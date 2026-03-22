Radu Georgescu atrage atenția că statul român funcționează, în prezent, pe baza împrumuturilor constante din sistemul bancar.

„Guvernul intra in incapacitate de plata daca nu primeste lunar bani de la banci”

În opinia sa, acest mecanism a fost construit în ultimii ani și a permis acoperirea deficitelor bugetare, însă a creat o dependență periculoasă de finanțarea internă.

Potrivit economistului, băncile au direcționat o parte importantă din resursele atrase de la clienți către finanțarea Guvernului.

„La 31 ianuarie 2026 bancile din Romania aveau credite totale de 271 miliarde lei catre Guvern”

Această expunere reprezintă peste 30% din activele sistemului bancar, ceea ce ridică semne de întrebare privind echilibrul portofoliilor.

„Probabil nu stiai , pe romaneste, 30% din banii tai de la banca au fost cheltuiti de Guvernele din ultimii 10 ani”

Georgescu descrie relația dintre stat, BNR și bănci drept un mecanism atipic, care a funcționat până acum, dar care ar putea deveni nesustenabil.

„In ultimii 10 ani, Guvernul, BNR si Bancile din Romania au facut o romaneasca financiara”

El consideră că resursele financiare au fost direcționate mai degrabă către acoperirea deficitului decât către susținerea economiei reale.

„Bancile din Romania au preferat sa dea Guvernului banii clientilor, in loc sa duca banii in economia Romaniei”

Analiza indică și o schimbare de percepție la nivel internațional, unde titlurile de stat românești sunt considerate tot mai riscante.

„Bancile straine si fondurile de investitii inteleg riscurile si vand cu 2 maini titlurile de stat ale Romaniei”

În acest context, prețul obligațiunilor a scăzut, ceea ce indică o creștere a costurilor de finanțare pentru stat.

„Azi , 17 martie 2026, titlurile de stat ale Romaniei se vand pe bursa cu pierderi intre 5% si 35% fata de valoarea de emitere !!!”

Unul dintre cele mai importante riscuri semnalate este legat de potențialele pierderi din portofoliile băncilor.

„Daca luam valoarea creditelor catre Guvern ( 271 miliarde ) si aplicam o pierdere medie de 10% , asta inseamna 27 miliarde lei pierdere pentru sectorul bancar din Romania”

Această estimare sugerează un impact semnificativ asupra stabilității financiare, în cazul unei deteriorări suplimentare a pieței.

Radu Georgescu pune situația României și în contextul economic internațional, caracterizat de volatilitate și creșterea riscurilor.

„Cand cresc riscurile economice pe planeta Pamant , bancile straine si fondurile de investitii vand prima data activele riscante”

El subliniază că titlurile de stat ale României sunt percepute ca active riscante, ceea ce accelerează retragerea capitalului în perioade de incertitudine.

Economistul avertizează că actualul model poate funcționa doar până la un anumit punct, după care efectele pot fi rapide și severe.

„Dar in sectorul bancar din Romania vine un mare tsunami”

Mesajul transmis indică necesitatea unei reevaluări a politicilor fiscale și financiare, în contextul unei economii tot mai expuse la șocuri externe.

Dependența de finanțarea internă, combinată cu presiunile externe și cu dezechilibrele bugetare, ar putea transforma actuala situație într-o problemă sistemică, cu efecte asupra întregii economii.