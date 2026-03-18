Primele date economice pentru februarie 2026 arată o scădere semnificativă a consumului în România, iar Radu Georgescu, expert contabil, a atras atenția asupra tendințelor negative. El a explicat că aceste date brute, care reflectă cantitățile efectiv vândute, sunt mai relevante decât statisticile publicate de INS, deoarece nu sunt influențate de metodologiile statistice.

Conform lui Georgescu, vânzările de apartamente și automobile au înregistrat scăderi de peste 20%, iar segmentul electronicelor a suferit de asemenea o reducere similară.

Expertul a subliniat, pe pagina sa de Facebook, că românii au intrat într-o fază economică în care bunurile de valoare mare nu mai sunt achiziționate din cauza scăderii puterii de cumpărare, fenomen determinat de inflație.

El a comparat situația actuală cu perioada 2009, când consumul scădea treptat, iar prețurile erau reduse pentru a stimula piața. Georgescu a menționat că deja apar anunțuri cu reduceri de 10-20% la apartamente, anticipând că până la sfârșitul anului 2026 discounturile ar putea ajunge la 50%.

Radu Georgescu amintește că și el a cumpărat un apartament în 2010 cu un discount de 60% față de prețul din 2008. El a concluzionat că istoria economică se repetă, dar și-a exprimat îngrijorarea că mulți nu au învățat lecțiile trecutului.

„S-au publicat primele date economice pentru februarie 2026 Daca ai comentat scaderea consumului pe ianuarie, stai sa vezi datele pe februarie Vanzarile pe februarie au scazut si mai mult Aceste date sunt cele mai importante Deoarece sunt date brute , adica sunt efectiv cantitatile de bunuri vandute in Romania Aceste date sunt mai importante decat datele statistice publicate de INS Deoarece datele de la INS sunt influentate de statistica Datele brute pe februarie arata o scadere a vanzarilor de apartamente si de masini de peste 20% Datele pentru apartamente sunt publicate de Agentia de Cadastru Datele pentru masini sunt publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile La electronice este o scadere tot de peste 20% Am intrat in faza economica in care oamenii nu mai cumpara bunuri de valoare mare Din cauza inflatiei, oamenilor le-a scazut puterea de cumparare Este exact ca in filmul din 2009 Acest film l-am vazut din randul intai, lucrand intr-o banca Ne uitam in fiecare luna pe grafice si vedeam cum scade consumul Consumul in Romania va scadea si mai mult in 2026 Ca si in 2009, urmatoarea faza economica va fi cu reduceri accentuate de preturi la : apartamente, masini, electronice etc Este un lucru logic din punct de vedere economic, cand scad vanzarile, scad si preturile Deja vad anunturi cu discounturi la apartamente de 10-20% Pana la sfarsitul anului, vor fi discounturi in jur de 50% Eu am cumparat un apartament in 2010 cu un discount de 60% fata de pretul din 2008 Istoria se repeta Dar imi este teama ca multi nu au invatat nimic din istorie”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.

Într-o altă postare, Radu Georgescu a transmis că este îngrijorat de situația economică a României și de lipsa de reacție a autorităților. El a relatat că luni, pe 16 martie, Guvernul a mers la bănci pentru a solicita 150 de milioane de lei, dar nu a obținut niciun leu, băncilor cerându-se dobânzi foarte mari.

Aceasta a fost a cincea tentativă din luna martie în care statul nu a reușit să atragă fonduri de la bănci, iar Georgescu a explicat că, dacă Guvernul nu reușește să se împrumute în următoarele două săptămâni, plățile pentru pensii și salarii vor fi puse în pericol.

Expertul a adăugat că, la începutul anului, Guvernul anunțase necesitatea de a împrumuta aproximativ 280 de miliarde de lei în 2026, adică în jur de 20 de miliarde de lei pe lună. În raportul publicat de Erste Bank pe 16 martie, România a fost evidențiată ca având cele mai mari dobânzi la credite din Europa, chiar mai mari decât Serbia, considerată deja o țară cu rating „junk”.

Radu Georgescu a subliniat că acest raport reprezintă un semnal de alarmă major, ignorat în spațiul public, iar problema nu poate fi atribuită factorilor externi precum războiul din Ucraina sau din Iran, ci este rezultatul politicilor guvernamentale din ultimii șase ani.

El a criticat modul în care politicienii evită responsabilitatea, dând vina pe evenimente externe, în timp ce situația reală este generată intern. Georgescu a explicat că situația în care România se află în prezent este numai și numai din vina Guvernelor care au condus țara în ultimii 6 ani.