Noile reguli privind impozitele se aplică persoanelor cu dizabilități care folosesc clădirea drept domiciliu și care erau deja înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 la finalul anului trecut. Concret, autoritățile au stabilit procente diferite de reducere, în funcție de gradul de handicap al contribuabilului.

Pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav, impozitele aferente locuinței de domiciliu sunt reduse cu 50%. În cazul persoanelor cu handicap accentuat, reducerea aplicată este de 25%. Facilitatea fiscală se aplică doar contribuabililor care figurau ca fiind scutiți în evidențele instituției la data de 31 decembrie 2025.

Pentru cei care nu aveau documentele depuse până la acea dată, autoritățile au prevăzut o procedură prin care pot solicita aplicarea reducerii. Astfel, contribuabilii pot depune cererea online, prin intermediul platformei digitale a administrației locale, iar reducerea se va aplica începând cu prima zi a lunii următoare depunerii solicitării.

Cererea poate fi transmisă accesând platforma online dedicată serviciilor fiscale ale Sectorului 4, disponibilă la adresa: https://start.ps4.ro/#/public/solicitari/dgitl.

În plus, aceeași categorie de contribuabili poate beneficia de reduceri și pentru un autoturism deținut, în anumite condiții. Facilitatea se aplică pentru un singur autovehicul cu o capacitate cilindrică de cel mult 2.000 de centimetri cubi, iar procentul reducerii este identic cu cel aplicat pentru locuință: 50% pentru persoanele cu handicap grav și 25% pentru cele cu handicap accentuat.

Pe lângă facilitățile acordate persoanelor cu dizabilități, autoritățile au introdus reduceri de impozite și pentru proprietarii clădirilor cu vechime considerabilă. Măsura face parte din același set de politici fiscal-bugetare aplicate la nivel național.

Astfel, proprietarii imobilelor construite cu cel puțin 50 de ani în urmă pot beneficia de o reducere de 15% a impozitului pe clădire. Această reducere este valabilă pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, inclusiv.

Pentru locuințele cu o vechime mai mare de un secol, procentul de reducere este mai ridicat. În cazul clădirilor de peste 100 de ani, impozitele sunt diminuate cu 25%.

Autoritățile locale au precizat că aceste reduceri se aplică automat în situațiile în care sistemul informatic fiscal conține deja informațiile necesare privind vechimea imobilelor sau statutul contribuabililor.

În situațiile în care datele nu sunt disponibile în baza de date a administrației fiscale, contribuabilii pot depune o solicitare pentru actualizarea evidențelor. Cererea trebuie transmisă prin aceeași platformă online, la secțiunea dedicată rectificării datelor fiscale.

Autoritățile au clarificat și situația contribuabililor care au achitat deja impozitele aferente anului în curs înainte de aplicarea acestor facilități. Aceștia nu pierd dreptul la reducere, chiar dacă plata a fost făcută integral.

Persoanele vizate pot alege între două opțiuni administrative. Prima variantă este restituirea sumelor plătite în plus, în urma recalculării impozitelor. A doua posibilitate este compensarea acestor sume cu alte obligații fiscale viitoare.

Procedura se realizează tot online, prin intermediul platformei administrației locale. Contribuabilii trebuie să acceseze secțiunile „ALTELE/CERERE COMPENSARE” sau „ALTELE/CERERE RESTITUIRE”, în funcție de opțiunea dorită.

De asemenea, dacă sistemul informatic al instituției nu conține toate informațiile necesare pentru acordarea automată a reducerilor de impozite, contribuabilii pot depune o solicitare pentru corectarea datelor fiscale. Aceasta trebuie transmisă la punctul 8 – „Rectificare date în evidențele fiscale”, împreună cu documentele justificative care demonstrează dreptul de a beneficia de reducerea respectivă.