Programul FIDELIS continuă să fie unul dintre cele mai atractive instrumente de economisire pentru populație, iar ediția din martie 2026 confirmă această tendință. În intervalul 6–13 martie, investitorii au subscris titluri de stat în valoare totală de 1.178.521.126 lei, consolidând interesul pentru instrumentele financiare garantate de stat.

Pe parcursul ofertei au fost plasate 14.691 de ordine de subscriere, iar valoarea totală a investițiilor s-a ridicat la 533,96 milioane lei și 126,13 milioane euro. Datele arată că programul continuă să atragă atât investitori noi, cât și persoane care utilizează constant acest tip de plasament.

În cazul titlurilor denominate în euro, investitorii au avut la dispoziție trei maturități – 3, 5 și 10 ani. Cea mai mare atractivitate a fost înregistrată de scadența de 10 ani, cu o dobândă anuală de 6%. Această tranșă a generat 4.581 de ordine de subscriere și a atras investiții de 91,80 milioane euro, echivalentul a aproximativ 469,14 milioane lei.

Faptul că maturitatea cea mai lungă a fost și cea mai accesată indică o schimbare în comportamentul investitorilor. Mulți români preferă acum plasamente stabile pe termen lung, într-un context economic în care predictibilitatea și protecția capitalului devin criterii tot mai importante.

Ediția FIDELIS din martie a inclus și o tranșă specială destinată donatorilor de sânge, menită să încurajeze implicarea civică și solidaritatea socială. Aceasta a avut o scadență de 2 ani și o dobândă de 6,90%, iar pragul minim de subscriere a fost redus la 500 de lei pentru a facilita accesul investitorilor.

Prin această tranșă au fost atrase subscrieri în valoare totală de 99,71 milioane lei, realizate prin 2.258 de ordine. Programul a continuat astfel să combine obiectivele de finanțare ale statului cu stimularea unor inițiative sociale importante.

În paralel, titlurile de stat denominate în lei au fost disponibile în trei variante de maturitate. Cea mai accesată dintre acestea a fost scadența de 2 ani, cu o dobândă de 5,90%, care a atras subscrieri de 236,56 milioane lei prin 2.788 de ordine.

Scadența de 4 ani, cu dobândă anuală de 6,60%, a generat investiții de 52,09 milioane lei prin 730 de ordine. În același timp, titlurile cu maturitate de 6 ani și dobândă de 7,10% au atras 145,59 milioane lei, fiind subscrise prin 2.257 de ordine. Structura investițiilor arată că o parte dintre investitori preferă în continuare maturități medii, însă interesul pentru perioade mai lungi crește vizibil.

Rezultatele ediției din martie consolidează performanța programului FIDELIS în primele luni ale anului 2026. Cumulând datele celor trei emisiuni lansate până acum, valoarea totală a subscrierilor depășește 4,07 miliarde lei.

În total, investitorii au plasat 45.234 de ordine de subscriere în cadrul acestor oferte. Ritmul ridicat al plasamentelor arată că titlurile de stat continuă să reprezinte una dintre principalele opțiuni de economisire pentru populația din România.

Un element distinct al programului îl reprezintă implicarea donatorilor de sânge care aleg să investească în titlurile dedicate acestei categorii. În 2026, aceștia au investit deja peste 270,20 milioane lei, prin 6.540 de ordine de subscriere, combinând gestul de solidaritate cu o strategie financiară de economisire.

Titlurile de stat FIDELIS sunt considerate instrumente financiare cu risc zero, deoarece sunt garantate de statul român. În plus, veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital realizate prin tranzacționarea lor la Bursa de Valori București sunt neimpozabile, ceea ce contribuie la atractivitatea programului pentru investitorii individuali.