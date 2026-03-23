Robert Turcescu și Adrian Severin au analizat, luni, în podcastul difuzat pe evz.ro situația conflictului din Iran. Fostul ministru de Externe al României este de părere că între cele două țări partenere, care deschis conflictul ar putea să apară mari neînțelegeri în viitorul apropiat. Pentru că, în timp ce israelienii sunt determinați să continue războiul, Washingtonul ar putea să dea semnale că ar dori pacea.

În aceste condiții nu ar mai exista interese comune și relațiile dintre SUA și Israel s-a răci.

„Conducerea aceasta israeliană își dă seama că interesele Americii sunt altele și în alte locuri din lume. Și atunci ea își zice: Bine, din ce în ce mai mult, America nu va mai susține politica mea în regiunea în care ne găsim. Și atunci am două interese. Unu, să scap și de americanii de aici, nu numai de iranieni”, a explicat invitatul lui Robert Turcescu.

Adrian Severin mai este de părere că multe voci importante din Israel consideră că americanii sunt o mare piedică.

„Pentru o anumită politică israeliană, America este un obstacol și mai ales dacă vin și alte administrații decât Trump, s-ar putea ca obstacolul ăsta să devină un obstacol tot mai de netrecut. Și atunci pe de o parte asta e, dar înainte de a pleca de aici, înainte de a-i scoate pe americani de aici și implicându-i război, iată că îi pune pe picior de plecare, pentru că îl gonesc arabii. Îi gonesc toate țările din zonă.”

Fostul demnitar consideră că, așa cum în războiul din Ucraina există un conflict între SUA și Uniunea Europeană, tot așa, în Iran au apărut neînțelegeri între SUA și Israel.

„Și într-adevăr are loc acolo și o bătălie între SUA și Israel, așa cum în Ucraina are loc o bătălie între SUA și Uniunea Europeană. Și acum e mai clar acest conflict, dar el este vechi de la început, el n-a început acum, el a început de mai multă vreme. În aceste condiții, ceea ce putem solicita e o conferință de pace. Două conferințe de pace, una pentru Orientul Mijlociu și alta pentru Ucraina.”

Conflictele se pot încheia doar cu negocieri solide pentru pace, iar Adrian Severin a explicat ce garanții ar trebui oferite.