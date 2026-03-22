Radu Georgescu avertizează asupra unui nou val global de inflație: Niciodată nu am văzut atât de multe evenimente într-o singură lună
Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra unei serii de evenimente economice majore care afectează economia globală și care ar putea avea repercusiuni directe asupra românilor, familiilor și companiilor.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el a subliniat că luna martie este marcată de evenimente rare, care influențează piețele financiare și perspectivele economice pe termen scurt.
Radu Georgescu a enumerat o serie de fenomene ce conturează contextul global: începutul războiului din Iran, creșterea prețului energiei, inflația record în Statele Unite în februarie – cea mai mare din ultimii trei ani, datoria americană care a depășit 39 de trilioane de dolari și restricțiile impuse de bănci și fonduri de investiții precum Morgan Stanley, BlackRock și Blackstone asupra retragerilor de numerar.
Potrivit expertului, aurul a înregistrat cea mai mare scădere a prețului din ultimii 40 de ani, iar dobânzile la creditele plătite de state au crescut semnificativ, exemplificând cu Marea Britanie, care a plătit cea mai mare dobândă din ultimele două decenii.
Radu Georgescu a explicat că toate aceste evenimente sunt analizate din perspectivă economică, iar concluzia sa este că un nou val de inflație se apropie, comparabil cu cel de după pandemia COVID-19.
Care sunt investițiile sigure în fața inflației?
Radu Georgescu a explicat că în perioadele de inflație, „banii deștepți” caută active sigure, printre care acțiuni, imobiliare, resurse naturale și aur. În prezent, acțiunile sunt deja supraevaluate, iar imobiliarele depind de puterea de cumpărare a oamenilor, care scade rapid.
Astfel, rămân resursele naturale și aurul ca alternative stabile.
Economistul a adăugat că sistemul financiar și monetar global se află într-o transformare profundă, revenind către standardul aur, ceea ce, în opinia sa, este benefic pe termen lung. El a observat că scăderea recentă a prețului aurului a fost cauzată de lichidările forțate ale celor care speculau, iar un alt activ emergent, Bitcoin, a înregistrat creșteri în ultima lună, beneficiind de eliminarea investitorilor care foloseau credite pentru a cumpăra criptomonede.
Radu Georgescu a recomandat urmăritorilor să înțeleagă aceste dinamici globale și să se pregătească pentru schimbările financiare iminente.
El a încheiat postarea menționând că fiecare poate alege să se relaxeze în weekend, dar sfatul său este să înțeleagă mai bine evoluțiile economice globale și să fie informat despre strategiile de protecție a capitalului, menționându-l pe economistul și investitorul Ray Dalio ca reper ce poate fi urmărit.
Postarea integrală privind riscurile care ne privesc pe toți
„Niciodata nu am vazut atat de multe evenimente intr-o singura luna
Toate influenteaza direct economia pe planeta Pamant
Toate te influenteaza direct, pe tine, familia ta si compania in care lucrezi
1 A inceput razboiul din Iran. Pretul energiei a crescut
2 Inflatia din US pe luna februarie este cea mai mare din ultimii 3 ani. Aceasta inflatie nu a fost generata de razboiul din Iran
3 Pe 18 martie, datoria US a trecut de 39 trilioane $
4 Banci si fonduri de investitii au restrictionat retragerea banilor de catre clienti ( Morgan Stanley, BlackRock, Blackstone etc)
5 Aurul a avut cea mai scadere a pretului din ultimii 40 de ani
6 Au crescut dobanzile la creditele platite de state. Ieri, UK a platit cea mai mare dobanda din ultimii 20 de ani
Eu sunt economist
Analizez aceste lucruri din perspectiva economica
Ce cred ca se va intampla din punct de vedere economic
1 Pe planeta Pamant vine un nou val de inflatie
2 Unde fug banii cand vine inflatia
De fiecare data cand inflatia vine, banii destepti cauta un loc unde sa fuga privind riscurile care ne privesc pe toți
Sunt 4 active unde fug banii : actiuni, imobiliare, resurse naturale si aur
Actiunile sunt deja supraevaluate
Imobiliarele depind de puterea de cumparare a oamenilor. Iar aceasta putere scade accelerat
Raman resursele naturale si aurul
Ieri am avut sedinta de management cu Alexandru Stancu , CEO Frontera
Frontera este una dintre cele mai mari fabrici de produse de panificatie din Romania
Am prezentat rapoartele P&L, bilant si Cash Flow in aplicatia www.maxfin.ro
Eu cred ca Romania are un potential imens din resursa agricola
3 Se schimba sistemul financiar si monetar de pe planeta Pamant
Daca il urmaresti pe Ray Dalio stii deja ca se schimba sistemul financiar si monetar pe planeta Pamant
Ne intoarcem la standardul aur
Eu sunt foarte bucuros pentru acest lucru
Scaderea de luna asta este benefica pentru aur
A fost generata de lichidarile fortate a celor care pariaza pe aur ca la pacanele
Un alt activ vine din urma
Se numeste Bitcoin
Bitcoin este singurul activ de pe planeta Pamant care a crescut in ultima luna ( cu exceptia petrolului)
La fel ca la aur, scaderea abrupta de la inceputul anului a fost benefica pentru Bitcoin
Deoarece au dat faliment cei care luau bani imprumut de la brokeri pentru a cumpara Bitcoin
Concluzii
Este sambata dimineata
Poti sa te uiti pe Netflix , sa faci clatite, sa te uiti pe retelele sociale la poze cu pisici etc
Sfatul meu este sa te uiti la filmul pe care l-am pus in comentariu
Sa intelegi ce se intampla pe planeta Pamant
Sa intelegi ce spune Ray Dalio despre sistemul financiar si monetar
Sa intelegi cum sa te pregatesti
Acest tip este economist
Are o avere de 15 miliarde $
Si a fondat unul dintre cele mai mari fonduri de investitii din lume
Vizionare placuta”, a scris Radu Georgescu pe pagina său de Facebook.
