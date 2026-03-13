Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că mesajul de avertizare a fost transmis prin sistemul național RO-Alert, după ce autoritățile competente au semnalat activități aeriene în apropierea graniței cu Ucraina.

„În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, prin care populaţia este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte aflate în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Mesajul a fost emis prin intermediul sistemului naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea şi securitatea spaţiului aerian”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Autoritățile nu au precizat exact natura obiectelor semnalate, însă astfel de alerte sunt emise preventiv atunci când există riscul ca fragmente provenite din drone, rachete sau alte echipamente militare să cadă pe teritoriul României.

ISU Tulcea le recomandă locuitorilor din zonele vizate să urmărească cu atenție conținutul mesajului primit și să respecte instrucțiunile transmise de autorități.

Cetățenii sunt sfătuiți să rămână calmi, să evite deplasările inutile în zonele care ar putea prezenta risc și să nu se apropie de eventuale obiecte căzute din spațiul aerian.

În cazul în care observă situații care ar putea reprezenta un pericol pentru siguranța publică, oamenii sunt îndemnați să anunțe imediat autoritățile apelând numărul unic de urgență 112.

“În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-ALERT.

Astfel de avertizări au devenit mai frecvente în ultimii ani în zonele de graniță ale României, în special în județele Tulcea și Galați, pe fondul conflictului militar din Ucraina.

Atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, în apropierea graniței cu România, au generat în mai multe rânduri alerte pentru populația din localitățile aflate în proximitatea frontierei.

Autoritățile române monitorizează permanent spațiul aerian din zona de graniță și activează sistemul RO-Alert atunci când există posibilitatea apariției unor riscuri pentru populație.

Sistemul RO-Alert este utilizat de autorități pentru transmiterea rapidă a mesajelor de avertizare în situații de urgență, precum fenomene meteorologice periculoase, incendii majore sau riscuri generate de evenimente de securitate.

Prin intermediul acestui sistem, populația poate primi în timp real informații și instrucțiuni pentru a evita expunerea la pericole.

Autoritățile precizează că monitorizează evoluția situației și vor transmite noi informații dacă vor apărea riscuri suplimentare pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea.