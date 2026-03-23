În acest context, și românii vor continua să suporte dobânzi ridicate. Totuși, există o excepție importantă: indicele IRCC, calculat cu întârziere, urmează să scadă începând cu 1 aprilie, ceea ce va determina ca peste jumătate de milion de persoane să achite dobânzi ușor mai reduse.

Consecințele conflictului din Iran nu se resimt doar în prețul combustibililor, ci la nivelul întregii economii. Statul român, care oricum se împrumuta la costuri mai ridicate comparativ cu alte state europene, ar putea ajunge să plătească dobânzi și mai mari sau, în unele situații, să întâmpine dificultăți în accesarea finanțării. În același timp, și populația va continua să se confrunte cu niveluri ridicate ale dobânzilor.

Analiștii estimează că șansele ca Banca Națională a României să reducă dobânda-cheie sunt reduse, în contextul în care noile prognoze indică menținerea inflației la un nivel ridicat, inclusiv pe fondul tensiunilor geopolitice.

Indicele IRCC, calculat cu întârziere, urmează să scadă începând cu 1 aprilie 2026. Valoarea medie pentru trimestrul IV, pe baza căreia este determinat IRCC aplicabil din aprilie, este de 5,58%, în scădere față de nivelul de 5,68% din luna ianuarie. BNR va publica oficial noua valoare la finalul lunii martie, cel mai probabil pe 30 sau 31 martie.

Această scădere se va reflecta și în costul creditelor cu dobândă variabilă. De exemplu, pentru un împrumut cu IRCC plus o marjă fixă de 2,5%, dobânda totală va coborî de la 8,18% la 8,08%. În cazul unui credit de 250.000 de lei, rata lunară ar putea scădea cu aproximativ 17–20 de lei.

Numărul românilor care au credite ipotecare cu dobânda legată de evoluția IRCC este de 596.567, cu un volum total al împrumuturilor de 80,27 miliarde de lei.