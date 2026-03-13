Acțiunile TeraPlast, parte a Grupului TeraPlast, producător de materiale de construcții cu o tradiție de peste 130 de ani în sectorul industrial și companie listată la Bursa de Valori București (BVB) sub simbolul TRP, au fost promovate vineri, 13 martie, din categoria Standard în categoria Premium a Pieței Principale administrate de BVB. Această promovare reflectă îndeplinirea unor criterii riguroase privind capitalizarea free-float-ului și lichiditatea acțiunilor, rezultate, printre altele, din implementarea unor standarde înalte de transparență și guvernanță corporativă, ceea ce permite TeraPlast să fie inclusă într-o clasă superioară a pieței de capital.

Această evoluție reafirmă statutul TeraPlast ca o companie reprezentativă pe piața de capital din România și marchează un nou pas în consolidarea prezenței sale la bursă. Includerea acțiunilor în categoria Premium a Pieței Principale aduce numeroase avantaje, printre care o vizibilitate mai mare în rândul investitorilor de retail și instituționali. Totodată, creșterea numărului companiilor din categoria Premium este un indicator al maturizării pieței de capital românești, ceea ce implică standarde superioare de comunicare și guvernanță, elemente esențiale pentru consolidarea încrederii investitorilor locali și internaționali.

Acțiunile TRP sunt incluse în indicele principal al pieței, BET, care reunește cele mai mari și lichide companii listate la BVB, precum și în indicii BET-BK, BET-TR, BET-TRN, BETXT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN și BETPlus. În plus, TeraPlast se regăsește în indicii internaționali FTSE Russell pentru Piețe Emergente și FTSE Global All Cap, beneficiind astfel de vizibilitate în rândul investitorilor internaționali, și în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră.

Compania beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului oferite de Raiffeisen Bank International AG din 2024 și de BRK Financial Group din 2020. TeraPlast este a doua companie promovată din Categoria Standard în Categoria Premium a Pieței Reglementate; primul emitent care a beneficiat de această promovare a fost producătorul global de aluminiu ALRO, în 2018. În prezent, din cele 87 de companii listate pe Piața Principală a BVB, acțiunile a 33 de companii se regăsesc în categoria Premium.

„La BVB companiile devin mai performante, câștigă vizibilitate și prestigiu. Ne bucură să constatăm ascensiunea TeraPlast, care a devenit un lider incontestabil al industriei și se numără printre principalii producători de materiale pentru construcții din Europa Centrală și de Est. Includerea acțiunilor TRP în categoria Premium a Pieței Principale de la Bursă este un pas firesc în evoluția companiei care a ajuns astăzi la o capitalizare de peste 1,4 miliarde de lei. Fiecare emitent care face pasul către categoria Premium contribuie la poziționarea României ca un mediu investițional robust și de încredere, ceea ce reflectă faptul că piața de capital locală se maturizează și devine tot mai atractivă pentru investitorii români și străini”, a declarat Remus Vulpescu, Directorul General al BVB, potrivit unui comunicat de presă. „Promovarea în categoria Premium a Bursei de Valori București confirmă performanța operațională, disciplina și viziunea cu care am construit TeraPlast în ultimii ani. Este un pas firesc în evoluția noastră pe piața de capital și o validare a strategiei prin care am extins compania dincolo de granițele României, cu operațiuni în Republica Moldova, Ungaria, Croația și Austria – iar planurile noastre de dezvoltare nu se opresc aici. Sunt puține companii listate la Bursa de Valori București care au reușit să se transforme, în timp, în multinaționale pornite din România, să creeze locuri de muncă și în alte țări și să ducă în piețele europene produse competitive fabricate aici. Acesta este modelul în care credem și pe care îl dezvoltăm în continuare. Piața de capital rămâne un partener strategic pentru creșterea TeraPlast, iar obiectivul nostru este să continuăm să generăm valoare pentru acționari prin investiții, eficiență operațională și extinderea business-ului”, a adăugat Dorel Goia, Președintele Consiliului de Administrație TeraPlast.

Operațiunea de promovare în categoria Premium a fost intermediată de BRK Financial Group, unul dintre intermediarii activi ai pieței de capital locale.

„Includerea TeraPlast în categoria Premium a Bursei de Valori București reflectă un nou pas în evoluția și maturizarea emitentului dar și a pieței de capital româneaști. Astfel de promovări sunt importante deoarece contribuie la consolidarea universului de companii reprezentative și la creșterea atractivității bursei pentru investitori. Grupul BRK Financial este onorat să facă parte din frumoasele povești de succes ale marii cărți care este BVB și ne dorim să fim în continuare printre cei ce scriu capitolele strălucite ale acesteia”, a completat Sandu Pali, Director General Adjunct al BRK Financial Group.

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est, având o prezență extinsă atât pe piața locală, cât și internațională. Grupul reunește mai multe companii, printre care TeraPlast cu operațiuni în România, Republica Moldova, Ungaria și Austria, TeraGlass în România, TeraPlast Recycling și TeraBio Pack în România, precum și Pro-Moulding în România și Ungaria, Optiplast în Croația și companiile Aquatica Experience Group din România.

Compania-mamă a grupului, TeraPlast SA, este listată la Bursa de Valori București din 2 iulie 2008, sub simbolul bursier TRP, ceea ce îi conferă vizibilitate și acces la investitori atât locali, cât și internaționali. Această structură diversificată și internațională consolidează poziția Grupului TeraPlast ca lider în procesarea polimerilor în regiune.