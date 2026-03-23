Agenția de știri Fars News Agency citează luni o sursă care susține că nu există comunicări directe sau indirecte cu Statele Unite ale Americii.

Informația vine în contextul în care Donald Trump a afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că a decis amânarea unor posibile atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene, în urma unor discuții pe care le-a descris drept „foarte bune și productive”, discuții ce ar urma să continue, potrivit relatărilor Reuters.

Potrivit sursei citate de Fars, decizia lui Trump de a suspenda atacurile ar fi venit după ce Iran ar fi avertizat că va răspunde prin vizarea centralelor electrice din Asia de Vest.

Ulterior, alte două agenții de presă din Iran au prezentat propriile informații pe acest subiect.

Tasnim News Agency, considerată apropiată de Gărzile Revoluționare Islamice, susține că nu sunt în desfășurare negocieri cu Statele Unite ale Americii și că situația din Strâmtoarea Hormuz nu va reveni la condițiile anterioare conflictului. Citând un oficial iranian, agenția afirmă că Donald Trump ar fi renunțat la planurile de atac asupra infrastructurii critice sub presiunea piețelor financiare și că Iranul își va continua politica de apărare până la atingerea unui nivel considerat suficient de descurajare.

În același timp, Mehr News Agency, care citează Ministerul de Externe, afirmă că există inițiative pentru reducerea tensiunilor, însă subliniază că partea americană ar trebui să manifeste interes, întrucât Iranul nu ar fi fost inițiatorul conflictului. Agenția mai notează că declarațiile lui Trump ar fi urmărit atât temperarea prețurilor la energie, cât și câștigarea de timp pentru eventuale planuri militare.

Donald Trump a anunțat că, în ultimele zile, au avut loc discuții pe care le-a descris drept constructive și productive între Statele Unite și Iran, având ca obiectiv o soluționare amplă a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În acest context, liderul american a precizat că a cerut Departamentului Apărării să amâne, pentru o perioadă de cinci zile, orice acțiune militară care ar viza infrastructura energetică iraniană, decizia fiind condiționată de evoluția pozitivă a negocierilor aflate în desfășurare.

„Sunt bucuros să anunţ că Statele Unite ale Americii şi Republica Islamică Iran au avut, în ultimele două zile, discuţii foarte bune şi productive privind o soluţionare completă şi totală a ostilităţilor noastre din Orientul Mijlociu. Pe baza tonului şi naturii acestor discuţii aprofundate, detaliate şi constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dispus Departamentului Apărării să amâne toate loviturile militare împotriva centralelor electrice şi infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor şi discuţiilor în curs. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!” – a scris Donald Trump.

West Texas Intermediate și Brent crude au înregistrat luni scăderi abrupte de aproximativ 8%, pe fondul declarațiilor făcute de Donald Trump privind evoluția relațiilor dintre Statele Unite și Iran. Contractele futures pentru petrolul WTI au coborât până în jurul valorii de 90,10 dolari pe baril, în timp ce și țițeiul Brent a urmat aceeași tendință.

Anterior, Goldman Sachs și-a revizuit semnificativ în creștere estimările privind prețul petrolului, anticipând că Brent crude va atinge o medie de 110 dolari pe baril în lunile martie și aprilie, față de o prognoză anterioară de 98 de dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 62% comparativ cu media anuală din 2025.

Totodată, banca a ajustat în sus și estimările pentru West Texas Intermediate, la 98 de dolari pe baril pentru luna martie și 105 dolari pentru luna aprilie.

„Presupunând că fluxurile din Ormuz rămân la 5% [din fluxurile normale] până pe 10 aprilie, este probabil ca prețurile să aibă o tendință de creștere în acea perioadă”, au declarat analiștii de la Goldman, adăugând că recunoașterea de către guverne a riscurilor legate de oferta concentrată și capacitatea internă limitată ar putea duce la o stocare mai mare și la prețuri pe termen lung.

Dacă fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz ar scădea cu 5% timp de 10 săptămâni, prețurile zilnice ale Brent crude ar putea depăși nivelurile record din 2008, potrivit estimărilor Goldman Sachs.

În iulie 2008, prețul petrolului Brent a ajuns la aproximativ 147 de dolari pe baril, înainte de a coborî rapid la circa 40 de dolari în lunile următoare, pe fondul crizei financiare globale care a afectat puternic cererea.