Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția asupra stării degradate a unui teren situat într-una dintre cele mai vizibile zone ale orașului, lângă Librăria Cărturești și Cinematograful Patria. Edilul a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că s-a întrebat mult timp cum a fost posibil ca acel petic de pământ să rămână ani la rând într-o stare avansată de neglijență, chiar în centrul orașului.

Potrivit acestuia, terenul ar fi în proprietate privată, fiind preluat, în condiții neclare, de la blocul din vecinătate. Primarul a relatat că directorul ALPAB i-ar fi spus că, la un moment dat, instituția a intervenit pentru a curăța zona, însă proprietarul ar fi depus plângeri penale împotriva muncitorilor pentru violare de proprietate.

În același timp, arhitectul-șef ar fi depus de mai multe ori cereri pentru emiterea unui certificat de urbanism, întrucât proprietarul ar intenționa să ridice o construcție în apropierea unei clădiri monument.

Ciprian Ciucu a subliniat pe Facebook că o parte importantă din mandatul său va fi dedicată corectării unor decizii sau situații din trecut, despre care consideră că au afectat orașul.

El a afirmat că primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, i-ar fi promis că va demara procedurile necesare pentru exproprierea terenului respectiv, precum și a restaurantului aflat în incinta Cinematografului Patria. În plus, blocul și cinematograful ar urma să fie incluse într-un program de consolidare.

Până la finalizarea acestor demersuri administrative, edilul general a precizat că autoritățile au început să ia măsuri imediate, printre care eliminarea mașinilor parcate pe teren și pe trotuar, precum și aplicarea de amenzi.

Aceste sancțiuni ar viza atât parcarea neregulamentară, cât și modul în care se prezintă proprietatea, considerat necorespunzător pentru o zonă centrală. Primarul a transmis că situația este greu de acceptat și a sugerat că orașul ar fi fost, în trecut, afectat de decizii și acțiuni care au dus la degradarea spațiului public.

„Mereu m-am întrebat cum peticul acela de pământ din față de la Cărturești, de lângă Patria este în halul acesta de ani de zile. În buricul târgului. Și am aflat: este teren privat! Un jmecher a pus, Dumnezeu știe cum, mâna pe el. Terenul a aparținut blocului de lângă. Directorul ALPAB mi-a spus că la un moment dat a intrat cu muncitorii și l-a curățat. Jmecherul i-a făcut plângeri penale pentru violare de proprietate. Iar arhitectul șef mi-a spus că a depus de vreo 10 ori cerere să i se emită certificat de urbanism: vrea și el să construiască un bloculeț. Acolo, în fața clădirii-monument. O bună parte din mandatul meu va fi despre reparații. Trebuie să reparăm mizeriile trecutului. George Cristian Tuță mi-a promis că se ocupă să îl exproprieze. Împreună cu restaurantul din incinta Cinema Patria. Blocul și cinematograful vor intra în programul de consolidare. Până atunci, am scos mașinile de acolo și de pe trotuar. Vor curge amenzile. Si pentru modul în care se prezintă terenul. Incredibil… cum a fost orașul nostru prădat”, a scris primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Ciprian Ciucu și George Tuță au mers sâmbătă într-un „tur de forță” prin Sectorul 1, așa cum l-a denumit edilul general. Cei doi, împreună cu echipele de la primărie, au vrut să vadă cum arată centrul Bucureștiului.

Concluzia lui Ciprian Ciucu: zeci de probleme care zgârie retina.

Primarul general a transmis că, indiferent de locul din centrul orașului în care te-ai afla, o simplă privire ar scoate la iveală multiple probleme vizibile. El a enumerat, printre acestea, stâlpi de iluminat ruginiți și fără becuri, rămași pe domeniul public, mașini parcate neregulamentar, spații verzi degradate, arbori uscați și zone de iarbă transformate în noroi după ploi.

Totodată, edilul a menționat că graffiti-ul și tagging-ul ar afecta majoritatea clădirilor, inclusiv unele de patrimoniu, iar panourile publicitare ilegale ar fi prezente inclusiv în zone protejate. De asemenea, trotuarele ar fi murdare din cauza nerespectării programelor de salubrizare, mobilierul urban ar fi deteriorat, iar numeroase firme și bannere ar fi amplasate fără autorizație.

În lista problemelor semnalate s-ar regăsi și terenuri abandonate, pe care s-ar fi acumulat cantități mari de deșeuri. Primarul general a pus această situație pe seama lipsei de autoritate, a inacțiunii poliției locale și a unei atitudini de resemnare din partea unor funcționari publici cu funcții de conducere.

În acest context, Ciprian Ciucu a anunțat că a decis, împreună cu primarul Sectorului 1, să îmbunătățească coordonarea între administrații și să stabilească responsabilități clare pentru fiecare instituție. El a precizat că vor fi realizate intervenții rapide pentru remedierea unor probleme urgente, dar și proiecte mai ample de reconfigurare a spațiilor publice, fiind menționată, ca exemplu, zona Pieței Lahovari.