creșteri semnificative ale cererii în anumite regiuni.

Premierul a explicat că autoritățile au fost informate direct de operatorii din industrie despre amploarea situației.

„Reprezentanţi ai rafinăriei Slovnaft ne-au spus că în unele zone din nord, aproape de Polonia, diferențele de preț au dus la creșteri semnificative ale achizițiilor”, a precizat acesta.

Situația a devenit critică în anumite localități, unde infrastructura existentă nu mai face față cererii ridicate.

„În unele cazuri, benzinăriile literalmente au fost secătuite”, a adăugat Robert Fico.

Evoluțiile recente de pe piața internațională a combustibililor complică și mai mult situația pentru statele europene. Guvernele din întreaga lume sunt preocupate de impactul conflictelor din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie, inclusiv asupra carburanților.

În acest context, mai multe țări din regiune au adoptat deja măsuri pentru a proteja consumatorii interni. Ungaria, de exemplu, a decis plafonarea prețurilor la combustibil, în timp ce în Polonia, compania Orlen a redus marjele de profit pentru a limita creșterile de preț.

Spre deosebire de aceste state, Slovacia a evitat până în prezent intervențiile directe pe piață. Autoritățile de la Bratislava au mizat pe mecanismele de autoreglare și pe capacitatea comercianților de a adapta oferta, inclusiv prin limitarea volumelor vândute.

Totuși, creșterea cererii externe și dezechilibrele generate de diferențele de preț determină acum guvernul să reconsidere această abordare. Obiectivul este menținerea unui echilibru între protejarea consumatorilor locali și evitarea distorsiunilor majore pe piață.

Autoritățile slovace își propun să ajusteze nivelul prețurilor la combustibil astfel încât acestea să fie comparabile cu cele din statele vecine, în special Polonia, dar să rămână mai mici decât în Austria.

Premierul Robert Fico a subliniat că această strategie ar putea reduce atractivitatea Slovaciei pentru șoferii străini care caută carburanți mai ieftini. În același timp, guvernul încearcă să evite măsuri drastice care ar putea afecta negativ economia sau relațiile comerciale regionale.

În paralel, se analizează și soluții tehnice sau administrative care să permită diferențierea între clienții locali și cei din afara țării, fără a crea bariere excesive sau discriminări evidente.

Decizia finală nu a fost încă adoptată, însă semnalul transmis de autorități indică o schimbare de direcție în politica privind combustibilii. În condițiile în care presiunile externe cresc, Slovacia caută un echilibru între deschiderea pieței și protejarea resurselor interne.