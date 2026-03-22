Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra unei serii de evenimente economice majore care afectează economia globală și care ar putea avea repercusiuni directe asupra românilor, familiilor și companiilor.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el a subliniat că luna martie este marcată de evenimente rare, care influențează piețele financiare și perspectivele economice pe termen scurt.

Radu Georgescu a enumerat o serie de fenomene ce conturează contextul global: începutul războiului din Iran, creșterea prețului energiei, inflația record în Statele Unite în februarie – cea mai mare din ultimii trei ani, datoria americană care a depășit 39 de trilioane de dolari și restricțiile impuse de bănci și fonduri de investiții precum Morgan Stanley, BlackRock și Blackstone asupra retragerilor de numerar.

Potrivit expertului, aurul a înregistrat cea mai mare scădere a prețului din ultimii 40 de ani, iar dobânzile la creditele plătite de state au crescut semnificativ, exemplificând cu Marea Britanie, care a plătit cea mai mare dobândă din ultimele două decenii.

Radu Georgescu a explicat că toate aceste evenimente sunt analizate din perspectivă economică, iar concluzia sa este că un nou val de inflație se apropie, comparabil cu cel de după pandemia COVID-19.

Radu Georgescu a explicat că în perioadele de inflație, „banii deștepți” caută active sigure, printre care acțiuni, imobiliare, resurse naturale și aur. În prezent, acțiunile sunt deja supraevaluate, iar imobiliarele depind de puterea de cumpărare a oamenilor, care scade rapid.

Astfel, rămân resursele naturale și aurul ca alternative stabile.

Economistul a adăugat că sistemul financiar și monetar global se află într-o transformare profundă, revenind către standardul aur, ceea ce, în opinia sa, este benefic pe termen lung. El a observat că scăderea recentă a prețului aurului a fost cauzată de lichidările forțate ale celor care speculau, iar un alt activ emergent, Bitcoin, a înregistrat creșteri în ultima lună, beneficiind de eliminarea investitorilor care foloseau credite pentru a cumpăra criptomonede.

Radu Georgescu a recomandat urmăritorilor să înțeleagă aceste dinamici globale și să se pregătească pentru schimbările financiare iminente.

El a încheiat postarea menționând că fiecare poate alege să se relaxeze în weekend, dar sfatul său este să înțeleagă mai bine evoluțiile economice globale și să fie informat despre strategiile de protecție a capitalului, menționându-l pe economistul și investitorul Ray Dalio ca reper ce poate fi urmărit.