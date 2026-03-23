Radu Georgescu compară conflictul dintre SUA și Iran cu o partidă de șah
Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra tensiunilor internaționale, comparându-le cu o partidă complexă de șah.
Într-o postare pe contul să de Facebook, el a făcut trimitere la filmul „The Big Short” și a subliniat importanța înțelegerii logicii și matematicii în analiza evenimentelor globale.
„The Big Short” este un film american din 2015, regizat de Adam McKay și bazat pe cartea cu același titlu din 2010 a lui Michael Lewis. Filmul prezintă modul în care criza financiară din 2008 a fost declanșată de bula imobiliară din Statele Unite. Filmul îi are în rolurile principale pe Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling și Brad Pitt.
Pelicula a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, pe lângă nominalizările la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol secundar (Bale) și Cel mai bun montaj.
Revenind la postare, Radu Georgescu a explicat că actuala situație de pe planetă depășește discuțiile mediatice și că evenimentele trebuie privite ca un joc strategic, în care acțiunile și reacțiile actorilor internaționali urmăresc obiective precise.
Iranul și impactul asupra economiei americane
El a amintit de istoria Imperiului Persan, primul imperiu din lume, dar și de dezvoltările aduse matematicii, medicinei și jocului de șah.
În plus, a făcut o paralelă între strategia persană de atunci și modul în care Iranul acționează în prezent.
Radu Georgescu a afirmat că loviturile asupra resurselor energetice și blocarea rutelor de transport ale petrolului au dus la creșterea prețurilor și, implicit, la inflație, inclusiv în Statele Unite.
El a menționat că populația americană este deja nemulțumită de efectele războiului și că 80% dintre cetățeni sunt împotriva implicării în conflictul din Iran.
Expertul a subliniat că războiul a determinat majorarea dobânzilor la titlurile de stat, ceea ce ar putea complica finanțarea datoriei bugetare a Statelor Unite.
Potrivit lui Radu Georgescu, aceste mișcări constituie o strategie prin care Iranul mută „jocul” în economia americană, iar dacă Washingtonul nu răspunde rapid și eficient, riscul ca Iranul să obțină avantajul strategic este semnificativ.
Postarea integrală despre jocul de șah dintre Teheran și Washington
„Azi am revazut filmul „The Big Short”
Daca nu l-ai vazut, ar fi bine sa-l vezi
Filmul este despre a vedea ceea ce nu vede nimeni
Si de a intelege ceea ce nu intelege nimeni
Este despre logica
Este despre sah
Este despre matematica
Ce se intampla acum pe planeta Pamant este mult mai mult decat se discuta la TV
Este un joc de sah
Este un joc de logica
Este un joc de matematica
Pentru cei care nu stiu de la lectiile de istorie
Imperiul Persan ( Iranul) a fost primul imperiu pe planeta Pamant
In acel timp, lumea nici macar nu stia ca exista America
Persanii au dezvoltat matematica , medicina
Si sahul
Acum persanii joaca sah cu americanii
Si le dau sah acestora prin fiecare miscare
Persanii lovesc in resursele energetice ale vecinilor
Au inchis rutele de transport pentru petrol
Stiu ca aceste lucruri dor cel mai tare pe americani
Efectele dupa 3 saptamani de razboi
Pretul petrolului a crescut foarte mult
Acest lucru genereaza inflatie
Inclusiv in US
Populatia din US este deja nemultumita de efectele razboiului din Iran
Deoarece cresc preturile
80% dintre americani sunt impotriva razboiului din Iran
Razboiul va declansa nemultumiri interne in US
Bonus
Acest razboi a determinat cresterea dobanzilor la toate titlurile de stat
Inclusiv ale US
US va avea probleme mari sa-si finanteze datoria bugetara
Este o mutare de sah prin care Iranul muta razboiul in US si economia US
Daca americanii nu dau sah mat mai repede Iranului , s-ar putea ca Iranul sa dea sah mat americanilor
Cine crezi ca va da sah mat?
Si cand?”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
