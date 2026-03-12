Piața globală a serviciilor de web hosting a ajuns la aproximativ 149 miliarde de dolari în 2025 și este estimată să depășească 360 miliarde de dolari până în 2030, pe fondul digitalizării IMM-urilor, al dezvoltării comerțului online și al apariției aplicațiilor bazate pe AI.

În același timp, serverele virtuale private (VPS) devin una dintre cele mai dinamice segmente ale infrastructurii IT și ar putea ajunge la 12 miliarde de dolari până în 2031, pe măsură ce tot mai multe companii caută soluții care le oferă mai mult control asupra datelor și aplicațiilor.

Ȋn linie cu tendințele internaționale, cyber_Folks România lansează, ȋn premieră pentru liderul pieței locale de web hosting, după cifra de afaceri, servere VPS pregătite pentru automatizare.

Acestea sunt livrate preconfigurate cu platformele open-source OpenClaw și n8n, care permit firmelor să automatizeze procese repetitive, să conecteze diferite aplicații și să ruleze agenți AI care pot analiza date sau genera răspunsuri automate.

„Infrastructura de hosting nu mai este folosită doar pentru găzduirea site-urilor. Devine baza pe care rulează aplicații de business, automatizări și sisteme bazate pe inteligență artificială. Tot mai multe companii vor să ruleze aceste procese pe propriile servere, pentru a avea control asupra datelor și pentru a evita costurile tot mai mari ale platformelor externe. De aceea am vrut să oferim infrastructura pregătită pentru astfel de scenarii, prin integrarea platformelor OpenClaw și n8n într-o soluție ușor de folosit pentru clienții locali și la un buget de sub 10 euro/lună”, spune Adrian Chiruță, co-CEO și acționar cyber_Folks România.

OpenClaw este o platformă care permite crearea unor agenți AI capabili să execute sarcini automate, nu doar să răspundă la întrebări. De exemplu, un astfel de agent poate analiza lead-urile venite prin formularul de pe site, poate genera răspunsuri preliminare pentru review-urile clienților sau poate monitoriza activitatea competitorilor în social media.

n8n este o platformă de automatizare a proceselor între aplicații. Practic, companiile pot conecta diferite aplicații, baze de date sau servicii online și pot crea fluxuri automate – de exemplu, trimiterea automată a datelor dintr-un formular de pe site în CRM sau declanșarea unor notificări atunci când apare o anumită acțiune.

Un avantaj important al rulării acestor sisteme pe un server propriu este controlul asupra datelor. Informațiile și automatizările rămân pe infrastructura companiei, iar procesele pot rula permanent, 24/7.

În practică, astfel de agenți AI pot prelua o parte semnificativă din activitățile repetitive dintr-o companie. De exemplu, pot genera automat rapoarte din datele de marketing sau vânzări, pot răspunde la solicitările frecvente ale clienților în afara programului de lucru, pot monitoriza mențiunile despre brand sau schimbările din piață și pot trimite alerte atunci când apar situații care necesită intervenția echipei.

În același timp, automatizările pot conecta aplicațiile folosite în companie – de la formulare și CRM până la baze de date sau platforme de marketing – astfel încât informațiile să circule automat între sisteme, fără introducere manuală de date.

Pachetele sunt disponibile în două variante pentru fiecare platformă. În cazul serverelor cu OpenClaw, pachetul de bază permite rularea a aproximativ 1–5 agenți AI simultan, în timp ce varianta superioară poate susține 5–10 agenți activi. Pentru platforma n8n există un pachet care permite zeci de fluxuri automate active simultan, precum și o variantă superioară care poate susține sute de fluxuri active.

„Interesul pentru automatizare și AI este tot mai mare, inclusiv în rândul companiilor mici și mijlocii. Din acest motiv vedem tot mai multe organizații care vor să testeze astfel de soluții pe propria infrastructură, fără să depindă de servicii externe și fără costuri care cresc odată cu volumul de utilizare”, adaugă Adrian Chiruță.

cyber_Folks România a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 35 milioane lei, în creștere cu peste 18% față de anul anterior. Și numărul clienților a crescut cu aproximativ 20%, compania administrând în prezent peste 50.000 de clienți activi și peste 200.000 de domenii web.

,,Planurile pentru 2026 includ dezvoltarea unui asistent AI integrat în panoul de comandă al serviciilor de hosting, care să ajute companiile să realizeze mai ușor anumite modificări tehnice sau configurări ale serviciilor”, completează Adrian Chiruță.

La nivel de grup, cyber_Folks își consolidează poziția în ecosistemul digital prin achiziții strategice. Recent, compania a anunțat achiziția platformei PrestaShop, una dintre cele mai cunoscute soluții de ecommerce din lume, tranzacție care are rolul de a accelera dezvoltarea serviciilor dedicate magazinelor online și antreprenorilor din zona digitală.

Cyber_Folks este un brand internațional specializat în servicii de găzduire web, infrastructură digitală și soluții cloud scalabile, listat la Bursa de la Varșovia. Cu o prezență activă în peste 100 de țări, unde reunește 1.000 de angajați, grupul deservește o gamă variată de clienți – de la antreprenori mici și medii, creatori digitali, până la companii mari din domenii precum ecommerce, banking sau plăți online.

În România, cyber_Folks operează din birourile din Cluj-Napoca, București și Bistrița, cu două centre de date performante, dotate cu soluții de securitate avansate. Portofoliul său include servicii de găzduire web cu NVMe boost, pentru viteză maximă de încărcare a site-urilor, înregistrare de domenii, soluții personalizate pentru clienți cu nevoie complexe (VPS-uri și servere dedicate personalizate pentru afaceri mari) și servicii de cyber security (back-up automat zilnic, certificate SSL).

De asemenea, mai include si un serviciu introdus în 2024 – disaster recovery – serviciu primit cu foarte mult entuziastm de către companiile mari. Businessurile cu nevoi complexe nu-și mai permit să folosească doar un serviciu ca Amazon sau Cloudflare și sunt deja nevoite să implementeze soluții de data continuity și back-up în alte locații pentru a avea serviciile online mai ales când unul dintre furnizorii menționați anterior au probleme.