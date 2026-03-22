Un proprietar a fost obligat de instanță să achite diferența după ce a refuzat plata integrală
Un proprietar a refuzat să plătească integral contribuția stabilită pentru un fond destinat înlocuirii coloanelor de căldură, potrivit unui caz prezentat de avocatul Gelu Pușcaș.
Suma totală era de 1.008 lei, cu plata în 12 rate lunare. Proprietarul a achitat doar 504 lei, susținând că nu este de acord cu valoarea lucrărilor și că nu există claritate asupra costului final.
Instanța a stabilit însă că hotărârea Adunării Generale este obligatorie și a dispus plata diferenței de 504 lei.
Legea prevede clar că hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți proprietarii
Cadrul legal este stabilit prin Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, care arată că deciziile Adunării Generale trebuie respectate de toți membrii asociației.
Aceste hotărâri se aplică inclusiv proprietarilor care nu au participat la ședință sau care au votat împotrivă. În același timp, legea stabilește că proprietarii au obligația de a contribui la cheltuielile și lucrările aprobate în cadrul asociației.
Asta înseamnă că obligația de plată nu depinde de acordul individual, ci de decizia colectivă adoptată conform regulilor legale.
Contestarea deciziilor trebuie făcută în instanță, altfel acestea rămân valabile
Legea permite contestarea hotărârilor Adunării Generale, însă doar prin acțiune în instanță. Până la o eventuală anulare, acestea rămân valabile și produc efecte.
În cazul prezentat, proprietarul nu a contestat hotărârea în mod legal, ceea ce a dus la menținerea obligației de plată.
Această regulă explică de ce simpla nemulțumire sau refuzul de a plăti nu sunt suficiente pentru a evita obligațiile stabilite de asociație.
Fondurile pentru lucrări devin obligatorii după aprobarea în Adunarea Generală
Fondurile speciale pentru lucrări, cum este cel pentru reparații sau modernizări, sunt stabilite prin votul Adunării Generale și devin obligatorii pentru toți proprietarii.
Nu contează dacă un proprietar consideră că lucrările sunt prea scumpe sau dacă nu a semnat un contract direct. Obligația de plată derivă din hotărârea adoptată la nivelul asociației.
În lipsa plății, asociația de proprietari poate apela la instanță pentru recuperarea sumelor datorate. În astfel de cazuri, proprietarii pot fi obligați să achite integral contribuțiile stabilite, conform deciziilor adoptate.
„Crezi că poți refuza plata unui fond aprobat de asociație doar pentru că nu ești de acord? Realitatea din instanță este alta.
Un caz concret: Un proprietar a refuzat să achite integral contribuția la un fond special pentru înlocuirea coloanelor de căldură, stabilit prin hotărârea Adunării Generale.
– Suma stabilită: 1008 lei
– Plata: în 12 rate lunare
Suma achitată: doar 504 lei
Ce a spus proprietarul?
„Nu sunt de acord cu valoarea lucrărilor”
„Costul final nu este clar”
Ce a decis instanța?
– Hotărârea Adunării Generale este obligatorie pentru toți proprietarii
– Nu contează dacă ulterior costul lucrării diferă
– Nu contează nemulțumirile privind modul de execuție
– Obligația de plată izvorăște din hotărârea AG, nu din contracte sau explicații ulterioare
Rezultat: proprietarul a fost obligat să plătească diferența de 504 lei
Concluzie importantă:
Dacă nu contești în mod legal o hotărâre a Adunării Generale,
-aceasta devine obligatorie
-iar neplata poate duce direct în instanță”, scrie avocatul Gelu Pușcaș într-o postare pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.