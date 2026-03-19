Ministerul Finanțelor a obținut în luna martie circa 1,17 miliarde de lei (echivalentul a 231 milioane de euro) prin cea de-a treia ofertă Fidelis din acest an, derulată prin Bursa de Valori București.

Oferta primară s-a desfășurat în perioada 6–13 martie și a vizat populația, fiind una dintre cele mai importante surse de finanțare internă pentru stat în actualul context economic.

De altfel, programul Fidelis a devenit un pilon central în strategia de finanțare a deficitului bugetar, Ministerul Finanțelor reușind să atragă, începând din august 2020, peste 66 de miliarde de lei de la investitori persoane fizice.

După închiderea ofertei, titlurile de stat au fost listate joi, 19 martie, la Bursa de Valori București, oferind investitorilor posibilitatea de a le tranzacționa în piață.

Intermedierea emisiunii a fost realizată de un consorțiu format din BT Capital Partners (lead manager), alături de BCR, BRD, TradeVille și UniCredit Bank, precum și de Banca Transilvania și Libra Internet Bank, în calitate de distribuitori.

Următoarea ofertă Fidelis este estimată să înceapă în prima parte a lunii aprilie, ceea ce confirmă ritmul accelerat al emisiunilor din acest an.

Participarea investitorilor a fost consistentă, fiind înregistrate aproximativ 14.700 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile denominate în lei, cât și pentru cele în euro.

Această diversificare a opțiunilor de investiții a contribuit la atragerea unui număr mare de investitori, inclusiv persoane fizice din diaspora.

Noua emisiune Fidelis include titluri în lei cu maturități de 2, 4 și 6 ani, dar și titluri în euro cu scadențe de 3, 5 și 10 ani.

Dobânzile oferite sunt competitive în contextul actual:

-până la 7,1% pe an pentru titlurile în lei

-până la 6% pe an pentru cele în euro

De asemenea, există o emisiune specială pentru donatori de sânge, cu o dobândă superioară pentru titlurile în lei pe 2 ani.

Valoarea nominală este de 100 lei sau 100 euro, iar pragul minim de subscriere pornește de la 500 lei sau 1.000 euro, în funcție de emisiune.

Un avantaj major al acestor instrumente este tratamentul fiscal: veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital sunt neimpozabile.

Investitorii au flexibilitatea de a păstra titlurile până la scadență, pentru a încasa dobânda integrală, sau de a le tranzacționa pe piața secundară, în funcție de evoluția prețurilor.

Pentru tranzacționare, este necesar un cont la o bancă sau la o societate de brokeraj autorizată, iar prețurile pot fi urmărite în timp real pe platforma Bursei de Valori București.

În contextul creșterii costurilor de finanțare și al presiunilor bugetare, programul Fidelis rămâne o soluție importantă atât pentru stat, cât și pentru investitori.

Pe de o parte, autoritățile își diversifică sursele de finanțare internă, reducând dependența de piețele externe. Pe de altă parte, populația beneficiază de un instrument sigur, cu randamente atractive și lichiditate ridicată.