Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra tensiunilor internaționale, comparându-le cu o partidă complexă de șah.

Într-o postare pe contul să de Facebook, el a făcut trimitere la filmul „The Big Short” și a subliniat importanța înțelegerii logicii și matematicii în analiza evenimentelor globale.

„The Big Short” este un film american din 2015, regizat de Adam McKay și bazat pe cartea cu același titlu din 2010 a lui Michael Lewis. Filmul prezintă modul în care criza financiară din 2008 a fost declanșată de bula imobiliară din Statele Unite. Filmul îi are în rolurile principale pe Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling și Brad Pitt.

Pelicula a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, pe lângă nominalizările la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol secundar (Bale) și Cel mai bun montaj.

Revenind la postare, Radu Georgescu a explicat că actuala situație de pe planetă depășește discuțiile mediatice și că evenimentele trebuie privite ca un joc strategic, în care acțiunile și reacțiile actorilor internaționali urmăresc obiective precise.

El a amintit de istoria Imperiului Persan, primul imperiu din lume, dar și de dezvoltările aduse matematicii, medicinei și jocului de șah.

În plus, a făcut o paralelă între strategia persană de atunci și modul în care Iranul acționează în prezent.

Radu Georgescu a afirmat că loviturile asupra resurselor energetice și blocarea rutelor de transport ale petrolului au dus la creșterea prețurilor și, implicit, la inflație, inclusiv în Statele Unite.

El a menționat că populația americană este deja nemulțumită de efectele războiului și că 80% dintre cetățeni sunt împotriva implicării în conflictul din Iran.

Expertul a subliniat că războiul a determinat majorarea dobânzilor la titlurile de stat, ceea ce ar putea complica finanțarea datoriei bugetare a Statelor Unite.

Potrivit lui Radu Georgescu, aceste mișcări constituie o strategie prin care Iranul mută „jocul” în economia americană, iar dacă Washingtonul nu răspunde rapid și eficient, riscul ca Iranul să obțină avantajul strategic este semnificativ.