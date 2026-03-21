Radu Georgescu atrage atenția că decizia de a cumpăra titluri de stat nu ar trebui luată fără o înțelegere clară a mecanismelor financiare implicate. El subliniază că mulți investitori nu cunosc noțiuni precum riscul valutar sau riscul de dobândă, ceea ce îi expune unor pierderi importante.

Expertul arată că întrebarea privind oportunitatea achiziției de titluri de stat este frecvent întâlnită, însă răspunsul depinde de nivelul de pregătire financiară al fiecăruia. În opinia sa, chiar și în lipsa acestor cunoștințe, oamenii pot face astfel de investiții, însă acestea devin similare unui joc de noroc.

„Primesc des întrebarea «Radu, este bine să cumpăr titluri de stat emise de Guvernul României?»

Depinde

Dacă știi ce este riscul valutar, riscul de dobândă, randamentul obligațiunii, atunci poți să cumperi

Dacă nu știi ce înseamnă aceste lucruri, poți să cumperi

Dar este ca la ruletă

Poți să câștigi dobânda

Sau poți să pierzi 50% din bani”, a explicat Radu Georgescu.

Acesta insistă că, fără o înțelegere solidă, randamentul aparent sigur poate ascunde riscuri semnificative, iar rezultatul final poate fi imprevizibil pentru investitorii neexperimentați.

În același context, Radu Georgescu evidențiază diferențele dintre modul în care brokerii internaționali gestionează accesul la astfel de instrumente și modul în care acestea sunt promovate în România. El spune că, în cazul platformelor externe, investitorii trebuie să demonstreze că au cunoștințe financiare solide înainte de a putea cumpăra titluri de stat.

„Știi ce este cu adevărat haios?

Dacă lucrezi cu un broker internațional (IBKR etc.), aceștia nu te lasă să cumperi titluri de stat

Trebuie să le demonstrezi că ai cunoștințe financiare solide

Brokerii nu te lasă să cumperi, deoarece titlurile de stat sunt active riscante

Trebuie să înțelegi foarte bine cum funcționează”, a precizat acesta.

Potrivit expertului, această diferență arată că, în realitate, titlurile de stat nu sunt lipsite de risc, așa cum sunt adesea prezentate publicului larg.

Radu Georgescu aduce în discuție exemple recente care ilustrează pierderile suferite de investitori. El menționează că anumite emisiuni de titluri de stat au ajuns să fie tranzacționate sub valoarea de achiziție, chiar și la intervale scurte de timp.

Expertul explică faptul că titlurile emise în aprilie 2021 sunt, în prezent, tranzacționate cu pierderi semnificative, iar situația se repetă și în cazul unor emisiuni recente. În opinia sa, acest lucru îi afectează direct pe cei care au investit fără să înțeleagă riscurile.

„În poza 1 vezi titlurile de stat emise de România în aprilie 2021

Azi, 19 martie, se vând în pierdere 35% față de valoarea de achiziție

Cei care au cumpărat aceste titluri își rup părul din cap

În poza 2 vezi titlurile de stat emise de România luna trecută

După 3 săptămâni acestea se vând în pierdere cu 5%

Probabil, cei care au cumpărat aceste titluri își rup părul din cap”, a declarat Radu Georgescu.

În continuare, acesta critică discursul autorităților, care au prezentat unele împrumuturi ca fiind un succes, în ciuda costurilor ridicate. El compară dobânzile plătite de România cu cele ale Bulgariei, subliniind diferențele semnificative.

Radu Georgescu susține că România ajunge să plătească dobânzi mult mai mari, ceea ce generează pierderi importante la nivel bugetar, inclusiv în comparație cu alte state din regiune.

„Sunt titlurile alea despre care Guvernul ne spunea luna trecută că a fost un succes planetar și intergalactic

Deși România a plătit o dobândă de 5,75% pe an

Iar în aceeași zi, Bulgaria plătea o dobândă la împrumuturi de 3,5% pe an

Deci România pierde doar din această tranzacție peste 500 milioane lei, anual

Dacă facem comparația cu dobânda plătită de Guvernul Bulgariei

Cumulat, Guvernul României pierde anual doar din dobânzi, aproximativ 10 miliarde lei, comparat cu Bulgaria

Ciudat mod de a spune că acest lucru este un succes planetar și intergalactic”, a afirmat acesta.

Expertul face și o referire la contextul politic și la dificultățile bugetare, sugerând că există o discrepanță între cheltuielile statului și resursele disponibile pentru sprijinirea populației vulnerabile.

„În politică nu contează ce spui

Important să fie destui care să creadă ce bazaconii spui

Și pentru că în România este nevoie de circ, cei din Parlament își dau acum pumni în cap deoarece nu găsesc în buget 1 miliard lei pentru a ajuta oamenii vulnerabili

Vorba domnilor de la Paraziții va fi valabilă și peste 1.000 de ani în România

„Dac-aș fi pentru-o zi președinte

V-aș amaneta pe toți și nu v-ați prinde””, a mai spus Radu Georgescu.

În final, acesta descrie mecanismul prin care investitorii mici ajung să piardă bani, în timp ce marile fonduri internaționale profită de diferențele de preț. El explică faptul că titlurile sunt cumpărate inițial de populație, iar ulterior sunt achiziționate la discount de investitori instituționali.