Din cuprinsul articolului

Radu Georgescu compară conflictul dintre SUA și Iran cu o partidă de șah

Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra tensiunilor internaționale, comparându-le cu o partidă complexă de șah.

Într-o postare pe contul să de Facebook, el a făcut trimitere la filmul „The Big Short” și a subliniat importanța înțelegerii logicii și matematicii în analiza evenimentelor globale.

„The Big Short” este un film american din 2015, regizat de Adam McKay și bazat pe cartea cu același titlu din 2010 a lui Michael Lewis. Filmul prezintă modul în care criza financiară din 2008 a fost declanșată de bula imobiliară din Statele Unite. Filmul îi are în rolurile principale pe Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling și Brad Pitt.

Pelicula a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, pe lângă nominalizările la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol secundar (Bale) și Cel mai bun montaj.

Revenind la postare, Radu Georgescu a explicat că actuala situație de pe planetă depășește discuțiile mediatice și că evenimentele trebuie privite ca un joc strategic, în care acțiunile și reacțiile actorilor internaționali urmăresc obiective precise.

Iranul și impactul asupra economiei americane

El a amintit de istoria Imperiului Persan, primul imperiu din lume, dar și de dezvoltările aduse matematicii, medicinei și jocului de șah.

În plus, a făcut o paralelă între strategia persană de atunci și modul în care Iranul acționează în prezent.

Radu Georgescu a afirmat că loviturile asupra resurselor energetice și blocarea rutelor de transport ale petrolului au dus la creșterea prețurilor și, implicit, la inflație, inclusiv în Statele Unite.

El a menționat că populația americană este deja nemulțumită de efectele războiului și că 80% dintre cetățeni sunt împotriva implicării în conflictul din Iran.

Expertul a subliniat că războiul a determinat majorarea dobânzilor la titlurile de stat, ceea ce ar putea complica finanțarea datoriei bugetare a Statelor Unite.

Potrivit lui Radu Georgescu, aceste mișcări constituie o strategie prin care Iranul mută „jocul” în economia americană, iar dacă Washingtonul nu răspunde rapid și eficient, riscul ca Iranul să obțină avantajul strategic este semnificativ.

Postarea integrală despre jocul de șah dintre Teheran și Washington

„Azi am revazut filmul „The Big Short”

Daca nu l-ai vazut, ar fi bine sa-l vezi

Filmul este despre a vedea ceea ce nu vede nimeni

Si de a intelege ceea ce nu intelege nimeni

Este despre logica

Este despre sah

Este despre matematica

Ce se intampla acum pe planeta Pamant este mult mai mult decat se discuta la TV

Este un joc de sah

Este un joc de logica

Este un joc de matematica

Pentru cei care nu stiu de la lectiile de istorie

Imperiul Persan ( Iranul)  a fost primul imperiu pe planeta Pamant

In acel timp, lumea nici macar nu stia ca exista  America

Persanii au dezvoltat matematica , medicina

Si sahul

Acum persanii joaca sah cu americanii

Si le dau sah acestora prin fiecare miscare

Persanii lovesc in resursele energetice ale vecinilor

Au inchis rutele de transport pentru petrol

Stiu ca aceste lucruri dor cel mai tare pe americani

Efectele dupa 3 saptamani de razboi

Pretul petrolului a crescut foarte mult

Acest lucru genereaza inflatie

Inclusiv in US

Populatia din US este deja nemultumita de efectele razboiului din Iran

Deoarece cresc preturile

80% dintre americani sunt impotriva razboiului din Iran

Razboiul va declansa nemultumiri interne in US

Bonus

Acest razboi a determinat cresterea dobanzilor la toate titlurile de stat

Inclusiv ale US

US va avea probleme mari sa-si finanteze datoria bugetara

Este o mutare de sah prin care Iranul muta razboiul in US si economia US

Daca americanii nu dau sah mat mai repede Iranului , s-ar putea ca Iranul sa dea sah mat americanilor

Cine crezi ca va da sah mat?

Si cand?”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.