Un teren degradat din centrul Capitalei, în vizorul lui Ciprian Ciucu: „Un jmecher a pus, Dumnezeu știe cum, mâna pe el”
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția asupra stării degradate a unui teren situat într-una dintre cele mai vizibile zone ale orașului, lângă Librăria Cărturești și Cinematograful Patria. Edilul a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că s-a întrebat mult timp cum a fost posibil ca acel petic de pământ să rămână ani la rând într-o stare avansată de neglijență, chiar în centrul orașului.
Potrivit acestuia, terenul ar fi în proprietate privată, fiind preluat, în condiții neclare, de la blocul din vecinătate. Primarul a relatat că directorul ALPAB i-ar fi spus că, la un moment dat, instituția a intervenit pentru a curăța zona, însă proprietarul ar fi depus plângeri penale împotriva muncitorilor pentru violare de proprietate.
În același timp, arhitectul-șef ar fi depus de mai multe ori cereri pentru emiterea unui certificat de urbanism, întrucât proprietarul ar intenționa să ridice o construcție în apropierea unei clădiri monument.
Ciprian Ciucu a subliniat pe Facebook că o parte importantă din mandatul său va fi dedicată corectării unor decizii sau situații din trecut, despre care consideră că au afectat orașul.
El a afirmat că primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, i-ar fi promis că va demara procedurile necesare pentru exproprierea terenului respectiv, precum și a restaurantului aflat în incinta Cinematografului Patria. În plus, blocul și cinematograful ar urma să fie incluse într-un program de consolidare.
Până la finalizarea acestor demersuri administrative, edilul general a precizat că autoritățile au început să ia măsuri imediate, printre care eliminarea mașinilor parcate pe teren și pe trotuar, precum și aplicarea de amenzi.
Aceste sancțiuni ar viza atât parcarea neregulamentară, cât și modul în care se prezintă proprietatea, considerat necorespunzător pentru o zonă centrală. Primarul a transmis că situația este greu de acceptat și a sugerat că orașul ar fi fost, în trecut, afectat de decizii și acțiuni care au dus la degradarea spațiului public.
„Mereu m-am întrebat cum peticul acela de pământ din față de la Cărturești, de lângă Patria este în halul acesta de ani de zile. În buricul târgului.
Și am aflat: este teren privat! Un jmecher a pus, Dumnezeu știe cum, mâna pe el. Terenul a aparținut blocului de lângă.
Directorul ALPAB mi-a spus că la un moment dat a intrat cu muncitorii și l-a curățat. Jmecherul i-a făcut plângeri penale pentru violare de proprietate.
Iar arhitectul șef mi-a spus că a depus de vreo 10 ori cerere să i se emită certificat de urbanism: vrea și el să construiască un bloculeț. Acolo, în fața clădirii-monument.
O bună parte din mandatul meu va fi despre reparații. Trebuie să reparăm mizeriile trecutului.
George Cristian Tuță mi-a promis că se ocupă să îl exproprieze. Împreună cu restaurantul din incinta Cinema Patria. Blocul și cinematograful vor intra în programul de consolidare.
Până atunci, am scos mașinile de acolo și de pe trotuar. Vor curge amenzile. Si pentru modul în care se prezintă terenul.
Incredibil… cum a fost orașul nostru prădat”, a scris primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.
Turul prin centrul Bucureștiului și lista problemelor semnalate de edilul general
Reamintim că Ciprian Ciucu și George Tuță au mers sâmbătă într-un „tur de forță” prin Sectorul 1, așa cum l-a denumit edilul general. Cei doi, împreună cu echipele de la primărie, au vrut să vadă cum arată centrul Bucureștiului.
Concluzia lui Ciprian Ciucu: zeci de probleme care zgârie retina.
Primarul general a transmis că, indiferent de locul din centrul orașului în care te-ai afla, o simplă privire ar scoate la iveală multiple probleme vizibile. El a enumerat, printre acestea, stâlpi de iluminat ruginiți și fără becuri, rămași pe domeniul public, mașini parcate neregulamentar, spații verzi degradate, arbori uscați și zone de iarbă transformate în noroi după ploi.
Totodată, edilul a menționat că graffiti-ul și tagging-ul ar afecta majoritatea clădirilor, inclusiv unele de patrimoniu, iar panourile publicitare ilegale ar fi prezente inclusiv în zone protejate. De asemenea, trotuarele ar fi murdare din cauza nerespectării programelor de salubrizare, mobilierul urban ar fi deteriorat, iar numeroase firme și bannere ar fi amplasate fără autorizație.
În lista problemelor semnalate s-ar regăsi și terenuri abandonate, pe care s-ar fi acumulat cantități mari de deșeuri. Primarul general a pus această situație pe seama lipsei de autoritate, a inacțiunii poliției locale și a unei atitudini de resemnare din partea unor funcționari publici cu funcții de conducere.
În acest context, Ciprian Ciucu a anunțat că a decis, împreună cu primarul Sectorului 1, să îmbunătățească coordonarea între administrații și să stabilească responsabilități clare pentru fiecare instituție. El a precizat că vor fi realizate intervenții rapide pentru remedierea unor probleme urgente, dar și proiecte mai ample de reconfigurare a spațiilor publice, fiind menționată, ca exemplu, zona Pieței Lahovari.
„Oriunde te-ai afla în Centrul Bucureștiului, la o singură privire, în orice direcție te-ai uita, ceva îți „zgârie retina”.
Într-o singură poză panoramică, facută la întâmplare, vedem zeci de probleme. Și vă dau doar câteva exemple:
– stâlpi de iluminat ruginiți, fără becuri și fara rost, uitați de la Luxten, pe care nu i-a mai luat nimeni de pe spațiul public, cu sutele;
– mașini parcate aiurea, efectiv peste tot, de la treceri de pietoni, la trotuare;
– spațiul verde degradat, arbori morți, iarbă peste care se parchează ṣi devine namol la fiecare ploaie;
– grafitty/tagging omniprezent, ce urâțește peste 95% din clădiri;
– panouri publicitare ilegale, ruginete, montate în zona protejată și în fața cladirilor de patrimoniu;
– trotuare murdare din cauză că operatorii de salubrizare nu-și respectă programul, si astfel ne fură;
– mobilier stradal degradat, neîntreținut;
– firme si bannare puse pe cladiri fara autorizare, care promoveaza sute de servicii de la xerox la covrigi;
– terenuri care au acumulat tone de deșeuri;
Și pot continua așa, dar ați prins ideea, dezordinea este generalizată.
Cum a ajuns Bucureştiul în această situație?
Lipsa autorității, inacțiunea poliției locale, blazarea patologică funcționarilor publici de conducere, care nu și-au asumat nimic.
De ce este nevoie ca primarii să iasă pe stradă și să le deschidă ochii?! Pur și simplu aici am ajuns.
În acest context am decis împreună cu Primarul Sectorului 1 George Cristian Tuță să ne coordonăm mai bine, am decis cine ce anume își asumă, în încercarea sisifică de a aduce ordine în Centrul Bucureștiului.
Am decis intervenții rapide, dar am discutat și despre proiecte de reconfigurări de spații publice cum ar fi Piața Lahovari.
P.S. Am pus mai multe poze. Voi explica la fiecare in ce consta problema”, a fost postarea anterioară a lui Ciucu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.