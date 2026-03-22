Un proprietar a refuzat să plătească integral contribuția stabilită pentru un fond destinat înlocuirii coloanelor de căldură, potrivit unui caz prezentat de avocatul Gelu Pușcaș.

Suma totală era de 1.008 lei, cu plata în 12 rate lunare. Proprietarul a achitat doar 504 lei, susținând că nu este de acord cu valoarea lucrărilor și că nu există claritate asupra costului final.

Instanța a stabilit însă că hotărârea Adunării Generale este obligatorie și a dispus plata diferenței de 504 lei.

Cadrul legal este stabilit prin Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, care arată că deciziile Adunării Generale trebuie respectate de toți membrii asociației.

Aceste hotărâri se aplică inclusiv proprietarilor care nu au participat la ședință sau care au votat împotrivă. În același timp, legea stabilește că proprietarii au obligația de a contribui la cheltuielile și lucrările aprobate în cadrul asociației.

Asta înseamnă că obligația de plată nu depinde de acordul individual, ci de decizia colectivă adoptată conform regulilor legale.

Legea permite contestarea hotărârilor Adunării Generale, însă doar prin acțiune în instanță. Până la o eventuală anulare, acestea rămân valabile și produc efecte.

În cazul prezentat, proprietarul nu a contestat hotărârea în mod legal, ceea ce a dus la menținerea obligației de plată.

Această regulă explică de ce simpla nemulțumire sau refuzul de a plăti nu sunt suficiente pentru a evita obligațiile stabilite de asociație.

Fondurile speciale pentru lucrări, cum este cel pentru reparații sau modernizări, sunt stabilite prin votul Adunării Generale și devin obligatorii pentru toți proprietarii.

Nu contează dacă un proprietar consideră că lucrările sunt prea scumpe sau dacă nu a semnat un contract direct. Obligația de plată derivă din hotărârea adoptată la nivelul asociației.

În lipsa plății, asociația de proprietari poate apela la instanță pentru recuperarea sumelor datorate. În astfel de cazuri, proprietarii pot fi obligați să achite integral contribuțiile stabilite, conform deciziilor adoptate.