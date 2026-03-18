Radu Georgescu avertizează asupra scăderii accentuate a consumului în România în 2026
Primele date economice pentru februarie 2026 arată o scădere semnificativă a consumului în România, iar Radu Georgescu, expert contabil, a atras atenția asupra tendințelor negative. El a explicat că aceste date brute, care reflectă cantitățile efectiv vândute, sunt mai relevante decât statisticile publicate de INS, deoarece nu sunt influențate de metodologiile statistice.
Conform lui Georgescu, vânzările de apartamente și automobile au înregistrat scăderi de peste 20%, iar segmentul electronicelor a suferit de asemenea o reducere similară.
Expertul a subliniat, pe pagina sa de Facebook, că românii au intrat într-o fază economică în care bunurile de valoare mare nu mai sunt achiziționate din cauza scăderii puterii de cumpărare, fenomen determinat de inflație.
El a comparat situația actuală cu perioada 2009, când consumul scădea treptat, iar prețurile erau reduse pentru a stimula piața. Georgescu a menționat că deja apar anunțuri cu reduceri de 10-20% la apartamente, anticipând că până la sfârșitul anului 2026 discounturile ar putea ajunge la 50%.
Radu Georgescu amintește că și el a cumpărat un apartament în 2010 cu un discount de 60% față de prețul din 2008. El a concluzionat că istoria economică se repetă, dar și-a exprimat îngrijorarea că mulți nu au învățat lecțiile trecutului.
„S-au publicat primele date economice pentru februarie 2026
Daca ai comentat scaderea consumului pe ianuarie, stai sa vezi datele pe februarie
Vanzarile pe februarie au scazut si mai mult
Aceste date sunt cele mai importante
Deoarece sunt date brute , adica sunt efectiv cantitatile de bunuri vandute in Romania
Aceste date sunt mai importante decat datele statistice publicate de INS
Deoarece datele de la INS sunt influentate de statistica
Datele brute pe februarie arata o scadere a vanzarilor de apartamente si de masini de peste 20%
Datele pentru apartamente sunt publicate de Agentia de Cadastru
Datele pentru masini sunt publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile
La electronice este o scadere tot de peste 20%
Am intrat in faza economica in care oamenii nu mai cumpara bunuri de valoare mare
Din cauza inflatiei, oamenilor le-a scazut puterea de cumparare
Este exact ca in filmul din 2009
Acest film l-am vazut din randul intai, lucrand intr-o banca
Ne uitam in fiecare luna pe grafice si vedeam cum scade consumul
Consumul in Romania va scadea si mai mult in 2026
Ca si in 2009, urmatoarea faza economica va fi cu reduceri accentuate de preturi la : apartamente, masini, electronice etc
Este un lucru logic din punct de vedere economic, cand scad vanzarile, scad si preturile
Deja vad anunturi cu discounturi la apartamente de 10-20%
Pana la sfarsitul anului, vor fi discounturi in jur de 50%
Eu am cumparat un apartament in 2010 cu un discount de 60% fata de pretul din 2008
Istoria se repeta
Dar imi este teama ca multi nu au invatat nimic din istorie”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
Dacă Guvernul nu reușește să se împrumute de la bănci în următoarele două săptămâni, va fi foarte greu să mai plătească pensiile și salariile
Într-o altă postare, Radu Georgescu a transmis că este îngrijorat de situația economică a României și de lipsa de reacție a autorităților. El a relatat că luni, pe 16 martie, Guvernul a mers la bănci pentru a solicita 150 de milioane de lei, dar nu a obținut niciun leu, băncilor cerându-se dobânzi foarte mari.
Aceasta a fost a cincea tentativă din luna martie în care statul nu a reușit să atragă fonduri de la bănci, iar Georgescu a explicat că, dacă Guvernul nu reușește să se împrumute în următoarele două săptămâni, plățile pentru pensii și salarii vor fi puse în pericol.
Expertul a adăugat că, la începutul anului, Guvernul anunțase necesitatea de a împrumuta aproximativ 280 de miliarde de lei în 2026, adică în jur de 20 de miliarde de lei pe lună. În raportul publicat de Erste Bank pe 16 martie, România a fost evidențiată ca având cele mai mari dobânzi la credite din Europa, chiar mai mari decât Serbia, considerată deja o țară cu rating „junk”.
Radu Georgescu a subliniat că acest raport reprezintă un semnal de alarmă major, ignorat în spațiul public, iar problema nu poate fi atribuită factorilor externi precum războiul din Ucraina sau din Iran, ci este rezultatul politicilor guvernamentale din ultimii șase ani.
El a criticat modul în care politicienii evită responsabilitatea, dând vina pe evenimente externe, în timp ce situația reală este generată intern. Georgescu a explicat că situația în care România se află în prezent este numai și numai din vina Guvernelor care au condus țara în ultimii 6 ani.
„Pe mine ma sperie ce se intampla in Romania din punct de vedere economic
Ma sperie si mai tare ca nu vorbeste nimeni despre aceste aspecte extrem de importante
Azi, 16 martie Guvernul a mers iar la banci sa ceara bani
A cerut suma de 150 milioane lei
A obtinut zero lei
Bancile au cerut dobanzi foarte mari
Este a 5 oara in martie cand Guvernul merge la banci si nu primeste niciun leu
In martie Guvernul a obtinut zero lei de la banci
La inceputul anului Guvernul a anuntat ca trebuie sa imprumute 280 miliarde lei in 2026
Adica trebuie sa imprumute vreo 20 miliarde de lei in fiecare luna
Daca Guvernul nu reuseste sa se imprumute o luna, Romania intra in incapacitate de plata
Pe romaneste, daca Guvernul nu reuseste sa ia bani de la banci in urmatoarele 2 saptamani , va fi foarte dificil sa se mai plateasca pensii si salarii
Si mai ingrijorator este raportul de azi publicat de Erste Bank ( poza 2)
Romania plateste, azi 16 martie, de departe cele mai mari dobanzi la credite din Europa
Mult mai mari chiar si decat Serbia !!!
Serbia este tara in Junk
Pe romaneste, azi 16 martie bancile considera Romania o tara Junk
Erste Bank scrie azi in raport un mare semnal de alarma pentru Romania
Paradoxal, in Romania nu vorbeste nimeni despre raportul Erste Bank
Ma sperie cand vad la TV ca politicienii dau vina pe orice pentru situatia economica din Romania
Dau vina pe razboiul din Ucraina
Pe razboiul din Iran
Pe rusi
Pe melodia Romaniei de la Eurovision
Nu este adevarat
Nu este vina nimanui extern
Ce se intampla acum este 100% rezultatul Guvernelor din ultimii 6 ani”, este cea de-a doua postare a lui Radu Georgescu.
